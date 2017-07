ภาค ปชช.ไทย รายงาน กก.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ย้ำหลังรัฐประหารการต่อสู้ยิ่งยากขึ้น

Tue, 2017-07-04 17:22

ตัวแทนเครือข่ายสตรีจากภาคประชา สังคมร่วมกันอ่านแถลงการณ์รายงา นสถานการณ์ไท ยต่อ กก.อนุสัญญาว่าด้วยก ารขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน ทุกรูปแบบ CEDAW ที่ สนง.ใหญ่สหประชาชาติ เจนีวา พร้อมระบุ 32 ปีที่รัฐไทยรับอนุสัญญา CEDAW ผ่าน 14 รัฐบาลความคืบหน้าในการยุติการเ ลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงก็ยังล่ าช้าอยู่มาก ย้ำหลังรัฐประหารการต่อสู้ยิ่ งยากขึ้น

4 ก.ค. 2560 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา ตัวแทนเครือข่ายสตรีจากภาคประชา ชนหลากหลายองค์กรอาทิ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดจังหวัดเลย สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เครือข่ายสตรีไทยพื้นเมือง (IWNT) องค์กรชาวพื้นเมืองในเอเชีย (AIPP) มูลนิธิ Empower มูลนิธิผู้หญิง(FFW) โพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่ลนัล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม องค์กร Togetherness for Equality and Action (TEA Group) และเครือข่าย PATANI Working Group for Monitoring of International Mechanisms ได้เข้าร่วมรายงานสถานการณ์ของผู้หญิงในประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดกา รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบ บ ( Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women:CEDAW) ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ CEDAW

บรรยากาศในห้องประชุมของคณะอนุกรรมการ CEDAW

ทั้งนี้อนุสัญญา CEDAW เป็นอนุสัญญาเพื่อสิทธิมนุษยชนร ะหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นสิทธิสตรี รวมถึงประเด็นต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชน ของสตรีทั่วโลก และยังเป็นหนึ่งในสนธิสัญญาแห่ง สหประชาชาติ ที่รัฐภาคีให้สัตยาบรรณเป็นวงกว้ างที่สุดทั่วโลก โดยกรรมการสิทธิมนุษยชนและตัวแท นของรัฐบาลไทยต้องร่วมรายงานสถา นการณ์ของผู้หญิงในประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญานี้ในวันที่ 5 ก.ค. 2560 ที่จะถึงนี้ด้วย

ขณะที่ วิรอน รุจิไชยวัฒน์ ตัวแทนจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดจั งหวัดเลยที่เข้าร่วมรายงานสถานก ารณ์ของผู้หญิงในครั้งนี้ระบุว่ า ในประเทศไทยมีผู้หญิงจำนวนมากที่ ลุกขึ้นมาต่อสู้และปกป้องทรั พยากรของตนเอง และหลายครั้งที่การลุกขึ้นมาปกป้ องสิทธิของตนเองนั้นทำให้ผู้หญิ งจำนวนมากต้องเสี่ยงต่อการถูกข่ มขู่คุกคามทำร้ายร่างกาย และถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ ยุติการต่อสู้ โดยพื้นที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพื้นที่ของตนและชุมนได้ รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ ตนและผู้หญิงในหมู่บ้านอีกหลายค นได้ออกมาต่อสู้ในเรื่องนี้แต่ก ลับถูกแจ้งข้อหาในความผิด พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยผู้แจ้งข้อหาครั้งนี้เป็นนาย เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องปกป้ องคุ้มครองประชาชนและยืนอยู่เคี ยงข้างประชาชน นอกจากนี้เรายังถูกตั้งข้อหาจาก หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐอีกด้วย การเข้าร่วมรายงานสถานการณ์ CEDAW ของเราในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้บอกเล่าเรื่องราวและข้อ เรียกร้องของเราให้ได้รับการแก้ ไขอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

บรรยากาศในการร่างแถลงการณ์

ด้าน ชัชลาวัณย์ เมืองจันทร์ ตัวแทนจากมูลนิธิ EMPOWWER ซึ่งทำงานกับผู้หญิงบริการในประ เทศไทยระบุว่า ผู้หญิงที่ทำงานบริการในประเทศ ไทยมักจะถูกเลือกปฏิบัติโดยใช้ค วามผิดจากการค้าประเวณีเป็นตั วตั้ง จึงทำให้หลายครั้งถูกเจ้าหน้าที รัฐหรือผู้มีอำนาจใช้วิธีการที่ ละเมิดโดยการบุกทลายและล่อซื้อซึ่ งเป็นการกระทำที่รุนแรงและไม่ เคารพต่อศักดิศรีความเป็นมนุษย์ รวมไปถึงความผิดตามพรบ.ปรามการค้ าประเวณีทำให้ผู้หญิงบริการเข้ าไม่ถึงสิทธิด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองแรงงาน การเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์หรือแ ม้กระทั่งการเข้าถึงกระบวนการยุ ติธรรมต่างๆ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้เราอยากให้มีการแก้ไขให้ เป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน

ด้าน กัลยา จุฬารัฐกร เครือข่ายสตรีไทยพื้นเมือง (IWNT) กล่าวว่า ระบุว่าในนามขององค์กรภาคประชาสั งคมที่อยู่ ที่นี้เป็นเวลากว่า 32 ปี นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยให้สัตยา บันกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดกา รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบ บ ตั้งแต่เวลานั้น เรามีรัฐบาล 14 รัฐบาล ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งของประ ชาชนและจากการแต่งตั้งตัวเอง แต่ความคืบหน้าในการยุติการเลือ กปฏิบัติต่อผู้หญิงก็ยังล่าช้าอ ยู่มาก ดังนั้นพวกเราอยากจะใช้โอกาสนี้ เพื่อแจงภาพรวมของสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนของผู้หญิงและนำเสนอประเ ด็นเร่งด่วนของเรา โดยประเด็นที่พวกเราเครือข่ายภา คประชาสังคมที่ทำงานในประเทศไทย ต้องการเสนอรายงานแก่อนุกรรมการ CEDAW มีรายละเอียดดังนี้