'See You Again' แซง 'กังนัมสไตล์' ขึ้นแท่นยอดวิวสูงสุดบน YouTube แล้ว

Thu, 2017-07-13 16:52

หลังวิดีโอคลิป 'กังนัมสไตล์' ครองแชมป์ยอดวิวสูงสุดบน YouTube มาเกือบ 5 ปี ล่าสุด 'See You Again' ซึ่งขณะนี้มียอด 2,909 ล้านวิว แซงขึ้นขึ้นแท่นยอดวิวสูงสุดแล้ว

เอ็มวีเพลง See You Again ของ Wiz Khalifa

13 ก.ค. 2560 หลังจากเมื่อเกือบ 5 ปีก่อน (ธ.ค.55) วิดีโอคลิป “PSY - GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V “ ซึ่งเป็น MV เพลงกังนัมสไตล์ ของไซ หรือ ปาร์ค แจซัง (Psy, Park Jae-Sang) นักร้องชาวเกาหลีใต้ใช้เวลาเพียง 5 เดือนเศษ มียอดผู้เข้าชม 1,000 ล้านครั้ง ทำสถิติสูงสุด แซง คลิป “Justin Bieber - Baby ft. Ludacris” ของ จัสติน บีเบอร์ ครองอันดับ 1 ในยูทูบมาก่อนหน้านั้น และหลังจากขึ้นอันดับ 1 MV เพลงกังนัมสไตล์ ครองอันดับนี้มาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี ขณะนี้ยอดวิวทะลุไปถึง 2.89 พันล้าน

จนล่าสุด CNN ซึ่งสรุปความและแปลโดย Blognone รายงานว่า สถิตินี้ก็ถูกล้มลงแล้ว ซึ่งผู้ครองแชมป์รายใหม่ก็คือเอ็มวีเพลง See You Again ของ Wiz Khalifa ณ ขณะที่เขียนข่าวนี้ ยอดวิวของ See You Again อยู่ที่ 2,909 ล้านวิว ส่วน Gangnam Style อยู่ที่ 2,897 ล้านวิว

สถิติการรับชมคลิป See You Again

สำหรับ See You Again เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Furious 7 ที่ออกฉายในปี 2015 ซึ่งใช้เป็นเพลงในภาพยนตร์เพื่ออุทิศให้กับ Paul Walker นักแสดงนำที่เสียชีวิตก่อนภาพยนตร์ออกฉาย