แองเกลา แมร์เคิล เรียกร้องจีนปล่อยนักโทษการเมือง 'หลิวเสี่ยวโป' รักษาตัวต่างประเทศ

Wed, 2017-07-12 21:37

หลิวเสี่ยวโป นักโทษการเมืองผู้ต่อต้านรัฐบาลจีน ซึ่งได้รับการตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง ที่ผ่านมามีการเสนอให้เขาไปรักษาตัวที่ต่างประเทศแต่ทางการจีนก็ไม่อนุญาต เรื่องนี้ทำให้ประชาคมโลกประณามรวมถึงผู้นำเยอรมนีที่เรียกร้องให้ผู้นำจีนมีมนุษยธรรม ทางทนายของหลิวเสี่ยวโปประเมินว่ารัฐบาลจีนน่าจะกลัวหลิวเสี่ยวโปได้พูดคุยกับเพื่อนหรือญาติพี่น้องหรือได้กล่าวอะไรกับประชาคมโลก

(ซ้าย) แองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี (ขวา) หลิวเสี่ยวโป นักโทษการเมืองชาวจีน (ที่มาของภาพประกอบ: WEF/Wikipedia)

แองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีร่วมประณามทางการจีนกรณีที่ไม่ยอมอนุญาตให้ หลิวเสี่ยวโป นักโทษการเมืองผู้เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเดินทางไปรับการรักษาในต่างประเทศหลังจากที่เขาได้รับการตรวจพบว่าเป็นมะเร็งขั้นรุนแรง โดยบอกให้ผู้นำจีน "มีมนุษย์ธรรม" บ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้นานาชาติได้ประณามจีนในเรื่องนี้แล้ว

หลิวเสี่ยวโปเป็นนักโทษการเมืองในข้อหาเกี่ยวข้องกับคำประกาศต่อต้านรัฐบาลจีนรวมถึงเคยได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เขาได้รับการตรวจบว่าเป็นมะเร็งระยะหลังตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา แต่ทางการจีนก็เพิ่งประกาศว่าจะมีการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเหตุผลทางการแพทย์เมื่อปลายเดือน มิ.ย. ปีนี้

อย่างไรก็ตามแพทย์จากสหรัฐฯ และเยอรมนีบอกว่าเขาควรจะถูกส่งตัวไปรับการรักษาในต่างประเทศและพร้อมจะนำตัวหลิวเสี่ยวโปกับครอบครัวออกจากจีนทันทีที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากประเทศ แต่ทางการจีนก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวหลิวเสี่ยวโป โดยเมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลในจีนบอกว่าหลิวเสี่ยวโปต้องเข้ารับการรักษาฉุกเฉินเป็นวันที่ 2 แล้วโดยยังมีคำถามว่าร่างกายเขาพร้อมจะเดินทางหรือไม่ ส่วนแพทย์จากประเทศตะวันตกยืนยันว่าร่างกายหลิวเสี่ยวโปสามารถเดินทางได้

สเตฟเฟน ไซเบิร์ต โฆษกของแมร์เคิลกล่าวแทนแมร์เคิลว่าเธอมองสถานการณ์ของหลิวเสี่ยวโปเป็นเรื่อง "น่าหดหู่" ทำให้แมร์เคิลแสดงความกังวลต่อชะตากรรมของพวกเขาและเรียกร้องให้มีมนุษยธรรมต่อหลิวเสี่ยวโปและครอบครัว

จาเร็ด เกนเซอร์ ทนายความของหลิวเสี่ยวโปที่มาจากสหรัฐฯ เปิดเผยว่าทางการจีนพยายามปิดกั้นไม่ให้หลิวเสี่ยวโปออกจากการคุมขังเพราะกลัวว่าหลิวเสี่ยวโปจะติดต่อกับเพื่อนหรือครอบครัวรวมถึงสื่อสารกับประชาคมโลกได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นช่องทางสุดท้ายที่หลิวเสี่ยวโปจะใช้ประกาศไม่ยอมรับเผด็จการจีน เกนเซอร์บอกอีกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนไม่เห็นจะต้องมากลัวว่าคนที่กำลังป่วยหนักเจียนตายคนนี้จะพูดอะไร

นอกจากเรื่องการไม่ยอมปล่อยตัวหลิวเสี่ยวโปแล้ว เยอรมนียังประณามจีนในเรื่องที่พวกเขาลอบใช้คลิปวิดีโอที่หมอของเยอรมนีเข้าเยี่ยมหลิวเสี่ยวโปนำมาโฆษณาชวนเชื่อว่าหลิวเสี่ยวโปป่วยหนักเกินกว่าจะส่งไปรักษานอกประเทศได้

ทางการจีนโต้ตอบในเรื่องนี้ว่าพวกเขาไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ "กิจการภายใน" ของประเทศ สื่อแทบลอยด์ของรัฐบาลจีนยังกล่าวหาว่าประชาคมโลกใช้หลิวเสี่ยวโปเป็น "ตัวประกัน" เพื่อกล่าวโจมตีรัฐบาลจีน "ทำตัวไร้มนุษยธรรม" อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนเองก็มีการเซนเซอร์ตัวเองในเรื่องนี้ด้วยการลบชื่อของหลิวเสี่ยวโปออกจากสำเนาถ้อยแถลงที่พวกเขาเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศด้วย

เรียบเรียงจาก

Liu Xiaobo: Merkel urges China to show humanity to ailing activist, The Guardian, 11-07-2017