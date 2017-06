ตำรวจสหรัฐฯ จับคนพิการประท้วงต้าน 'ทรัมป์แคร์' ลิดรอนสวัสดิการสุขภาพ

Sun, 2017-06-25 01:45

สื่อนอกกระแสสหรัฐฯ นำเสนอภาพของคนพิการและผู้สู งอายุถูกตำรวจหามออกไปในขณะที่ พวกเขานั่งปักหลักประท้วงวุฒิ สมาชิกพรรครีพับลิกัน จากกรณี ส.ว. ออกร่างกฎหมายใหม่ลดสวัสดิการสุ ขภาพของประชาชน

ในสหรัฐฯ เองก็กำลังมี ความพยายามออกนโยบายที่จะทำให้ สวัสดิการของประชาชนแย่ลงกว่ าเดิมจากการออกร่างกฎหมายใหม่ โดยวุฒิสภาที่มีชื่อเรียกว่าร่ างกฎหมายประกันสุ ขภาพของชาวอเมริกัน (American Health Care Act) หรือ "ทรัมป์แคร์" ซึ่งฝ่ายก้าวหน้าและประชาชนส่ วนหนึ่งของสหรัฐฯ มองว่าเป็นการกีดกันทั้งผู้หญิง คนจน คนชรา และผู้ป่วยทางจิตใจ ไม่ให้เข้าถึงสวัสดิการสุ ขภาพได้

เรื่องนี้ทำให้มีประชาชนปักหลั กประท้วงหน้าสำนักงานของ มิตช์ แมคคอนเนลล์ ประธานวุฒิสภาเสียงข้างมาก หลังจากที่วุฒิสมาชิกพรรครีพั บลิกันออกร่างกฎหมายทรัมป์แคร์ ในแบบของพวกเขาออกมาเมื่อช่ วงเช้าของวันที่ 21 มิ.ย. 2560 แต่พวกเขาก็ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้ าที่ตำรวจจากรัฐสภาสหรัฐฯ

ผู้ประท้วงเหล่านี้พากันตะโกนว่ า "อย่าแตะต้องเมดิเคด" โดยที่ "เมดิเคด" คือโครงการสวัสดิการสุขภาพสมั ยรัฐบาลบารัค โอบามา ที่เน้นดูแลผู้มีรายได้น้ อยรวมถึงความพิการบางด้าน คอมมอนดรีมส์ระบุว่าผู้ที่ปั กหลักประท้วงมีจำนวนมากที่เป็ นคนพิการหรือคนชรา ภาพของผู้คนที่ถูกตำรวจอุ้ มออกไปจากโถงทางเดินจึงเป็น "ดูน่าทึ่ง"

ผู้ที่จัดการชุมนุมในครั้งนี้คื อองค์กรด้านสิทธิของผู้พิ การในสหรัฐฯ ที่ชื่อ ADAPT พวกเขาบอกว่าร่างกฎหมายใหม่ จากวุฒิสภาเป็นภัยต่ ออนาคตของประชากรคนพิการและผู้ ที่มีอาการอยู่ก่อนหน้านี้

บรูซ ดาร์ลิง ผู้จัดการชุมนุมจากองค์กร ADAPT กล่าวว่ากฎหมายใหม่ที่มีจาก ส.ว. รีพับลิกันมีการจำกัดและสั่งตั ดงบประมาณของเมดิเคด ซึ่งจะเป็นการทำให้ผู้สูงอายุ และคนพิการชาวอเมริกันสามารถเข้ าถึงสวัสดิการรวมถึงบริการเกี่ ยวกับบ้านและชุมชนได้น้อยลง บีบให้ต้องตายหรือจำใจต้องไปอยู่ ในสถานคนชรา ในขณะที่ปรับลดภาษีให้พวกคนร่ำ รวย "ชีวิตและเสรีภาพของพวกเราไม่ ควรจะถูกขโมยไป มันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอเมริกั นอย่างแน่แท้"

ก่อนหน้านี้ยังมีการสำรวจโพลจากเอ็นบีซีและวอลสตรีทเจอนั ลระบุว่ามีชาวอเมริกันถึง 3 ส่วนต่อ 1 ส่วน ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย "ทรัมป์แคร์" กล่าวคือมีผู้ไม่เห็นด้วยรวมร้ อยละ 48 ส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุ นพรรคเดโมแครตและผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ ายใดทางการเมือง ผู้ที่เห็นว่าทรัมป์แคร์

นอกจากกลุ่ม ADAPT แล้ว ยังมีกลุ่มอื่นๆ ที่ใช้วิธีนั่งปักหลักประท้ วงในสำนักงานของวุฒิสมาชิก เช่นในโอไฮโอ มีชาวโอไฮโอที่ไม่พอใจพากันเข้ าไปทวงถามคำถามเขาถึงสำนักงานว่ าเขามีจุดยืนเกี่ยวกับสวัสดิ การสุขภาพ กลุ่มเรียกร้องประเด็นเรื่ องสตรีอย่าง 'อัลตราไวโอเล็ต' (Ultraviolet) ก้มีการจัดปักหลักประท้วงเช่นกั น เนื่องจาก "ทรัมป์แคร์" จะส่งผลกระทบคือการตั ดงบประมาณบริการสุขภาพด้านอนามั ยเจริญพันธุ์ของสตรี

เรียบเรียงจาก

Common Dreams, Arrests of Trumpcare Protesters, Some in Wheelchairs, Outside McConnell's Office, 22-06-2017

Common Dreams, As Resistance Mobilizes, Poll Shows 'Overwhelming' Hatred for Trumpcare, 22-06-2017