เสียงสะท้อนจากผู้ประท้วงการประชุมผู้นำโลก G20 ในฮัมบูร์ก

Sat, 2017-07-08 00:06

เดอะการ์เดียนสอบถามความไม่พอใจของประชาชนชาวฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี ที่บางส่วนไม่พอใจการใช้ย่านที่พักอาศัยของพวกเขาเป็นที่จัดประชุมผู้นำโลก G20 ในปี 2560 ที่มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่แน่นหนา นอกจากนี้ยังมีผู้ประท้วงที่ไม่พอใจการครอบงำของพวกสถาบันการเงินใหญ่ และการดำเนินนโยบายที่ลิดรอนสิทธิของประชาชน

ผู้นำ G20 ถ่ายรูปร่วมกันในระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นที่ฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี (ที่มา: Presidential Press and Information Office of Russia/Wikipedia)

ในวันที่ 7-8 ก.ค. นี้มีการประชุมประจำปีของกลุ่มผู้นำประเทศ G20 ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนี โดยมีเจ้าภาพคือ แองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี มีผู้คนจำนวนมากกลายกลุ่มวางแผนประท้วงเพื่อส่งเสียงความคับข้องใจของพวกเขา มีกลุ่มอนาธิปไตย รวมถึงมีบางส่วนที่เป็นกลุ่มสุดโต่ง อย่างไรก็ตามชาวเมืองฮัมบูร์กเองก็ใช้โอกาสนี้ในการแสดงออกด้วยการประท้วงอย่างสันติโดยไม่สนใจว่าจะถูกขู่ใช้ความรุนแรง การวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มขึ้นก็ไม่ทำให้พวกท้อถอย

เดอะการ์เดียนรวบรวมการสัมภาษณ์ประชาชนในเมืองฮัมบูร์ก เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับเรื่องการประท้วง หนึ่งในนั้นคือจอร์จ เลตต์ส ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารอายุ 52 ปี เขาบอกว่าการประท้วงถูกสร้างภาพให้ดูเลวร้าย แต่เขาเองก็ต้องการประท้วงเดินขบวนในนาม "ไม่ต้อนรับ G20" เพื่อต่อต้านนักการเมืองที่เป็นภัยต่อประชาธิปไตยที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยสัญญาว่าจะดำเนินการประท้วงอย่างสงบ และประเมินว่าจะมีผู้เข้าร่วม 100,000 คน

อย่างไรก็ตามเลตต์สบอกว่าถึงแม้พวกเขาอยากประท้วงต่อต้านผู้นำอย่าง โดนัลด์ ทรัมป์, เรเซฟ ตอยยิบ เออร์โดกัน และ วลาดิเมียร์ ปูติน เพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยทำงานอย่างไร แต่การที่นักการเมืองท้องถิ่นจำกัดการเคลื่อนไหวของพวกเขารวมถึงการวางกำลังตำรวจก็ทำให้เกิดอุปสรรคในการชุมนุม

ผู้คนในพื้นที่เปิดเผยว่ามีการวางกำลังตำรวจหนาแน่นมาก มีเฮลิคอปเตอร์บินวนรอบสถานที่ มีรานงานว่ามีผู้ถูกจับกุมและมีการใช้ปืนน้ำฉีดสลายผู้ชุมนุม อย่างไรก็ตามผู้ประท้วงส่วนใหญ่ก็ยังคงประท้วงอย่างสันติแต่กำลังตำรวจทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้น

ชายอีกคนหนึ่งชื่อจิม มาลอนนีย์ อายุ 42 ปี กล่าวถึงสาเหตุที่เขามาชุมนุมว่าเพราะเขามีความภาคภูมิใจในเมืองที่มีเสรีภาพและความหลากหลาย และต้องการต่อสู้กับผู้นำโลกที่ออกนโยบายและมีความคิดเห็นในเชิงปิดกั้นและไม่ยอมรับความต่าง

