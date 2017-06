'ศูนย์ทนายสิทธิ' ร้องรัฐเลิกใช้ ก.ม.ที่เอื้อต่อผู้ถูกคุมขังจะถูกทรมาน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์เนื่องในวันสนับสนุนผู้ เสียหายจากการทรมานสากล ชี้ความพยายามในการป้องกัน การนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และการเยียวยาผู้เสียหายของรั ฐไทยไม่ประสบผลสำเร็จทั้งเชิ งโครงสร้ างทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ

26 มิ.ย. 2560 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์เนื่องในวันสนับสนุนผู้ เสียหายจากการทรมานสากล ระบุว่า ความพยายามในการป้องกันการทรมาน การนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และการเยียวยาผู้เสียหายของรั ฐไทยไม่ประสบผลสำเร็จทั้งเชิ งโครงสร้ างทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เรียกร้องด้วยว่า รัฐไทยต้องยกเลิกการบังคับใช้ และแก้ไขกฎหมายที่อาจก่อให้เกิ ดความเสี่ยงต่อผู้ถูกคุมขังว่ าจะถูกทรมานและยกเว้ นการตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายโดยศาล รวมถึงกฎหมายที่ยกเว้นความรับผิ ดของผู้กระทำการทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ.ร.บ. กฎอัยการศึก 2457 พ.ร.ก.การบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2559 ต้องสอบสวนโดยพลันต่ อข้อร้องเรียนว่ามีการทรมาน โดยหน่วยงานที่มีความเป็นอิ สระและเป็นกลาง ให้ความคุ้มครองพยานและผู้ร้ องเรียนโดยสุจริตว่ามีการซ้ อมทรมานเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ เสียหายจากการทรมานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

รวมทั้งต้องเร่งดำเนิ นการออกกฎหมายภายในให้เป็ นไปตามอนุสัญญาต่อต้ านการทรมานและการปฏิบัติหรื อการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุ ษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี รวมถึงเร่งดำเนินการเข้าเป็ นภาคีพิธีสารเลือกรับตามอนุสั ญญาต่อต้านการทรมานฯ (OPCAT) เพื่อให้มีกลไกป้องกั นการทรมานระดับชาติ (National Prevention Mechanism) ในการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตั ว

รายละเอียดแถลงการณ์ :

แถลงการณ์เนื่องในวันสนับสนุนผู้ เสียหายจากการทรมานสากล

โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ความพยายามในการต่อต้ านการทรมานระดับสากลของรัฐไทย เริ่มขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2550 เมื่อรัฐไทยภาคยานุวัติเข้าเป็ นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่ นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) และนับแต่อนุสัญญา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 รัฐไทยมีหน้าที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขการดำเนินการทั้งด้านบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับในอนุสั ญญาฯ ซึ่งรวมถึงการบัญญัติให้ การทรมานเป็นความผิ ดอาญาโดยกฎหมายภายในประเทศ กำหนดกลไกการสืบสวนและดำเนินคดี เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิด และกำหนดมาตรการเยียวแก่ผู้เสี ยหายจากการทรมาน

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่าน นอกจากความล่าช้าในการอนุวัติ การเพื่อให้มีกฎหมายภายในบังคั บใช้เป็นการเฉพาะต่ อการกระทำความผิดฐานทรมาน ในระยะสามปีที่ผ่านมา ภายหลังการรัฐประหาร ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุ ษยชนพบว่า มาตรการทั้งด้านบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติของรัฐไทยภายใต้ การนำของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) นอกจากจะขัดขวางมิให้มีการดำเนิ นคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างมี ประสิทธิภาพแล้ว ประกาศและคำสั่งบางฉบับที่ ออกในนาม คสช. ที่ออกตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ยังสร้างภาวะให้ผู้ที่ถูกควบคุ มตัวด้วยอำนาจรัฐ เสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสี ยหายจากการทรมาน โดยไม่สามารถเรียกร้องให้มี การตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายในการควบคุมตัว รวมถึงไม่ อาจตรวจสอบการกระทำของเจ้าหน้ าที่รัฐได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำสั่งที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รั ฐควบคุมตัวบุคคลไว้โดยไม่เปิ ดเผยสถานที่ควบคุมตัวอย่างเป็ นทางการได้ไม่เกินเจ็ดวัน ไม่ได้พบญาติหรือทนายความ และไม่มีการตรวจสอบคำสั่ งโดยองค์กรตุลาการ ทั้งการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่ วราชอาณาจักร ผ่านคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2559 กรณีนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนของสหประชาชาติ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้มีข้อสรุปเชิงเสนอแนะต่ อประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้ทบทวนและแก้ไขคำสั่งดังกล่ าวให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ างประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้เกิ ดการควบคุมตัวไม่ชอบ แต่รัฐไทยยังคงใช้อำนาจดังกล่ าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเสี่ยงต่อการถู กทรมาน และปราศจากหลักประกันสิทธิ และเสรีภาพ ยิ่งไปกว่านั้น รายงานผลของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติต่อข้อร้องเรียนผ่ านศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุ ษยชน ว่ามีผู้ถูกกระทำทรมานโดยเจ้ าหน้าที่รัฐภายหลังการรั ฐประหารในปี 2557 อย่างน้อย 14 กรณี ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ยังระบุว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีอุปสรรคเรื่ องระยะเวลาในการเข้าถึงพยานหลั กฐานและความร่วมมือของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้อร้องเรียนว่ามี การทรมานภายหลังการรั ฐประหารในกรณีของ กริชสุดา คุณะเสน สรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน หรือจำเลยในคดีระเบิดราชประสงค์ ล้วนไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่ วยงานที่เป็นอิสระและเป็นกลาง รวมถึงในบางกรณีเจ้าหน้าที่รั ฐกลับข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีกับผู้ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุ ษยชนเห็นว่า ความพยายามในการป้องกันการทรมาน การนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และการเยียวยาผู้เสียหายของรั ฐไทยไม่ประสบผลสำเร็จทั้งเชิ งโครงสร้ างทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ และเนื่องในวันสนับสนุนผู้เสี ยหายจากการทรมานสากล ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุ ษยชนมีข้อเรียกร้องต่อรัฐไทย ดังนี้

1. รัฐไทยต้องยกเลิกการบังคับใช้ และแก้ไขกฎหมายที่อาจก่อให้เกิ ดความเสี่ยงต่อผู้ถูกคุมขังว่ าจะถูกทรมานและยกเว้ นการตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายโดยศาล รวมถึงกฎหมายที่ยกเว้นความรับผิ ดของผู้กระทำการทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 พระราชกำหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2559

2. รัฐไทยต้องทำการสอบสวนโดยพลันต่ อข้อร้องเรียนว่ามีการทรมาน โดยหน่วยงานที่มีความเป็นอิ สระและเป็นกลาง ให้ความคุ้มครองพยานและผู้ร้ องเรียนโดยสุจริตว่ามีการซ้ อมทรมานเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ เสียหายจากการทรมานอย่างมีประสิ ทธิภาพ

3. รัฐไทยต้องเร่งดำเนิ นการออกกฎหมายภายในให้เป็ นไปตามอนุสัญญาต่อต้ านการทรมานและการปฏิบัติหรื อการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุ ษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี รวมถึงเร่งดำเนินการเข้าเป็ นภาคีพิธีสารเลือกรับตามอนุสั ญญาต่อต้านการทรมานฯ (OPCAT) เพื่อให้มีกลไกป้องกั นการทรมานระดับชาติ (National Prevention Mechanism) ในการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตั ว

ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรี ภาพของประชาชน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน