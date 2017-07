ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยเยือนไทย 13 องค์กรสิทธิร้อง รบ.เร่งคัดกรองผู้ลี้ภัยตามที่นายกฯ สัญญา

Fri, 2017-07-07 16:04

แอมเนสตี้และพันธมิตร 13 องค์กรที่ทำงานด้านผู้ลี้ภั ยทั่วโลกเรียกร้ องไทยตั้งกระบวนการคัดกรองผู้ลี้ ภัยตามที่ ประยุทธ์ เคยให้สัญญาไว้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยเข้ าถึงความช่วยเหลือต่างๆ ได้ ในโอกาสที่ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภั ยฯ เยือนไทยวันนี้

7 ก.ค. 2560 รายงานข่าวแจ้งว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับองค์ กรพันธมิตร 13 องค์กรที่ทำงานด้านผู้ลี้ภั ยทั่วโลกออกแลถงการณ์ร่วมเนื่ องในโอกาสที่ ฟิลิปโป กรานดี ข้าหลวงใหญ่เพือผู้ลี้ภัยแห่ งสหประชาชาติ (UNHCR) เยือนไทยในวันนี้ (7 ก.ค. 60) โดยเรียกร้องให้ทางการไทยปกป้ องคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภั ยตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการจัดตั้งกระบวนการคั ดกรองผู้ลี้ภัย

เมื่อเดือน ก.ย. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำมั่นสัญญาในการประชุมผู้ นำโลกที่นครนิวยอร์กว่ าทางการไทยจะจัดตั้งกระบวนการคั ดกรองผู้ลี้ภัยที่มีประสิทธิภาพ และจะส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยเข้ าถึงการศึกษาและสุขภาพในไทยได้ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคื บหน้าใดๆ

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่เคารพ "หลั กการไม่ส่งกลับ" (Non-refoulement) ด้วยการส่งผู้ ลี้ภัยไปยังพื้นที่ที่เป็นอั นตรายต่อชีวิตของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น การส่งนายเอ็ม ฟูรกาน เซิกเม็น ไปยังตุรกี ซึ่งเขาถูกคุกคามทางกฎหมายจากรั ฐบาล หรือการส่งชาวอุยกูร์ราว 100 คนไปยังจีน ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงที่จะถู กทางการจีนประหัตประหาร

แอมเนสตี้และองค์กรพันธมิตรอี ก 12 แห่งร่วมกันเรียกร้องให้ ทางการไทยเร่งรัดกระบวนการคั ดกรองผู้ลี้ภัยให้เกิดขึ้ นโดยเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล และปฏิบัติตามหลักการไม่ส่งกลับ นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ทางการไทยยุติ การควบคุมตัวผู้ลี้ภัยโดยพลการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พวกเขาได้รั บการช่วยเหลืออย่างมีมนุษยธรรม ซึ่งรวมถึงการศึกษา สุขภาพ และการประกอบอาชีพ

นอกจาก แอมเนสตี้ฯ แล้วองค์ กรพันธมิตรที่ร่วมแถลงการณ์ประกอบด้วย เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยแห่ งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Refugee Rights Network) องค์กรอไซลัมแอคเซส ประเทศไทย (Asylum Access Thailand) เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภั ยและคนไร้รัฐ (Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons) องค์กรเซ็นเตอร์ ฟอร์ อไซลัม โพรเทคชั่น (Center for Asylum Protection) สหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล(F IDH - International Federation for Human Rights) องค์กรโฟร์ติไฟย์ไรท์ (Fortify Rights) ฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ ามชาติ (Migrant Worker Rights Network) เครือข่ายองค์กรด้านแรงงานข้ ามชาติ (Migrant Working Group) มูลนิธิศักยภาพชุมชน (People Empowerment Foundation) องค์การช่วยเหลือเด็ก(Save the Children) และกลุ่มอุมมาตี (Ummatee)