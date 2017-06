เฟซบุ๊กซ่อน 'ปุ่มสีรุ้ง' ในประเทศที่มีกฎหมายต่อต้านคนรักเพศเดียวกัน

Sat, 2017-06-24 12:04

ถึงแม้ว่าในเดือนแห่งไพรด์หรือ "ความทรนง" ของผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ เฟซบุ๊กจะเปิดให้มีการใช้ปุ่มรู ปธงสีรุ้งในการแสดงความรู้สึ กได้ แต่ปุ่มดังกล่าวนี้กลับไม่มีใช้ ในหลายประเทศที่ส่วนมากเป็ นประเทศที่มีกฎห้ามคนรักเพศเดี ยวกัน โดยเฟซบุ๊กก็ไม่ได้บอกถึงสาเหตุ ในเรื่องนี้ชัดเจน

ผู้ใช้เฟซบุ๊ กในบางประเทศจะสามารถเพิ่มปุ่ มธงสีรุ้งลงไปในปุ่มโต้ตอบทั่ วไปที่เดิมทีมีการแสดงอารมณ์อย่ างการกดไลก์ กดเลิฟ แสดงความเศร้า โกรธ หรือหัวเราะ ในฐานะที่เป็นเดือนแห่งไพรด์ สำหรับชาว LGBTQ สาเหตุที่มีการจัดให้เดือน มิ.ย. เป็นเดือนแห่งไพรด์หรือ "ความทรนง" ของกลุ่มผู้มี ความหลากหลายทางเพศเนื่องจากเป็ นการรำลึกถึงเดือนเดียวกับที่ เกิด "เหตุจลาจลสโตนวอลล์" ในปี 2512

เหตุการณ์สโตนวอลล์มีความสำคั ญในแง่ของการประท้วงและการต่อสู้ ของชุมชน LGBTQ ที่แสดงความไม่พอใจเมื่อตำรวจบุ กเข้าทลายชุมชนผู้มี ความหลากหลายทางเพศในสโตนวอลล์ อินน์ ตั้งอยู่ในรีนนิช วิลเลจ แมนฮันตัน รัฐนิวยอร์ก ซึ่งกฎหมายของสหรัฐฯ ในยุคสมัยนั้นยังเป็ นระบบกฎหมายที่ต่อต้านคนรั กเพศเดียวกัน ทำให้กลุ่ม LGBTQ ในยุคนั้นต้องพยายามแสวงหาชุ มชนของตัวเองไปพร้อมๆ กับการต่อสู้ในเชิงขบวนการสิทธิ พลเมือง เรียกร้องสิทธิและการยอมรั บพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

การต่อสู้เหล่านี้เป็นจุดกำเนิ ดของการเดินขบวนอย่าง "ทรนง" ที่เรียกว่า "เกย์ไพรด์" ในหลายรัฐของสหรัฐฯ จนกระทั่งแพร่หลายไปทั่วและต่ อมาได้รวมเอาผู้มี ความหลากหลายทางเพศอื่นๆ จนกลายเป็น "LGBTQ ไพรด์" หนึ่งในบุคคลสำคัญที่เป็นตัวตั้ งตัวตีของ "LGBTQ ไพรด์" คือ เบรนดา ฮาเวิร์ด หญิงผู้รักสองเพศที่ได้รั บการขนานนามว่าเป็น "แม่แห่งไพรด์"

อย่างไรก็ตามผู้ใช้เฟซบุ๊ กในหลายประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็ นประเทศที่มีกฎหมายห้ามคนรั กเพศเดียวกันพบว่าพวกเขาไม่ สามารถใช้ปุ่มไพรด์ได้ อาทิเช่น ประเทศอียิปต์ ปาเลสไตน์ บาห์เรน เลบานอน สิงคโปร์ รัสเซีย และประเทศอื่นๆ

แต่ทางเฟซบุ๊กก็ไม่ได้บอกสาเหตุ ว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ให้ผู้ใช้ ในประเทศเหล่านี้มีการโต้ตอบด้ วยปุ่มไพรด์ เท่าที่ทราบเฟซบุ๊กแค่พูดถึงปุ่ มไพรด์นี้ในช่วงก่อนเปิดให้ใช้ ว่า "ผู้คนในตลาดใหญ่ๆ ที่มีการเฉลิมฉลองไพรด์ จะสามารถใช้ปุ่มโต้ตอบสีรุ้งได้ ชั่วคราวในช่วงเดือนแห่งไพรด์"

เฟซบุ๊กอ้างอีกว่า "คุณสามารถกดไลก์เพจเพื่อเข้าถึ งปุ่มแสดงการโต้ตอบได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ ที่พวกเรากำลังทดลองอยู่ ปุ่มโต้ตอบสีรุ้งจึงจะไม่ ปรากฏให้ใช้ทุกที่" ในเรื่องนี้สื่อ LGBTQ พิงค์นิวส์บมองว่าเป็นการที่ เฟซบุ๊กพยายามเลือกใช้คำอย่ างระวัง และทำให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กบางส่ วนประณามการตัดสินใจในครั้งนี้

มีผู้ใช้รายหนึ่งแสดงความคิดเห็ นต่อเรื่องนี้ในเพจ LGBTQ ของเฟซบุ๊กว่า รู้สึกเหมือนเฟซบุ๊กเองกำลังกลั วว่าจะสูญเสียผู้ใช้จำนวนหนึ่ งที่เป็นพวกใจแคบเกลียดชัง LGBTQ ไป เลยต้องซ่อนด้วยการให้ไลก์ เพจเพื่อที่จะไม่ให้ พวกใจแคบเหล่านั้นรู้สึกไม่ พอใจที่บังเอิญมาเห็นปุ่มธงสีรุ้ ง

ผู้ใข้อีกรายหนึ่งแสดงความคิ ดเห็นว่า ทีตอนฮัลโลวีนก็ไม่ได้มีทุกคนที่ เฉลิมฉลองฮัลโลวีน แต่ก็มีการดัดแปลงปุ่มโต้ตอบให้ สะท้อนลักษณะแปลกประหลาดแบบฮั ลโลวีน

บ้างก็บอกว่าเฟซบุ๊ กคงจะพยายามเอาใจทั้งสองฝั่งเพื่ อพยายามให้ได้แต่คำชมอย่าางเดี ยว

พิงค์นิวส์ระบุอีกว่าในสหรัฐฯ เองก็ดูเหมือนจะมี การพยายามลบเลือนประเด็น LGBTQ ทิ้งเช่นกัน

เรียบเรียงจาก

Facebook is hiding LGBT reactions in countries with homophobic laws, Pink News, 21-06-2017

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก