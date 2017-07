ชาวตุรกีหลายแสนประท้วงรัฐบาลอำนาจนิยม เรียกร้องปล่อยตัวนักโทษการเมือง

Wed, 2017-07-12 16:06

สื่อคอมมอนดรีมส์รายงานว่า ในตุรกีมีการประท้วงใหญ่นำโดยผู้นำพรรคฝ่ายค้านตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (9 ก.ค.) โดยมีผู้เข้าร่วมหลายแสนคน พวกเขาประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ที่พวกเขามองว่ากำลังพยายามรวบอำนาจไว้ในมือตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ หลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ประธานธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ที่มาภาพจาก rt_erdogan

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 ประชาชนนับแสนคนเดินขบวนเป็นระยะทาง 250 ไมล์เข้าสู่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการนัดเดินขบวนในนาม "การเดินขบวนเพื่อความยุติธรรม" เป็นเวลา 25 วัน ผู้ที่จัดการชุมนุมในครั้งนี้เป็นนักการเมืองฝ่ายค้านจากพรรคซีเอชพีที่ชื่อ เคมาล คิริกดาโรกลู เริ่มเดินขบวนกับนักการเมืองคนอื่นๆ เพื่อประท้วงรัฐบาลอำนาจนิยมของเออร์โดกัน

คอมมอนดรีมส์ระบุว่าเออร์โดกันจากพรรคเอเคพีเริ่มมีลักษณะการนำแบบเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการพยายามปิดปากสื่อและการสั่งถอดถอนผู้พิพากษาศาลสูงสุดเพื่อพยายามควบคุมอำนาจตุลาการ นอกจากนี้หลังจากการพยายามก่อรัฐประหารที่ไม่สำเร็จในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมาทำให้เออร์โดกันเริ่มกวาดล้างคนที่ต่อต้านเขาหนักขึ้นทั้งนักข่าว ข้าราชการ และคนทำงานสายอื่นๆ หลายหมื่นคนต่างก็ถูกจับกุมหรือถูกขับออกจากงาน การกวาดล้างในครั้งนี้ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสหภาพยุโรปและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติ

สิ่งที่ทำให้น่าเป็นห่วงว่าเออร์โดกันจะพยายามยึดกุมอำนาจในประเทศมากขึ้นไปอีกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ให้ยุบระบบรัฐสภาทิ้งและให้อำนาจประธานาธิบดีในการควบคุมรัฐบาลได้แม้จะมีผู้เห็นด้วยอ้างว่ามันจะนำประเทศพัฒนาได้เร็วขึ้นแต่ผู้วิพากษ์วิจารณ์มองว่ามันจะกลายเป็นการทำให้ตุรกีดิ่งลงสู่การปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยม การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวเพิ่งชนะการโหวตลงประชามติแบบฉิวเฉียดเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมีผู้เห็นด้วยร้อยละ 51 เทียบกับผู้โหวตคัดค้านร้อยละ 48

นอกจากในอังการาแล้วยังมีผู้ชุมนุมที่อิสตันบูลช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วย พวกเขาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมอย่างไม่เป็นธรรม และคืนระบบกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระ

คิริกดาโรกลูเรียกการเดินขบวนประท้วงในครั้งนี้ว่าเป็น "การปฏิวัติต่อต้านความอยุติธรรม" การเดินขบวนในครั้งนี้ยังเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นเพื่อ "การกำเนิดใหม่" ของประเทศพวกเขา เป็นการทวงถามความยุติธรรมกลับคืนมาและเรียกร้องสัญญาประชาคมแบบใหม่

เรียบเรียงจาก

Hundreds of Thousands Gather in Turkey to 'Revolt Against Injustice', Common Dreams, 01-07-2017

https://www.commondreams.org/news/2017/07/10/hundreds-thousands-gather-turkey-revolt-against-injustice