ทางการจีนเตรียมออกมาตรฐานการแปลภาษาอังกฤษหลังพบ Chinglish มากมาย

สื่อรัฐบาลจีนรายงานถึงเรื่องที่ ทางการจีนเริ่มเล็งเห็นว่ าการใช้ภาษาที่ผิดพลาดตามที่ สาธารณะในประเทศจีนเป็นกลายเป็ นปัญหา และพยายามออกคู่มือภาษาอั งกฤษมาตรฐานสำหรับชาวจีนเพื่ อแก้ปัญหา "ภาษาอังกฤษวิบัติ" ที่เห็นได้ทั่วไปในประเทศ แก้ปัญหาภาพลักษณ์และพยายามปรั บตัวกับโลกาภิวัตน์

24 มิ.ย. 2560 "ชิงลิช" (Chinglish) หรือ "ภาษาอังกฤษแบบจีนๆ" กลายเป็นเรื่องน่าอับอายสำหรั บรัฐบาลจีน และกลายเป็นเรื่องตลกสำหรั บชาวต่างชาติ เมื่อป้ายภาษาจีนในสถานที่ บางแห่งมีคำแปลภาษาอังกฤษที่สื่ อความตลกๆ เช่น "Big Fuck Hall" หรือ "Civilization go to the toilet thanks to everyone" (ที่อารยธรรมไปห้องน้ำ เป็นเพราะพวกคุณ) หรือรูปสุนัขตรวจหาระเบิดก็มีข้ อความว่า "Explosive Dog" (สุนัขระเบิดได้) หรือป้ายต่างๆ ที่อาจจะมีความหมายแต่ไม่เข้ากั บบริบทของสิ่งที่ต้องการจะอธิ บาย

ทางการจีนมี แผนการออกมาตรฐานการแปลภาษาอั งกฤษภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2560 เพื่อเพิ่มคุณภาพในการแปลภาษาอั งกฤษตามที่สาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวดการขนส่งมวลชน ความบันเทิง หรือการแพทย์ นอกจากนี้ยังจะมีบัญชี การแปลแบบมาตรฐานสำหรับคำและวลี ที่มักจะได้ใช้โดยทั่วไปประมาณ 3,500 รายการ

สื่อพีเพิลเดลีของรัฐบาลจีนมี การนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับ "ชิงลิช" โดยเฉพาะ โดยระบุว่าการแปลแย่ๆ ส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ ของประเทศและฉุดรั้งจีนไม่ให้พั ฒนาไปเป็นสังคมที่มีหลายภาษา ทำให้มีการร่วมมือกันระหว่างหน่ วยงานมาตรฐานการบริหารและหน่ วยงานการบริหารงานทั่วไปที่เกี่ ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ และคัดกรองคุณภาพ เพื่อดำเนินมาตรการในเรื่องนี้ รองรับกับการที่จีนเปิดรั บโลกาภิวัตน์มากขึ้น

มาตรการดังกล่าวระบุให้ การแปลภาษาอังกฤษควรเน้นการใช้ ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและออกเสี ยงอย่างเหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงคำหรื อการแสดงออกที่ไม่ค่อยพบเห็นทั่ วไป ไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษพร่ำเพื่ อมากเกินไปในภาคส่วนราชการ รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ พวกเขาคิดเอาเองว่ามัน "เหยียด" อย่างเช่นป้ายที่เขียนว่า "Racist Park" (สวนเหยียดเชื้อชาติ) ซึ่งสำหรับชาวต่างชาติมันคงแค่ ฟังดูตลกและไม่ได้คิดว่ามันเหยี ยดอะไร

สำหรับชาวต่างชาติแล้วการใช้ ภาษาผิดๆ เหล่านี้อาจจะถูกมองว่าเป็น "เสน่ห์" อย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตในจี นก็ได้ ไม่รู้ว่าถ้าป้ายเตือนตลกๆ อย่าง "อันตราย โปรดจมน้ำอย่างระมัดระวัง!" หายไปพวกเขาจะคิดถึงมันหรือไม่

