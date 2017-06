การ์ตูนวันต่อต้านการซ้อมทรมานและแถลงการณ์จี้รัฐลงทุนมาตรการป้องกัน

Mon, 2017-06-26 20:28

การ์ตูนวันต่อต้านการซ้อมทรมานฉบับภาษาไทย และแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกประเทศลงทุ นในมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการซ้อมทรมาน

26 มิ.ย. 2560 รายงานข่าวจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม แจ้งว่า วันนี้นี้เป็นวันสากลสนับสนุนการต่ อต้านการทรมาน เราจึงขอรำลึกและเชิดชูเกียรติ ให้กับเหยื่อและผู้รอดพ้ นจากการทรมาน และยืนยันว่าเราจะทำงานร่วมกั บเครือข่ายทั่วโลกในการต่อต้ านการทรมานในทุกรูปแบบ ณ ปัจจุบัน การซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่ างโหดเหี้ยมนั้นยังเกิดขึ้นอยู่ ในหลายๆที่ทั่วโลก ดังนั้นเราจึงได้ตั้งคำถามขึ้ นมาว่า เราจะทำอย่างไรเพื่อยุติ การกระทำเหล่านี้? สิ่งแรกที่เราต้องทำในการป้องกั นการทรมานนั้นคือ เราต้องลดหรือจำกัดความเสี่ยงที่ จะเกิดการซ้อมทรมาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้ การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ โดยผ่านมาตรการการป้องกัน อาทิ การเข้าถึงทนายความ และการแจ้งให้ญาติทราบถึ งสถานที่ควบคุมตัว

งานวิจัยอิสระที่ชื่อว่า การปัองกันการทรมานทำได้จริงไหม “Does Torture Prevention Work?” ที่ศึกษามาตรการการป้องกั นการทรมานใน 16 ประเทศในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาโดย APT the Association for the Prevention of Torture พบว่า มาตรการป้องกันเมื่อได้นำมาใช้ ในทางปฏิบัติมีผลอย่างมีประสิ ทธิภาพที่สุดในการยุติการทรมาน รายงานฉบับนี้ยังได้มีข้ อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อให้รัฐต่ างๆ ได้นำไปใช้ได้อย่างมีขั้นตอนได้ ในการป้องกันการทรมาน

การป้องกันการทรมานไม่ใช่แนวคิ ดใหม่ สามสิบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ปี 1987 ที่อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน มีผลบังคับใช้และเรียกร้องให้รั ฐสมาชิกทำให้การทรมานเป็นความผิ ดอาญาและมีมาตรการป้องกั นการทรมานในประเทศ และในวันเดียวกันสภายุโรปก็ได้ รับรองอนุสัญญาต่อต้ านการทรมานของสภายุโรปด้วย รวมทั้งก่อตั้งคณะกรรมการที่มี หน้าที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุ มตัวในเวลาใดก็ได้ โดยประเทศสมาชิกของสภายุโรป สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จำนวนครึ่งหนึ่งเป็นรัฐสมาชิ กในพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาต่ อต้านการทรมานตั้งแต่ได้รั บการรับรองว่าเป็ นระบบสากลในการตรวจเยี่ยมสถานที่ ควบคุมตัวของผู้ถูกคุมขัง

การที่จะไม่ยอมรับว่าคำสารภาพที่ ได้จากการทรมานใช้ได้ในระบบยุติ ธรรมทางอาญาเป็นการป้องกั นการทรมานที่สำคัญ และในหลายๆบริบท วิธีการสืบสวน การสอบถามและการสอบสวนของเจ้ าหน้าที่รักษากฎหมายมีความสำคั ญในการป้องกันการทรมานได้ ดังนั้นเราเรียกร้องให้ทุ กประเทศรับรองและปรับปรุงวิธี การ จริยธรรม เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนผู้ต้ องสงสัย พยาน เหยื่อ โดยปราศจากการบังคับข่มขู่ และวิธีการสอบสวนต้องใช้หลั กการที่อยู่บนพื้นฐานที่ว่าทุ กคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ าศาลจะตัดสิน อีกทั้งทุกประเทศต้องนำหลั กการด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้เป็ นแนวทางร่วมกับแนวทางอื่น เพื่อป้องกันอาชญกรรมและสร้างสั งคมให้ปลอดภัยและมั่นใจได้

วันนี้ เราผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการต่ อต้านการทรมานทั้งหมดนี้ ขอเรียกร้องให้ทุกประเทศลงทุ นเรื่องการป้องกันการทรมาน โดยสร้างมาตรการป้องกั นการทรมานและการปฏิบัติอย่ างโหดเหี้ยม ในเวลานี้ ผู้เสียหายจากการซ้อมทรมานหนึ่ งคนก็มากเกินพอแล้ว ผู้นำของทุกๆประเทศจึงต้องให้ ความสำคัญกับการยุติและยับยั้ งการซ้อมทรมานอย่างเด็ดขาด และวิธีที่ดีที่สุดในการยุติ การทรมาน คือการทำงานร่วมกันเพื่อให้ โลกใบนี้ปราศจากการซ้อมทรมาน

การ์ตูนวันต่อต้านการซ้อมทรมานฉบับภาษาไทย :