ขณะเดียวกันการวางกำลังตำรวจจำนวนมากก็ทำให้ชาวฮัมบูร์กไม่พอใจเช่นกัน ลอเรล หญิงอายุ 47 ปี ผู้เคยประท้วง G20 ในโตรอนโตมาก่อนบอกว่าเธอประท้วงต่อต้านการวางกำลังตำรวจและวิธีการใช้เทคนิคสร้างความหวาดกลัวถึงแม้ว่าการประท้วงจะดำเนินไปอย่างสงบ เธอบอกว่ามีการวางกำลังอย่างแน่นหนาแม้แต่ในที่ที่ไม่มีการประท้วงเกิดขึ้นก็ตาม

ลอเรลบอกถึงอีกหนึ่งเหตุผลที่เข้าร่วมประท้วงว่าเธอไม่พอใจที่ธนาคารและสถาบันการเงินมีทบาทครอบงำนโยบายของรัฐมากเกินไป การเอากำไรนำหน้าทุกสิ่งทุกอย่างส่งผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อนและเสรีภาพในการเดินทาง

คนทำงานอีกคนหนึ่งคือราล์ฟ นักประสานงานอายุ 49 ปี บอกว่าเขาจำเป็นต้องทำงานจากบ้านเพราะการวางกำลังของตำรวจและความวุ่นวายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามราล์ฟวางแผนว่าจะเข้าร่วมประท้วงในวันเสาร์นี้ (8 ก.ค.) เพื่อแสดงความไม่พอใจในเรื่องการกระจายควาามมั่งคั่งที่ไม่เป็นธรรมทั่วโลก รวมถึงประท้วงปัญหาโลกร้อนและการผุดขึ้นของแนวคิดชาตินิยม โดยไม่หวั่นเรื่องการใช้กำลังอย่างไม่เป็นของตำรวจหรือกลัวว่าจะมีกลุ่มก่อจลาจลเข้าร่วมชุมนุมด้วย โดยที่ตัวเขาเองสนับสนุนการชุมนุมอย่างสันติ

นอกจากนี้ประชาชนที่ให้สัมภาษณ์ต่อเดอะการ์เดียนส่วนมากบอกว่าพวกเขาไม่พอใจที่ G20 เลือกสถานที่จัดประชุมเป็นย่านใจกลางเมืองฮัมบูร์กที่เป็นย่านที่พักอาศัยที่เป็นการรบกวนชีวิตประจำวันของพวกเขาและเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน และการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ก็ถือเป็นการนำเงินภาษีประชาชนมาใช้อย่างสิ้นเปลือง

ดาวินา อายุ 26 ปีบอกว่าหลายคนต้องปิดร้านโดยไม่มีค่าชดเชยในย่านที่ใกล้กับการประชุม G20 ตัวเธอเองก็ร่วมประท้วงด้วยไม่เพียงแค่ประท้วงนักการเมืองเท่านั้นแต่ยังปะท้วงต่อต้านการเลือกสถานที่จัดประชุมด้วย เธอบอกว่าการประท้วงในตอนนี้ยังคงเป็นไปอย่างสันติ ยังคงมีการเล่นดนตรีและผู้คนเต้นรำบนท้องถนน แต่ก็กลัวว่าจะมีการยกระดับจนเกิดความรุนแรง

แอนนา โจนส์ อายุ 44 ปี เดินทางจากเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ไปประท้วงที่ฮัมบูร์กกล่าวว่าเธอไม่พอใจการตัดสินใจของผู้นำโลกเหล่านี้ที่ทำให้ประชาชนยากจนลงและมีการสนับสนุนสงคราม อีกทั้งเธอยังมองว่าการจัดประชุมเช่นนี้เป็นการนำเงินของประชาชนมาใช้อย่างเปล่าประโยชน์โดยไม่ได้ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาใดๆ เลย

เรียบเรียงจาก

'A sign to the Trumps, Erdoğans and Putins': Hamburg residents on the G20 protests, The Guardian, 06-07-2017