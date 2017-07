สื่อรัฐบาลจีนอ้างเกมออนไลน์ 'คิงออฟกลอรี' มีเนื้อหา 'บิดเบือนประวัติศาสตร์'

Tue, 2017-07-11 18:02

ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นประเทศที่ปิดกั้นทางอินเทอร์เน็ตอย่างมาก แต่เกมออนไลน์ในจีนก็จัดเป็นหนึ่งในธุรกิจไอทีที่ใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วมีผู้เล่นอยู่มากถึง 2 ใน 3 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในจีนทั้งหมด 457 ล้านคน แต่เมื่อไม่นานมานี้จีนเริ่มสยายกงเล็บเข้าไปพยายามควบคุมเกมออนไลน์สัญชาติตัวเองอีกครั้ง โดยอ้างเรื่องเด็กติดเกม และอ้างเรื่องการทำให้เนื้อหาประวัติศาสตร์ "เสื่อมเสีย"

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2560 บริษัทเทนเซนต์ (Tencent) ซึ่งเป็นบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ในจีนเจ้าของเกมออนไลน์หลายเกมในจีนรวมถึงเกมดังอย่าง "คิงส์ออฟกลอรี" (King of Glory) ออกนโยบายใหม่จำกัดเวลาตามอายุผู้เล่นเพื่อรับกับการที่รัฐบาลจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเด็กติดเกม

เทนเซนต์ออกนโยบายใหม่กำหนดให้ผู้เล่นอายุต่ำกว่า 12 ปี เล่นได้เพียงไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน เยาวชนที่อายุมากกว่านี้เล่นได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน รวมถึงเพิ่มระบบควบคุมโดยผู้ปกครองและทำให้ระบบการยืนยันตัวตนเข้มงวดขึ้นด้วย บริษัทเกมตอบรับความกังวลของรัฐบาลโดยยอมทำให้พวกเขาเสี่ยงขาดทุน โดยที่ในจีนมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเล่นเกมออนไลน์มากกว่า 200 ล้านบัญชี มีอยู่ร้อยละ 20 ที่เป็นเยาวขนอายุต่ำกว่า 17 ปี

แต่การพยายามควบคุมเกมโดยรัฐบาลจีนก็ไม่เพียงแค่เรื่องการจำกัดเวลา อ้างว่ากลัวเด็กติดเกมเท่านั้น พวกเขายังพยายามเข้าไปยุ่งกับเนื้อหาของเกมด้วย รัฐบาลจีนแสดงความกังวลว่าเนื้อเรื่องของเกมจะมีการ "ทำให้ประวัติศาสตร์จีนเสื่อมเสีย" จากมุมมองของรัฐบาล

พีเพิลเดลี หนังสือพิมพ์ของรัฐบาลจีนนำเสนอบทบรรณาธิการเรียกร้องให้มีการควบคุมเนื้อหาเกมมากขึ้นโดยอ้างว่าเกมออนไลน์กำลังตัดขาดจาก "วัฒนธรรมจีน" เนื้อความของบท บก. พีเพิลเดลี ระบุแสดงความไม่พอใจที่เกมออนไลน์บรรยายประวัติศาสตร์ในลักษณะ "ขี้เล่น" หรือ "ล้อเลียน" โดยอ้างว่าการทำเช่นนี้เป็นการ "ละทิ้งประวัติศาสตร์ตามธรรมเนียมประเพณี"

อย่างไรก็ตามสื่อโกลบอลวอยซ์วิลเลจระบุว่า เรื่องที่ประเทศจีนขาดการให้ความหมายทางประวัติศาสตร์ร่วมกันกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่ปี 2555 โดยที่ทางพรรคคอมมิวนืสต์จีนผูกขาดการตีความประวัติศาสตร์เอาไว้ที่ตัวเองคนเดียวใครที่ตีความประวัติศาสตร์เบี่ยงเบนออกไปจากของพรรคจะถูกกล่าวหาว่า "บิดเบือน" หรือ "ทำให้ประวัติศาสตร์เสื่อมเสีย"

บล็อกเกอร์ชื่อ เจียจื้อเฉียน เขียนถึงเรื่องนี้ว่าเทนเซนต์อาจจะกำลังพยายามออกจากแนวทางเน้นทำกำไรสูงสุดแล้วพยายามเป็นกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น แต่ทว่าในประเทศจีนที่ผู้คนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีแล้วสิ่งใดกันที่จะสะท้อนสังคมในแบบที่ผู้คนต้องการได้

