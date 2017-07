นิวยอร์กไทม์รายงานข่าวพนักงานหวั่นถูกเลย์ออฟ ประท้วงหน้าสำนักงานตัวเอง

Sat, 2017-07-01 20:41

นิวยอร์กไทม์กำลังพยายามปรั บโครงสร้างซึ่งอาจจะส่งผลให้ ภาคส่วนงานตรวจทานข่าวถูกยุบทิ้ ง พวกเขาจึงประท้วงกันด้วยการเขี ยนป้ายที่จงใจพิมพ์ผิดเพื่ อแสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจทานข่ าวมีความสำคัญ และนักข่าวเองก็ช่วยเรียกร้ องโดยมองว่ากอง บ.ก. ตรวจทาน เป็น "ภูมิคุ้มกัน" ที่สำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิ ดข้อผิดพลาดที่น่าอาย



1 ก.ค. 2560 ในงานข่าวมีตำแหน่งงานที่ชื่อว่ าบรรณาธิการต้นฉบับหรือบรรณาธิ การย่อย (Copy Editor) ผู้ดูแลตรวจสอบเนื้อหาทั้ งการใช้คำให้สละสลวยและความแม่ นตรงของข้อมูลรวมถึงทำให้อ่านง่ ายและจัดคำให้เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์การนำเสนอ แต่ตำแหน่งบรรณาธิการย่อยของนิ วยอร์กไทม์กำลังเผชิญวิกฤติเนื่ องจากนิวยอร์กไทม์กำลังตัดสิ นใจปรับลดพนักงานและยุบโต๊ะกอง บ.ก.ย่อยทิ้ง

เรื่องนี้ทำให้กอง บ.ก.ย่อยของนิวยอร์กไทม์ส่ งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ อำนวยการบริหารและบรรณาธิการผู้ จัดการของสื่อตัวเอง เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (28 มิ.ย.) แน่นอนว่าการส่งจดหมายถึงผู้ ที่มีอำนาจตัดสินใจจะกลายเป็ นประเด็นข่าวๆ หนึ่ง ไม่ต่างจากการที่นักกิจกรรมส่ งจดหมายเปิดผนึกถึงนักการเมื องหรือคนงานภาคส่วนอื่นๆ รวมตัวกันส่งจดหมายเปิดผนึกถึ งเจ้านายตัวเอง

คนทำงานในนิวยอร์กไทม์ก็ต้ องรายงานข่าวเรื่องการส่ งจดหมายประท้วงของตัวเองในวันต่ อมา (29 มิ.ย.) ในข่าวนั้นผู้สื่อข่าวระบุถึ งเนื้อความในจดหมายว่า "บรรณาธิการย่อยช่วยชีวิตของผู้ สื่อข่าวและเดอะไทม์ทุกวันๆ จากความผิดพลาดนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่" พวกเขารายงานอีกว่าการถอดกอง บ.ก. ย่อย ออกไปนั้น "ไม่ฉลาด" และจะทำลายคุณภาพของ "สินค้า" ของพวกเขา

ก่อนหน้านี้บรรณาธิการระดับสู งของนิวยอร์กไทม์เปิดเผยว่ าพวกเขาพยายามปรับให้ ระบบกองบรรณาธิการทำงานได้เร็ วขึ้น แต่คำกล่าวนี้ก็สร้างความกั งวลใจให้กับคนทำงานในนิวยอร์ กไทม์ที่กลัวว่าจะถูกเลย์ออฟ

นิวยอร์กไทม์ยังรายงานกรณีที่มี คนทำงานในสื่อตนเองประท้วงด้ วยการเดินออกจากที่ทำงานเป็ นเวลา 20 นาทีในช่วงบ่ายของวันที่ 29 มิ.ย. พวกเขาเดินลงไปที่ชั้นล่างหน้ าทางเข้าอาคารที่ตั้งสำนักงานนิ วยอร์กไทม์ แล้วทำการประท้วงเล็กๆ ด้วยการถือป้ายที่จงใจพิมพ์ผิ ดอย่าง "ป้ายนี้ยังไม่ได้ตรวจแก้" (This sign wsa not edited.) ที่คำว่า "wsa" ควรจะเป็น "was" พวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่ างานตรวจทานของกองบรรณาธิการย่ อยมีความสำคัญ

ทางด้านฝ่ายบริหารของนิวยอร์ กไทม์ยอมรับว่าพวกเขาจะยุ บแผนกกองบรรณาธิการย่อยออกจริ งเพื่อปรับกับการสื่อสารแบบดิจิ ตอลที่อาศัยความรวดเร็ว แต่จะไม่ได้หมายความว่าจะยุ บกระบวนการตรวจแก้ไปด้วย อย่างไรก็ตามพวกเขาเปิดเผยต่อสื่ อตัวเองว่าพวกเขารับรู้อย่างจริ งจังเรื่องความกังวลของคนทำงาน

ทางด้านกอง บก.ย่อย ระบุในชดหมายว่าพวกเขาพร้ อมจะปรับตัวและตรวจแก้งานให้มี ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม แต่ก็ไม่ควรทำเหมือนพวกเขาเป็น "กลุ่มประชากรคนติดโรค" ที่จะถูกไล่ต้อนหาโรคแล้วก็ขั บออกไป แต่มีนักข่าวอาวุโสที่มองว่า กอง บก.ตรวจทานเหล่านี้เป็นภูมิคุ้ มกันของสื่อที่คอยป้องกันไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดที่น่าละอายต่ างหาก