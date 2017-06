จับโจชัว หว่องและผู้ประท้วงก่อน 'สี จิ้นผิง' เหยียบแผ่นดินฮ่องกง

Thu, 2017-06-29 16:16

ผู้ประท้วงกว่า 30 รายรวมทั้งโจชัว หว่อง และนาธาน หลอ ถูกตำรวจฮ่องกงจับกุมตัว ก่อน 'สี จิ้นผิง' ผู้นำจีนจะเยือนฮ่องกงในวันนี้เพื่อร่วมงานฉลอง 20 ปีการส่งมอบฮ่องกง ด้านโจชัว หว่องระบุถูกควบคุมตัวมาค่อนวัน-แต่ตำรวจไม่ยอมสอบปากคำ คาดเตะถ่วงและกันท่าเพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวช่วง 'สี จิ้นผิง' เยือนฮ่องกง

ตำรวจฮ่องกงพยายามควบคุมตัวผู้ประท้วงเมื่อคืนวันที่ 28 มิถุนายน 2560 (ที่มา: Facebook/HKFP)

เฟสบุ๊กของโจชัว หว่อง เผยภาพของตำรวจฮ่องกงมาปิดล้อมบริเวณที่เขาประท้วงก่อนจับกุมตัวผู้ประท้วง (ที่มา: Joshua Wong Chifung)

29 มิ.ย. 2560 - เมื่อคืนวานนี้ (28 มิ.ย.) กลุ่มนักศึกษาผู้เรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงนำโดยโจชัว หว่อง ถูกตำรวจควบคุมตัวเหลังจัดชุมนุมต่อต้านจีนก่อนการเยือนของสี จิ้นผิง ผู้นำจีน

โจชัว หว่อง และผู้ประท้วงราว 30 คนนั่งประท้วงกินเวลา 3 ชั่วโมงที่ประติมากรรมดอกชงโคทองคำ ย่านฮาร์เบอร์ฟรอนท์ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะควบคุมตัวพวกเขาไป

ในการประท้วงพวกเขาตะโกนว่า "พวกเราเป็นชาวฮ่องกง" รวมทั้งคำขวัญ "การปฏิวัติร่มจงเจริญ" โดยเมื่อ 3 ปีก่อนในปี 2557 เยาวชนและประชาชนฮ่องกงซึ่งรวมทั้ง โจชัว หว่อง ด้วยออกมาชุมนุมเรียกร้องการปฏิรูปประชาธิปไตย ซึ่งถูกเรียกว่า "การปฏิวัติร่ม" แต่อย่างไรก็ตามการประท้วงใหญ่ครั้งนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมชาวจีน หลิว เสี่ยวโป วัย 61 ปี ซึ่งในสัปดาห์นี้ เขาเพิ่งถูกส่งตัวจากเรือนจำไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากอาการป่วยมะเร็งตับขั้นสุดท้าย ทั้งนี้เขาเป็นนักเขียนและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ และถูกตัดสินจำคุก 11 ปี มาตั้งแต่ปี 2552 ในข้อหาบ่อนทำลาย เนื่องจากเขาเป็นหัวหอกล่ารายชื่อให้จีนปฏิรูปประชาธิปไตย

ทั้งนี้ผู้นำสาธารณรัฐประชาชนจีน สี จิ้นผิง เตรียมเยือนฮ่องกงในโอกาสครบรอบ 20 ปีที่จีนได้รับมอบฮ่องกงคืนจากสหราชอาณาจักร ขณะเดียวกันก็ความกลัวว่ารัฐบาลปักกิ่งจะกระชับอำนาจควบคุมเขตบริหารพิเศษแห่งนี้มากขึ้น

สำหรับประติมากรรมดอกชงโคทองคำ เป็นประติมากรรมที่ได้รับมอบจากจีนเพื่อเป็นที่ระลึกการส่งมอบฮ่องกงกลับสู่จีน