นอกจากพีเพิลเดลีแล้วยังมีสื่อของพรรคอมมิวนิสต์จีนอื่นๆ ที่วิจารณ์บริษัทเทนเซนต์มาตั้งแต่ต้นปี 2560 สำหรับกรณีของพีเพิลเดลี พวกเขากล่าวหาว่าคิงออฟกลอรีบั่นทอนประวัติศาสตร์จีนจากการนำตัวละครในประวัติศาสตร์มาตีความใหม่ เช่น การทำให้จิงเคอมือลอบสังหารจิ๋นซีฮ่องเตเป็นหญิงสาวที่ดูยั่วยวนและได้รับความนิยมในหมู่ผู้เล่น

เกมคิงออฟกลอรี เป็นเกมแนววางแผนการต่อสู้ด้วยการควบคุมตัวละคร "ฮีโร่" หรือผู้เล่นแต่ละฝ่ายเข้าต่อสู้แบบที่เรียกว่า "โมบา" (Multiplayer Online Battle Arena) แบบเดียวกับเกมลีคออฟเลเจนด์และแผนที่ "ดีเฟนส์ออฟดิแอนเชียนส์" ที่ผู้คนรู้จักในชื่อ "โดตา" (DOTA) ของเกมวอร์คราฟ 3 เกมแนวนี้มักจะไม่เน้นเนื้อเรื่องมากแต่จะเน้นการแข่งขันระหว่างทีม โดยผู้เล่นแต่ละคนมักจะเลือกใช้ "ฮีโร่" ในความหมายของตัวละครนำที่พวกเขาชื่นชอบความสามารถและเลือกเพราะเหมาะกับวิธีการ่เล่นของพวกเขามากกว่าจะเลือกเพราะเนื้อหาตัวละคร

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสื่อรัฐบาลจีนจะมีความเข้าใจเกมแนวนี้มากขนาดไหน จากที่พีเพิลเดลียังเรียกร้องให้มีหน่วยงานกำกับดูแลเกมออนไลน์เพื่อให้เป็นไป "ในแง่บวก" มากขึ้น หลังจากที่หลายปีที่แล้วมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไม่ให้มีการติดเกมออนไลน์แต่พีเพิลเดลีอ้างว่าไม่มีการบังคับใช้จริงจัง

อย่างไรก็ตามชาวเน็ตจีนในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียจีน Weibo ก็แสดงความคิดเห็นไว้ว่า "อย่างพีเพิลเดลีไม่มีหน้าที่จะมาพูดถึงเรื่องการฉกฉวยและบิดเบื่อนปะวัติศาสตร์หรอก" บ้างก็แสดงความคิดเห็นในเชิงประชดประชัน

การออกนโยบายใหม่ตามใจรัฐบาลจีนของเทนเซนต์ทำให้พวกเขาราคาหุ้นตกลงร้อยละ 4 สูญเสียไปราว 10,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 43,000 ล้านบาท จากเดิมที่คิงออฟกลอรีเคยเป็นเกมที่ทำายได้สูงสุดในจีนนับตั้งแต่ออกสู่ตลาดในปี 2558 แม้ว่าหลังจากนั้นราคาหุ้นของเทนเซนต์จะค่อยๆ สูงขึ้นอย่างช้าๆ อีกครั้งแต่ราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับเกมอื่นๆ ก็ร่วงลงหลังจากมีการพยายามออกมาตรการควบคุมเกมตามใจรัฐบาลจีน

หลังจากเทนเซนต์ออกมาตรการควบคุมบัญชีผู้ใช้ใหม่ก็มีผู้เล่น 340,000 คน ถูกจำกัดไม่ให้เข้าเกมได้ในชั่วโมงที่ผู้คนเข้าไปเล่นเกมจำนวนมาก จนถึงตอนนี้มีอยู่ 450,000 บัญชีที่ลงทะเบียนด้วยระบบให้มีผู้ปกครองควบคุม อย่างไรก็ตามมาตรการเช่นนี้เองก็อาจจะไม่สามารถสกัดกั้นเยาวชนได้เสมอไปเพราะกฎเช่นกลับทำให้เกิดช่องทางให้คนขายบัญชีผู้เล่นแบบผู้ใหญ่ให้กับเยาวชนใช้เช้าสู่เกมได้

