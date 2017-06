หมายเหตุประเพทไทย #162 เลสเบี้ยนอยู่ตรงไหนในหนัง-ละครไทย

Sun, 2017-06-18 20:53

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ประภาภูมิ เอี่ยมสม และชานันท์ ยอดหงษ์ สำรวจตำแหน่งแห่งที่ของเลสเบี้ยนในภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทย ทั้งนี้เมื่อเทียบกับกระเทยและเกย์ที่อาจมีพื้นที่และตัวตนอยู่ในภาพยนตร์อยู่ก่อน ขณะที่เลสเบี้ยน หรือแม้แต่ทอมดี้ อาจจะแทรกเป็นตัวละครต่างๆ อยู่ในภาพยนตร์แต่ไม่ได้มีบทบาทเด่น จนกระทั่งในปี 2547 มีภาพยนตร์ “อาถรรพณ์แก้บนผี” และในปี 2549 “ผีคนเป็น” ที่นำเสนอเรื่องราวของเลสเบี้ยน แต่ก็นำเสนอภาพความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อน หรือทำให้เป็นเรื่องลึกลับ

กระทั่งในปี 2553 เริ่มมีภาพยนตร์เลสเบี้ยนแบบโปรเกรสซีฟอย่างเรื่อง “ Yes or No อยากรัก ก็รักเลย” ปี 2555 “She เรื่องรักระหว่างเธอ” นอกจากนี้ในละครชุดอย่างเช่น “Hormones วัยว้าวุ่น Season 2” ก็มีตัวละคร “ดาว-ก้อย” หรือ คลับฟรายเดย์เดอะซีรี่ส์ 8" ตอน “รักแท้หรือแค่..ความหวัง ที่มีคู่ “วุ้นเส้น-พอลล่า” รวมทั้งบางคู่ตัวละครใน “สงครามนางงาม 2” ฯลฯ

ทั้งนี้ประภาภูมิหวังว่าในอนาคตจะมีผู้ผลิตภาพยนตร์/ละครไทยที่ผลิตพล็อตเรื่องที่น่าสนใจ พูดถึงวิถีชีวิตและสิทธิของ LGBT มากขึ้น ส่วนชานันท์กล่าวด้วยว่าเป็นอีกหมุดหมายก้าวสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยจะยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเรื่อยๆ มองเห็นรายละเอียดจุดเล็กจุดน้อยมากขึ้น โดยในอนาคตคาดหวังจะเห็นภาพยนตร์เลสเบี้ยนมากขึ้นเช่นกัน

