ข้อมูลส่วนตัวประชาชนสหรัฐฯ เกือบ 200 ล้านคน รั่วไหลสู่สาธารณะ

บริษัทที่ทำสัญญากับพรรครีพับลิ กันของสหรัฐฯ ตั้งระบบผิดพลาดทำให้ข้อมูลส่ วนตัว รวมถึงความเชื่อทางศาสนาหรื อการเมือง แพร่สะพัดออกไปสู่สาธารณะจำนวน 1.1 เทราไบต์ สร้างความกังวลด้านสิทธิความเป็ นส่วนตัว ความปลอดภัยไซเบอร์ และความกังวลว่าจะมีการนำข้อมู ลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดหรื อไม่

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 เกิดเหตุข้อมูลส่วนบุคคลที่มี ความอ่อนไหวของประชาชนสหรัฐฯ เกือบ 200 ล้านคน รั่วไหลออกไปสู่สาธารณะ ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบที่ทำให้ เกิดเหตุการณ์เลวร้ายต่อสิทธิ ความเป็นส่วนตัวเช่นนี้คือบริษั ทมาร์เก็ตติงที่ทำสัญญากั บคณะกรรมการแห่งชาติของรีพับลิ กัน (Republican National Committee)

ข้อมูลที่รั่วไหลออกไปมี ขนาดใหญ่มากราว 1.1 เทราไบต์ (1.1 ล้านล้านไบต์) ที่ประกอบด้วยวันเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และแนวคิดทางการเมืองของคนเกือบ 200 ล้านคน คิดเป็นราวร้อยละ 62 ของประชากรสหรัฐฯ ทั้งหมด ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ถูกทำให้คนทั่ วไปสามารถเข้าถึงได้จากเซอร์ เวอร์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ ตของบริษัทบริการไอที "แอมะซอน" (Amazon) โดยที่เพียงแค่มีลิงค์ก็ สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

ผู้ที่ค้นพบในเรื่องนี้คือ คริส วิคเกอร์รี นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านไซเบอร์จากบริษัทความปลอดภั ยทางอินเทอร์เน็ต "อัพการ์ด" (UpGuard) ข้อมูลเหล่านี้ดูเหมือนจะมี การเก็บรวบรวมมาจากหลายแหล่ง แม้กระทั่งจากการโพสต์บนกระทู้ ที่ถูกแบนในเว็บบอร์ด Reddit ไปจนถึงข้อมูลที่ มาจากณะกรรมการจัดระดมทุ นของพรรครีพับลิกัน

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บในรู ปแบบตารางจัดการ (spreadsheets) ที่อัพโหลดขึ้นเซอร์เวอร์ของดี พรูทอนาไลติคส์ มีการอัพเดทครั้งสุดท้ายเมื่ อเดือน ม.ค. เมื่อมีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่ งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

อเล็กซ์ ลุนดรี ผู้ก่อตั้งอีพรูทอนาไลติคส์กล่ าวว่าพวกเขายอมรับผิดชอบอย่ างเต็มที่กับความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นเนื่องจากเท่าที่ข้อมู ลของพวกเขามี เขาไม่พบว่ามีการแฮ็ กระบบของพวกเขา และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ รับรู้ในวงกว้างแล้วพวกเขาก็ จะอัพเดทการเข้าถึงและวางเกณฑ์ วิธีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้ าถึงโดยคนทั่วไปได้ในอนาคต

นอกจากข้อมูลส่วนตัวแล้ว ข้อมูลของประชาชนที่รั่ วไหลออกไปยังระบุถึงความเอนเอี ยงทางการเมือง การเข้าร่วมศาสนา เชื้อชาติ และประเด็นความคิดอื่นๆ เช่นมีความคิดเห็นเรื่ องการควบคุมอาวุธปืนอย่างไร คิดเรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่ างไร และคิดเรื่องการวิจัยสเต็มเซลล์ อย่างไร

ชื่อไฟล์และแฟ้มเก็บไฟล์แสดงให้ เห็นว่าองค์กรการเมืองของรีพั บลิกันมีเป้าหมายจะนำข้อมูลเหล่ านี้ไปใช้ โดยการพยายามสำรวจข้อมู ลของประชาชนผู้ลงคะแนนเสี ยงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นหมายความว่ามีบางส่วนที่เว้ นว่างไว้ถ้าหากไม่ทราบข้อมูล

ถึงแม้ว่าพรรคการเมืองมักจะเก็ บข้อมูลของผู้ที่โหวตให้ พวกเขาอยู่แล้ว แต่การรั่วไหลของข้อมูลครั้ งใหญ่เช่นนี้ก็ทำให้เกิดความน่ ากังวลเรื่องสิทธิความเป็นส่ วนตัว เฟรเดอริเก คัลทอยนาร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายขององค์ กรด้านความเป็นส่วนตัวไพรเวซีอิ นเตอร์เนชันแนลบอกว่าเหตุการณ์ นี้เป็นปัญหาหนักมากไม่เพียงแค่ เป็นเรื่องอ่อนไหวแต่ยังเป็นข้ อมูลส่วนตัวของคนที่มีผลต่ อการคาดการณ์พฤติกรรม เป็นความคิดเห็นและความเขื่อที่ บุคคลนั้นๆ ไม่เคยตัดสินใจเปิดเผยให้กับผู้ อื่นมาก่อน

การเก็บข้อมูลเพื่อคาดเดาพฤติ กรรมนั้นไม่ได้มีแค่บริษั ทการตลาดที่นำมาใช้ แต่การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตก็ อาศัยข้อมูลเหล่านี้ ในการกำหนดระบบนิเวศน์ของข้อมู ลอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้ต่างๆ ซึ่งคัลทอยนาร์มองว่าเรื่องนี้ "เป็นภัยต่อประชาธิปไตย" เพราะเป็นไปได้ว่าข้อมูลเหล่านี้ อาจจะถูกนำมาตั้งเป้ าหมายทางการเมืองกับผู้ใช้ งานได้ โดยที่ไม่รู้ว่าผู้ใช้จะนำข้อมู ลเหล่านี้มาใช้โดยเพื่อเป้ าหมายใด

อีกทั้งการที่ข้อมูลเหล่านี้รั่ วไหลออกสู่สาธารณะจึงกลายเป็นสิ่ งที่อาจจะถูกนำไปใช้แบบอั นตรายได้ เช่น การใช้ข่มขู่คุกคามผู้คนที่เห็ นต่างทางการเมืองหรื อการหลอกลวงทางตัวตนเพื่อกลั่ นแกล้ง พอล เฟล็ชเชอร์ จากบริษัทด้านความปลอดภัยทางอิ นเทอร์เน็ตอเลิร์ทโลจิคกล่าวว่ ามีความเป็นได้สูงมากที่ข้อมู ลเหล่านี้อาจจะถูกนำไปเผยแพร่ ให้เห็นในพวกเว็บลับใต้ดิน

