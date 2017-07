ซูเปอร์ฮีโร่ LGBTQ เชื้อสายละตินคนแรกของ 'มาร์เวล' กับการต่อสู้ทางอัตลักษณ์ในโลกจริง

Tue, 2017-07-11 18:48

อเมริกา ชาเวซ เป็นชื่อของซูเปอร์ฮีโร่หญิงเควียร์คนล่าสุดจากค่ายมาร์เวลคอมิคส์ในนามฮีโร่คือ 'มิส อเมริกา' แต่ทว่านอกจากแบบทดสอบทางการต่อสู้และทางชีวิตที่ตัวละครต้องเผชิญแล้ว ผู้แต่งที่สร้างตัวละครตัวนี้ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายของเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเช่นกัน ว่าเธอมีดีแค่ขายอัตลักษณ์ที่ดูเป็นชายขอบจริงหรือไม่

ที่มาภาพจาก en.wikipedia.org

11 ก.ค. 2560 ค่ายการ์ตูนอเมริกัน มาร์เวลคอมิคส์ นำเสนอตัวละครใหม่ชื่อ อเมริกา ชาเวซ เธอคือฮีโรที่ชื่อ "มิสอเมริกา" (Miss America) คนที่สอง ก่อนหน้านี้เธอเคยปรากฏตัวในเองอื่น แต่เพิ่งมีการ์ตูนซีรีส์เกี่ยวกับเธอเองเมื่อตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา

สิ่งที่ทำให้ชาเวซโดดเด่นคือเธอเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ชาวเชื้อสายละตินอเมริกันคนแรกที่มีเนื้อเรื่องเฉพาะของตัวเอง ผู้อ่านจำนวนมากแสดงความยินดีที่มาร์เวลนำเสนอตัวละครชาเวซโดยหวังว่าตัวละครนี้จะเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยเรื่องผู้อพยพ เรื่องอัตลักษณ์ และเรื่องเพศวิถี ในช่วงที่สหรัฐฯ กำลังอยู่ภายใต้ความตึงเครียดทางสังคมและการเมือง

อเมริกา ชาเวซ ไม่ได้มุ่งอยู่กับเรื่องของอัตลักษณ์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการค้นพบตัวเองด้วย ในเว็บไซต์ของมาร์เวลระบุว่าชาเวซเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ต่อสู้กับเหล่าร้าย อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องการศึกษาและการสำรวจตัวเอง

ซีรีส์การ์ตูนนี้มีผู้เขียนบทคือนักเขียนนิยาย แก็บบี ริเวียรา และวาดโดย โจ ควินโยนส์ เรื่องนี้ทำให้สื่อออนไลน์หลายแห่งเกิดความสนใจ จากที่เธอมีอัตลักษณ์ซ้อนทับกันทั้งความเป็นชาวละตินและความเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยที่ริเวียราเปิดเผยว่าไม่เพียงแค่ชาเวซเท่านั้นที่จะเป็นตัวแทนของผู้หญิง ชาวละติน และชาวเควียร์ผู้ไม่จำกัดกรอบทางเพศ ยังมีตัวละครอื่นๆ รอที่จะทดสอบเธอทั้งทดสอบพลังพิเศษและทดสอบความเข้มแข็งจากภายในตัวพวกเขาเอง

ริเวียราเปิดเผยอีกว่าเธอมีเจตนาที่จะสะท้อนรูปลักษณ์ของผู้คนที่หลากหลายขึ้น เป็นตัวแทนของเพศต่างๆ มากขึ้น และจะมีตัวละครหลายเชื้อชาติทั้งคนดำ อะโฟร-ละติน (ชาวละตินที่มีเชื้อสายแอฟริกัน) ชาวเอเชีย รวมถึงคนที่เป็นลูกผสมและอะไรที่อยู่ระหว่างนั้น ริเวียราบอกอีกว่าการสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงในแง่ที่ได้เห็นผู้หญิงที่เป็น "แบบเดียวกันเธอ" คือเป็นหญิงที่ไม่ใช่คนผิวขาวที่มีความซับซ้อนและไม่ได้ต้องรูปร่างเพรียว

แต่การเน้นเรื่องอัตลักษณ์ของเธอมากเกินไปก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเหมือนกันว่ามันกลายเป็นสิ่งที่รบกวนเนื้อเรื่อง มีบางคนวิจารณ์เรื่องนี้ว่า "เอาประเด็นเพศสภาพมาก่อน เอาเนื้อเรื่องมาทีหลัง" และบ้างก็วิจารณ์ว่าเอาเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาเวซขึ้นนำหน้าเรื่องอื่นๆ จนทำให้ตัวละครดูไม่มีพัฒนาการ หญิงชาวละตินผู้หนึ่งก็วิจารณ์เรื่องนี้ว่าแค่นำคนที่ดูเป็นชายขอบมาใช้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้อ่านเอาตัวเองเข้าไปสวมเป็นตัวละครนั้นๆ ได้ แต่ต้องมีเนื้อเรื่องที่และการวางตัวละครที่ดีด้วย

อย่างไรก็ตามมีช่องยูทูบของกลุ่มชาวละตินชื่อ Pero Like ซึ่งทำร่วมกับ Buzzfeed พูดถึงเรื่องที่ฮีโร่ผู้เป็นเสมือนตัวแทนของพวกเขาในโลกนิยายภาพทำให้พวกอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาออกมาดิ้นได้ ผู้ดำเนินรายการบอกว่า "มันตลกพอสมควรเลยที่ตัวละครที่มีชื่อว่าอเมริกาสามารถกระตุ้นให้พวกอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาแสดงความเกลียดชังอย่างมากได้"

เรียบเรียงจาก

Marvel’s Queer Latina Superhero Prompts Praise, Criticism and Everything in Between, Global Voices, 04-07-2017

https://globalvoices.org/2017/07/04/marvels-queer-latina-superhero-prompts-praise-criticism-and-everything-in-between/

