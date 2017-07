ผู้ตรวจสอบบรรษัทประกาศลาออก ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมรัฐบาล 'โดนัลด์ ทรัมป์'

Wed, 2017-07-05 14:07

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในฝ่ายตรวจสอบบรรษัทประกาศลาออก เพราะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทำให้เธอรู้สึกว่าการคงอยู่ต่อไปเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ ถูกบีบบังคับ และทำให้ตัวเอง "มือถือสาก ปากถือศีล"

โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มาภาพจาก pixabay

ฮุ่ยเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่ดูแลเรื่องการตรวจสอบบรรษัทและรักษามาตรฐานความรับผิดชอบของบรรษัทลาออกโดยให้เหตุผลว่า "พฤติกรรมของพวกระดับสูง" ทำให้เธอไม่สามารถทำงานได้

ทางการสหรัฐฯ จ้างฮุ่นเฉินให้มาเป็น "ผู้ชำนาญการด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเต็มเวลา" มาตั้งแต่ปี 2558 โดยที่ก่อนหน้านี้เธอก็เคยทำงานเป็นฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในหลายบริษัทใหญ่ๆ อย่างไรก็ตามฮุ่ยเฉินมักจะแสดงความผิดหวังกับการทำงานภายในร่วมกับรัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ที่เพิ่มได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อช่วงต้นปีนี้ เธอระบายความผิดหวังออกมาผ่านทางทวิตเตอร์มากขึ้นหลังจากที่มีการไล่ เจมส์ โคมีย์ อดีตผู้อำนวยการเอฟบีไอออกเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา

ฮุ่ยเฉินระบุว่าเธอไม่สามารถแบ่งแยกคุณค่าการตรวจสอบมาตรฐานของเธอออกไปได้จากงานได้ในฐานะที่เธอเป็นมืออาชีพ ในฐานะที่เธอเป็นพลเมือง และในฐานะที่เธอเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ฮุ่ยเฉินยังเคยเปิดเผยอีกว่าเธอต้องการเข้าร่วมการเดินขบวนประท้วงเรียกร้องให้มีการสืบสวนกรณีที่รัฐบาลทรัมป์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซีย

เมื่อไม่นานมานี้ฮุ่ยเฉินโพสต์ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับวิชาชีพคือ LinkedIn เตือนเรื่องพฤติกรรมของรัฐบาลทรัมป์ เธอเขียนไว้ว่าการต้องนั่งประชุมร่วมโต๊ะกับคนเหล่านั้นแล้วทวงถามถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณไม่เพียงแค่รู้สึก "มือถือสาก ปากถือศีล" แต่ยังเหมือนกับกำลังทำอะไรที่ไร้ประโยชน์ก่อนจะถูกสถานการณ์มาบีบบังคับ

ไม่เพียงเท่านั้นฮุ่ยเฉินยังได้พูดถึงการที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีคดีรออยู่จำนวนมากเช่นการละเมิดรัฐธรรมนูญแต่ผู้ที่ทำการสืบสวนเขาก็มักจะถูกไล่ออกเพียงเพราะปฏิบัติตามหลักการบนพื้นฐานข้อเท็จจริง ทำให้ฮุ่ยเฉินประกาศว่าเธอจะไม่ทนอยู่กับพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไปและไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนี้

ฮุ่ยเฉินสรุปว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่คนเราจะต้องพูดหรือทำในสิ่งที่เป็นไปตามความเชื่อหรือจิตสำนึกของตัวเอง

เรียบเรียงจาก

Top Ethics Official Resigns, Says Working for Trump Requires 'Abandonment of Conscience', Common Dreams, 03-07-2017

https://www.commondreams.org/news/2017/07/03/top-ethics-official-resigns-says-working-trump-requires-abandonment-conscience