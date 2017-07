ชาวเปรูประท้วงต้านแผนอภัยโทษ 'อัลแบร์โต ฟูจิโมริ' อดีตผู้นำที่ต้องโทษสังหารหมู่ประชาชน

Sun, 2017-07-09 12:42

ชาวเปรูหลายพันคนประท้วงท่าที ของผู้นำคนปัจจุบันที่เสนอช่ องทางอภัยโทษให้กับอดีตผู้นำ อัลแบร์โต ฟูจิโมริ ผู้เคยก่อคดีสังหารหมู่และลั กพาตัวประชาชน ปัจจุบันกำลังรับโทษจำคุก 25 ปี ฐานละเมิดสิทธิมนุษยชน ประชาชนรวมถึงพ่อแม่ของเหยื่อต่ างก็ไม่พอใจและรู้สึกไม่ได้รั บความยุติธรรมถ้าจะมีการหาข้ออ้ างอภัยโทษฟูจิโมริ

9 ก.ค. 2560 ชาวเปรูหลายพันคนออกมาประท้ วงยนท้องถนนในกรุงลิมาเมื่อคื นวันศุกร์ที่ผ่านมา (7 ก.ค.) เพื่อกดดันประธานาธิบดีเปโดร ปาโบล คักซินสกี ไม่ให้อภัยโทษกับ อัลแบร์โต ฟูจิโมริ อดีตผู้นำที่ในตอนนี้ต้ องโทษจำคุก 25 ปี ข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายครั้ ง

ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คักซินสกี จะให้สัญญาไว้ในช่วงหาเสียงเลื อกตั้งปีที่แล้วว่าเขาจะไม่ให้ อภัยโทษแก่ฟูจิโมริ ทำให้เขาเอาชนะเคย์โกะ ฟูจิโมริ ลูกสาวของอัลแบร์โตด้วยคะแนนฉิ วเฉียด แต่เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาคักซินสกีก็มีข้ อเสนอบางอย่างที่อาจจะเป็ นการอภัยโทษให้กับฟูจิโมริได้ด้ วยสาเหตุด้านสุขภาพซึ่งฟูจิโมริ ผู้พ่อมีอายุ 78 ปี แล้ว

อย่างไรก็ตามยังมีข้อสังเกตอี กประการหนึ่งคือรัฐมนตรี กระทรวงการคลังในสังกัดของคักซิ นสกีเพิ่งถูกรัฐสภาเปรูขั บออกจากตำแหน่ง โดยถึงแม้ว่าคักซินสกีจากพรรคพี พีเคจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิ บดีเปรู แต่ในการเลือกตั้งรัฐสภาพรรคป็ อบปูลาร์ฟอร์ซของเคย์โกะ ฟูจิโมริ ได้รับเสียงข้างมากทำให้เป็ นพรรคที่ครองสภาอยู่ ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าคั กซินสกีอาจจะมีข้อเสนอนี้ เพราะอยากได้อิทธิพลเพิ่มขึ้ นในสภา

อัลแบร์โต ฟูจิโมริ เคยถูกตัดสินให้มีความผิดฐานสั งหารหมู่ประชาชนและลักพาตัวนั กข่าวในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่ งประธานาธิบดีในปี 2533-2543 อีกทั้งยังมีกองกำลังล่าสั งหารของตัวเอง เมื่อปี 2544 รัฐสภาเปรูตั้งข้อกล่าวหาอั ลแบร์โตว่าเคยมีส่วนร่วมสั งหารหมู่ในบาร์ริออส อัลตอส ปี 2534 และกรณีสังหารหมู่นักศึกษากั บอาจารย์ในมหาวิทยาลัยลาคันตู ตาปี 2535 ซึ่งทั้งสองกรณีนี้มีผู้ก่อเหตุ คือกองกำลังกรูโป คอลินา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอัลแบร์ โต

หลังจากนั้นตำรวจสากลออกหมายจั บอัลแบร์โตข้อหาฆาตกรรม ลักพาตัว และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ โดยที่อัลแบร์โตยังต้องสงสั ยในกรณีอุ้มหายและทุจริตอื่นๆ ด้วย จนกระทั่งในปี 2552 ศาลเปรูตัดสินให้อัลแบร์โตมี ความผิดข้อหาละเมิดสิทธิมนุ ษยชนและตัดสินให้จำคุก 25 ปี เคยมีความพยายามขออภัยโทษอั ลแบร์โตมาตั้งแต่ปี 2555 แต่ก็เคยถูกปฏิเสธจากอดีตผู้ นำโอลลันตา ฮูมาลา ที่บอกว่าสภาพร่างกายของฟูจิ โมริไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดต้ องอภัยโทษ

ผู้ประท้วงถือป้ายของผู้ถูกสั งหารในเหตุการณ์สังหารหมู่ต่างๆ ไรดา คอนเนอร์ มารดาของหนึ่งในผู้เสียชีวิ ตบอกว่าอัลแบร์โตเป็ นฆาตกรและโจร เขาทำให้ลูกของเธอเสียชิวิ ตเขาควรจะอยู่ในคุกต่อไป อัลจาซีรารายงานว่าครอบครั วของเหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชนพากันเดินขบวนเรียกร้ องความยุติธรรมมาเป็นเวลาสิลปี แล้วและจะประท้วงต่อไปเพื่อยั บยั้งไม่ให้อัลแบร์โตพ้นผิด

เรียบเรียงจาก

Fujimori Protest in Peru, Euronews, 08-07-2017

Protesters in Peru rally against proposed pardon of former leader, Aljazeera, 08-07-2017

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก