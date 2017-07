อองซานซูจี สั่งห้ามไม่ให้วีซ่าคณะสืบสวนยูเอ็นเข้าตรวจสอบกรณีกองทัพละเมิดสิทธิฯ โรฮิงยา

Sun, 2017-07-02 17:29

รัฐบาลเมียนมาร์นำโดยอองซานซูจี ประกาศว่าพวกเขาจะปฏิเสธไม่ให้ วีซ่ากับทีมสื บสวนจากสหประชาชาติที่ต้องการสื บสวนเรื่องเกี่ยวกับกรณีโรฮิงยา โดยทีมดังกล่าวมีแผนการเข้าไปสื บสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ความมั่ นคงก่อเหตุการสังหาร ข่มขืน และทารุณกรรม ชาวโรฮิงยา

2 ก.ค. 2560 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่ างประเทศเปิดเผยว่าอองซานซูจี จะไม่ให้ความร่วมมือกับคณะสื บสวนของยูเอ็น โดยบอกว่าจะสั่งสถานทูตเมี ยนมาร์ไม่ออกวีซ่าให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการค้นหาความจริงของยู เอ็น

ก่อนหน้านี้ในเดือน มี.ค. 2560 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติมีมติเรียกร้องให้ มีปฏิบัติการสืบหาข้อเท็จจริ งอย่างเป็นอิสระในกรณีที่กองทั พเมียนมาร์ต้องสงสัยละเมิดสิทธิ มนุษยชนในพื้นที่ชนกลุ่มน้ อยโดยเฉพาะต่อชาวโรฮิ งยาในทางตอนเหนือของรัฐยะไข่

ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมายูเอ็นได้แต่งตั้งที มสืบสวนได้แก่ ทนายความชาวอินเดีย อินดิรา ใจสิง และอดีตประธานองค์กรสิทธิมนุ ษยชนศรีลังกา ราติกา กุมารัสวามี และนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุ ษยชนชาวออสเตรเลีย คริสโตเฟอร์ โดมินิค สิดอติ และกำหนดให้ต้องมีร่ างรายงานการสืบสวนภายในเดือน ก.ย. ที่จะถึงนี้

เมื่อเดือน ต.ค. 2559 มีการก่อเหตุโจมตีจากขบวนการติ ดอาวุธชาวโรฮิงยาที่โจมตีด่ านตรวจคนข้ามแดนจนมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจเสียชีวิต 9 ราย หลังจากนั้นกองทัพเมียนมาร์จึ งทำการกวาดล้างชาวโรฮิงยาจนมีผู้ เสียชีวิต 1,000 ราย และมัผู้พลัดถิ่น 90,000 ราย

ทางยูเอ็นเผยหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ามีการข่มขืน ทารุณกรรม และฆาตกรรมพลเรือนโดยกองทัพเมี ยนมาร์ในช่วงที่มีการกวาดล้ างเป็นเวลา 4 เดือน จากการสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิ งยา แต่รัฐบาลเมียนมาร์ก็กล่าวปกป้ องกองทัพว่าข้อกล่าวหานี้ไม่เป็ นความจริง

หัวหน้าพรรครัฐบาลเอ็นแอลดี บอกว่าพวกเขาไม่สนใจ "การรายงานที่ไม่เป็นธรรม" จากยูเอ็น ส่วนอองซานซูจีปฏิเสธทีมสื บสวนของยูเอ็นมาโดยตลอดแต่ขออนุ โลมให้ใช้คณะกรรมการที่ปรึกษารั ฐยะไข่ทำงานแทนซึ่งคณะกรรมการดั งกล่าวนี้นำโดย โคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการยูเอ็น และแต่งตั้งโดยสำนักงานที่ปรึ กษาแห่งรัฐของอองซานซูจี อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่ปรึ กษารัฐยะไข่ไม่รายงานเกี่ยวกั บเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในเดือน เม.ย. มีกลุ่มสิทธิมนุษยชน 23 กลุ่มเรียกร้องให้รัฐบาลเมี ยนมาร์ให้ความร่วมมือกั บคณะทำงานของยูเอ็น

อองซานซูจีเข้าสู่อำนาจตั้งแต่ ปี 2559 ที่ผ่านมาในฐานะ "ที่ปรึกษาแห่งรัฐ" ช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่ านจากการปกครองโดยทหารมาเป็ นการปกครองที่ฝ่ายบริหารส่วนหนึ่ งเป็นพลเรือน แต่อองซานซูจีก็ถูกวิจารณ์ว่ าเธอเมินเฉยต่อชะตากรรมของชาวมุ สลิมโรฮิงยาพลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคน

เรียบเรียงจาก

Suu Kyi orders visa ban on UN investigators, Coconuts Yangon, 30-06-2017

Myanmar refuses visas to UN team investigating abuse of Rohingya Muslims, The Guardian, 30-06-2017