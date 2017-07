นักสิทธิมนุษยชนอบรมความปลอดภัยดิจิทัล-ถูกทางการตุรกีคุมขัง

Sun, 2017-07-09 02:48

รัฐบาลตุรกีกระทำการอย่างอุกอาจด้วยการให้ตำรวจบุกเข้าจับกุมกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนจากหลายชาติที่เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลรวมถึง ผอ. แอมเนสตี ตุรกี ในยุคสมัยที่รัฐบาลหาเรื่องกวาดล้างคนเห็นต่าง Article 19 องค์กรเสรีภาพเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้คนที่ถูกจับอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยทันที

อิดิล เอสซา ผู้อำนวยการองค์กรแอมเนสตีอินเตอร์เนชั่นแนล ประจำตุรกี (ที่มา: Amnesry UK)

8 ก.ค. 2560 องค์กรเพื่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น Article 19 ประณามการคุมขังอิดิล เอสซา (Idil Eser) ผู้อำนวยการองค์กรแอมเนสตีอินเตอร์เนชันแนลประจำตุรกีผู้ถูกคุมขังโดยไม่สามารถติดต่อได้พร้อมกับผู้แทนขององค์กรเฮลซิงกิซิติเซนแอสเซมบลี (Helsinki Citizens’ Assembly) ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสันติภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนจากยุโรป

ตัวแทนองค์กรต่างชาติทั้งสององค์กรถูกทางการตุรกีจับกุมขณะที่พวกเขากำลังฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลบนเกาะบูยูกาดาในเมืองอิสตันบูล ทาง Article 19 เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยทันที

เคที มอร์ริส หัวหน้าฝ่ายยุโรปและเอเชียกลางของ Article 19 กล่าวว่าการคุมขังเอสซารวมถึงผู้เข้าร่วมฝึกอบรมคนอื่นๆ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตุรกีไม่มีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม โดยในช่วงที่ผ่านมาทางการตุรกีก็ทำการกวาดจับไปล้วนแต่เป็นนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทนายความ และนักข่าว เป็นการควบคุมภาคประชาสังคมหนักขึ้น Article 19 เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้คนเหล่านี้ด้วย

ตำรวจบุกเข้าจับกุมผู้เข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัยดิจิทัลถึงในโรงแรมรวมถึงมีการจับกุมเจ้าของโรงแรมด้วย แม้ว่าทางการตุรกีจะยืนยันว่าการกระทำของพวกเขาเป็นไปตามกฎหมายแต่ก็ไม่มีการประกาศว่ามีการควบคุมตัวผู้เข้าร่วมอบรมไว้ที่ใดและไม่มีแม้กระทั่งการอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมถึงมีการบุกจับคนเหล่านี้ถึงในโรงแรม นอกจากนี้แอมเนสตียังระบุอีกว่าผู้ถูกคุมขังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงทนายความของพวกเขาและถูกลิดรอนสิทธิในการติดต่อกับครอบครัว ในกลุ่มคนที่ถูกจับกุมเหล่านี้มีชาวเยอรมันและชาวสวีเดนรวมอยู่ด้วย

Article 19 ตั้งข้อสังเกตอีกว่าเมื่อเดือนที่แล้วทางการตุรกีก็เพิ่งจับกุม ทาเนอร์ คิลิจ ประธานแอมเนสตีประจำตุรกีรวมถึงทนายความ 22 คน โดยอ้างว่ามีส่วนเกียวข้องกับกลุ่มของเฟตุลเลาะห์ กูเลน อดีตครูสอนศาสนาที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและลี้ภัยอยู่นอกประเทศ โดยทางการตุรกีอ้างว่ากลุ่มของกูเลนเป็น "กลุ่มก่อการร้าย" รวมถึงยังเคยกล่าวหาว่ากลุ่มของกูเลนอยู่เบื้องหลังการพยายามก่อรัฐประหารในปี 2559

อย่างไรก็ตามกูเลนเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเดอะการ์เดียนว่าการรัฐประหารในปี 2559 อาจจะเป็นการจัดฉากที่ประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกาน อ้างนำมาใช้กวาดล้างผู้เห็นต่างและศัตรูทางการเมืองโดยหลังจากการรัฐประหารที่ล้มเหลวในปี 2559 มีผู้คนจำนวนมากราว 50,000 คน ถูกจับกุมจากการล้างบางของเออร์โดกาน

เรียบเรียงจาก

Turkey: Amnesty International, Helsinki Citizens’ Assembly representatives and other activists detained during digital security training, Article 19, 06-07-2017