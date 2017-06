ฝูงชนช่วยกันรุมจับตัวผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนชาวมุสลิมหน้ามัสยิดฟินส์บูรี อังกฤษ

Wed, 2017-06-21 13:32

มีผู้ก่อเหตุขับรถชนคนหน้ามัสยิ ดแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนที่ชาวมุ สลิมใช้เป็นสานที่ประกอบพิธี กรรมรอมฎอน ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนผู้ก่อเหตุถูกฝูงชนรุมจับตั วไว้ได้

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2560 สื่อดิอินดิเพนเดนต์รายงานว่ามี ผู้ก่อเหตุขับรถตู้พุ่งชนชาวมุ สลิมที่หน้ามัสยิดแห่งหนึ่งใกล้ กับสวนสาธารณะฟินส์บูรีในกรุ งลอนดอน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 รายและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ ง

เจ้าหน้าที่ตำรวจต่อต้านการก่ อการร้ายในลอนดอนกำลังสื บสวนในเรื่องนี้ โดยมีการไต่สวนผู้ต้องสงสั ยรายหนึ่งเป็นชายอายุ 48 ปี ที่ประชาชนในละแวกนั้นช่วยกันจั บตัวเอาไว้ได้ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุ มตัวไว้เพราะต้องสงสัยว่ามีส่ วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

สำนักงานตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ ดในลอนดอนเปิดเผยว่าในตอนนี้ศู นย์บัญชาการต่อต้านการก่อการร้ ายกำลังทำการสืบสวนในกรณีนี้ และมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่ มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ ชาวมุสลิมในช่วงรอมฎอน

ผู้พบเห็นเหตุการณ์เล่าว่ามี รถขับเบี่ยงออกมาจากถนนพุ่งเข้ าสู่ชาวมุสลิมในฟินส์บูรีที่เพิ่ งออกมาจากการละหมาดหลังเที่ยงคื นไม่นาน หรือเป็นไปได้ว่าบางส่ วนอาจจะออกมาจากศูนย์สวัสดิ การชาวมุสลิมที่อยู่ใกล้กัน หญิงคนหนึ่งเล่าว่าเธอได้ยินเสี ยงตะโกนและกรีดร้องจากหน้าต่าง ทุกคนตะโกนว่ามีรถตู้ชนคน จนกระทั่งรถคันดังกล่าวนี้หยุ ดอยู่ที่หน้ามัสยิด

ผู้เห็นเหตุการณ์อีกรายหนึ่ งบอกว่ามีผู้คนผ่ านไปมาโดยรอบรวมตัวกันช่วยเหลื อคนชราที่ล้มลงบนถนนและมี การพยายามช่วยปั้มหัวใจจนกระทั่ งรถตู้พุ่งเข้ามา และช่วงหนึ่งฝูงชนก็ สามารถรวมกลุ่มกันจับตัวผู้ก่ อเหตุเอาไว้ได้

อีกคนหนึ่งพูดถึงผู้คนที่ได้รั บผลกระทบ มีชายคนหนึ่งบาดเจ็บมีเลื อดไหลจากหัวและขา มีหญิงคนหนึ่งตกจากรถเข็นทำให้ พวกเขาเข้าไปช่วย มีเลือดไหลนองอยู่บนทางเท้า

มีภาพวิดีโอถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ เผยให้เห็นคนบาดเจ็บนอนนิ่งอยู่ บนทางเท้า ในขณะที่ฝูงชนที่กำลังโมโหล้ อมชายผิวขาวคนหนึ่งที่น่าจะเป็ นคนขับรถไว้

ฮารุน ข่าน เลขาธิการสภามุสลิมแห่งอั งกฤษบอกว่าเหตุการณ์ที่มีรถตู้ จงใจพุ่งเข้าชนชาวมุสลิมที่เพิ่ งออกจากพิธีรอมฎอนเป็นเรื่องที่ น่าตระหนกและโหดร้าย

มีนักกิจกรรมขวาจัดรายหนึ่งชื่อ ทอมมี โรบินสัน ผู้มีชื่อจริงว่าสตีเฟน เลนนอน อ้างว่าการขับรถไล่ชนคนหน้ามั สยิดแห่งนี้มี ความชอบธรรมเพราะเขาเชื่อว่ามั สยิดแห่งนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกลุ่มหัวรุนแรงในอดีต แต่เลนนอนก็ถูกประณามในเรื่ องการพยายามให้ความชอบธรรมการสั งหารผู้คนในครั้งนี้ ทำให้ต่อมาเลนนอนโพสต์ทวิตเตอร์ ด้วยท่าทีอ่อนลงว่าเขาหวังว่า "ผู้บริสุทธิ์" ที่ตกเป็นเป้าโจมตีหน้ามัสยิ ดจะไม่เป็นอะไร

นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ และนักการเมืองพรรคแรงงานเจเรมี คอร์บิน ต่างก็แสดงความเสียใจต่อเหยื่ อในเหตุการณ์ เมย์ประณามว่าเหตุการณ์ในครั้ งนี้แย่มากและเธอขอส่งใจให้กั บผู้ได้รับบาดเจ็บ ญาติของเหยื่อ และหน่วยฉุกเฉินในพื้นที่

เรียบเรียงจาก

Finsbury Park attack: Counter terror police investigating after one man killed in van attack near London mosque, The Independent, 19-06-2017