เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านไทย-ข้ามชาติ เปิดแอปเข้าถึงข้อมูลด้านแรงงาน

Mon, 2017-06-19 23:17

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้ านในประเทศไทย รณรงค์เนื่ องในวันเฉลิมฉลองวันลูกจ้างทำงานบ้ านสากล พร้อมประสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้ านแรงงานผ่าน Application ที่ชื่อว่า Smart Domestic Workers

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้ านในประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเครือข่ ายลูกจ้างทำงานบ้านคนไทย (Network of Thai Domestic Workers in Thailand -NTDW) ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 350 คน และ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านข้ ามชาติ (Network of Migrant Domestic Workers in Thailand -NMDW) มีสมาชิกก่อตั้งประมาณ 30 คน ปัจจุบันสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 140 คน ได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เนื่ องในวันครอบรอบ “วันเฉลิมฉลองวันลูกจ้างทำงานบ้ านสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มิ.ย.ของทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวันหยุดของกลุ่มลู กจ้างทำงานบ้านในเมืองไทย

รายงานข่าวระบุว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวานนี้ (18 มิ.ย.60) คื อการให้กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้ านได้มีโอกาสเข้าไปพบปะพูดคุ ยและให้ข้อมูลเรื่ องกฎกระทรวงแรงงานและช่ องทางการรับข้อมูลข่าวสารด้ านแรงงานกับคนทั่วไป 4 จุดพร้อมๆกันคือ สยามเซ็นเตอร์ แยกอโศกมนตรี สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจตุจักร และสวนรถไฟ กรุงเทพ

พรรณี โทวกุลพานิชย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพั ฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet Thailand) กล่าวว่า การรณรงค์ครั้งนี้มีขึ้นเพื่ อให้กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านได้ ออกมาประชาสัมพันธ์และให้ข้อมู ลทั้งกับลูกจ้างทำงานบ้านด้วยกั นเอง นายจ้าง และสาธารณะทั่วไป ทราบและเห็นความสำคัญเกี่ยวกั บกฎกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะประเด็นที่ได้ระบุไว้ ในกฎกระทรวงฉบับปัจจุบันเกี่ ยวกับวันหยุด-วันลา ของลูกจ้างทำงานบ้าน นอกจากนี้แล้ว การออกมารณรงค์ครั้งนี้ ยังเป็นการออกมาประสัมพันธ์ถึ งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้ านแรงงานผ่าน Application ที่ชื่อว่า Smart Domestic Workers ซึ่งเป็น Application ที่ให้ข้อมูลด้านแรงงานซึ่ งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้ องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างทำงานบ้ านที่เป็นคนไทยและคนเมียนมาร์