ทั้งนี้ใน Facebook Live ของ HKFP ก่อนถูกจับกุม ผู้ประท้วงได้ปีนขึ้นไปอยู่บนส่วนยอดของประติมากรรมด้วย โดยตำรวจฮ่องกงได้เข้าเคลียร์พื้นที่ ปิดล้อมบริเวณประติมากรรม และควบคุมตัวผู้ประท้วงที่ละราย โดยส่วนมากถูกพาเดินออกไป แต่โจชัว หว่อง และสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกง นาธาน หลอ ได้ล้มตัวลงนอนทำให้ตำรวจต้องอุ้มออกจากจุดดังกล่าว

พรรคเดโมสิทโธซึ่งเรียกร้องสิทธิในการกำหนดอนาคตของฮ่องกง ระบุในแถลงการณ์ว่ามีนักกิจกรรมที่เป็นสมาชิกพรรค 8 ราย ในจำนวนนี้รวมทั้งโจชัว หว่อง และนาธาน หลอด้วย

ขณะที่ในเฟสบุ๊กของโจชัว หว่อง ซึ่งโพสต์เมื่อเวลา 14.12 น. ตามเวลาท้องถิ่น ระบุด้วยว่า ตำรวจควบคุมตัวเขามากินเวลา 17 ชั่วโมงแล้ว และยังไม่เริ่มการสอบปากคำเขาแต่อย่างใด และการควบคุมตัวเกิน 16 ชั่วโมงนับว่าผิดปกติอย่างยิ่ง ทั้งนี้เขาคาดว่าตำรวจจะควบคุมตัวเขาให้ได้ 48 ชั่วโมง และจะส่งตัวเขาขึ้นศาลในวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อกันท่าไม่ให้เขาไปประท้วงในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตาม หากตำรวจไม่ยอมปล่อยตัวเขา เพื่อนนักกิจกรรมก็จะไปที่หน้าสถานีตำรวจเพื่อเรียกร้องการควบคุมตัวที่ไม่มีเหตุผลนี้

อนึ่ง สี จิ้นผิง จะเยือนฮ่องกงในวันพฤหัสบดีนี้ (29 มิ.ย.) โดยจะเป็นการเยือน 3 วันเพื่อฉลอง 20 ปีการส่งมอบฮ่องกง และร่วมพิธีสาบานตนของแครี หลำ ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ปัจจุบันฮ่องกงซึ่งอยู่ในสถานะเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถูกปกครองภายใต้ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ซึ่งยังคงยอมให้มีสิทธิเสรีภาพหลายอย่างซึ่งไม่มีในแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และระบบศาลที่เป็นอิสระ

อย่างไรก็ตามมีความกังวลว่าจีนกำลังก้าวก่ายกิจการของฮ่องกงในหลายด้าน นับตั้งแต่การเมือง การศึกษา ไปจนถึงสื่อมวลชน ท้งนี้ความคับข้องใจที่เกิดขึ้น ทำให้นักรณรงค์รวมทั้งโจชัว หว่อง และนาธาน หลอ เรียกร้องสิทธิการกำหนดอนาคตของฮ่องกง ขณะที่นักกิจกรรมอื่นๆ ก็เรียกร้องให้แยกตัวออกจากจีน

สำหรับประติมากรรมดอกชงโคทองคำ ที่โจชัว หว่อง และนักกิจกรรมมาประท้วงนั้น อยู่ภายนอกศูนย์ประชุมที่สี จิ้นผิง จะมาร่วมงาน รวมทั้งอยู่ในบริเวณโรงแรมที่สี จิ้นผิงจะมาพักด้วย โดยก่อนหน้านี้ผู้ประท้วงหลายราย รวมทั้งโจชัว หว่องด้วยได้มาแขวนธงสีดำที่ประติมากรรมแล้วตั้งแต่เช้าวันจันทร์เพื่อประท้วงต่อต้านจีน ก่อนที่ตำรวจจะเก็บธงดังกล่าวออก

แปลและเรียบเรียงจาก

Hong Kong activist Joshua Wong detained by police before Xi visit, The Guardian, 29 June 2017