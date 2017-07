หลิวเสี่ยวโปเสียชีวิตแล้ว ทั่วโลกประณามจีนไม่ดูแลนักโทษป่วยหนัก

Fri, 2017-07-14 00:23

หลิวเสี่ยวโป นักโทษการเมืองที่กิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในจีน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2553 เสียชีวิตแล้วขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจีน เรื่องนี้ทำให้มีเสียงประณามทางการจีนที่ปล่อยให้นักโทษที่ตัวเองควบคุมดูแลอยู่เสียชีวิต

ภาพวาดหลิวเสี่ยวโปในงานรับรางวัลโนเบลเมื่อปี 2553 ซึ่งเขาไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากถูกจองจำ

ที่มา: Flickr/Nancy Pelosi/CC BY 2.0

13 ก.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ทางการจีนในเมืองเสิ่นหยางประกาศว่าหลิวเสี่ยงโป นักโทษการเมืองผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนเสียชีวิตแล้วในโรงพยาบาลทางตอนเหนือของจีนจากสภาพอวัยวะภายในหลายแห่งล้มเหลว หลังจากที่ชาติตะวันตกและเยอรมนีประณามเรื่องที่จีนไม่ยอมอนุญาตส่งตัวผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะอันตรายไปรักษาตัวที่ต่างประเทศ

หลิวเสี่ยวโปเป็นนักเขียน-ปัญญาชนที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี 2553 จากการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เขาถูกทางการจีนสั่งคุมขังเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับคำประกาศต่อต้านรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขาเสียชีวิตขณะมีอายุ 61 ปี

เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาเขาเคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเหตุผลทางการแพทย์ หลังจากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อเดือน พ.ค. ใน "การตรวจร่างกายประจำ" แต่เรื่องการป่วยของเขาก็ไม่มีการนำเสนอสู่สาธารณะชนจนกระทั่งถึงปลายเดือน มิ.ย.

หลังจากนั้นหลิวเสี่ยวโปก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่เสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์เสิ่นหยาง แต่ก็ไม่ยอมให้ส่งตัวไปรักษาต่างประเทศโดยบอกว่าหลิวเสี่ยวโปอาการหนักเกินกว่าจะเดินทางไปได้ ขณะที่ผู้นำนานาชาติอย่างแองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และไช่อิงเหวิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน หรือไต้หวัน ต่างก็เรียกร้องให้หลิวเสี่ยงโปได้รับการรักษาตัวในต่างประเทศโดยแมร์เคิลบอกให้ทางการจีน "มีมนุษยธรรม" บ้าง

ข่าวการเสียชีวิตของหลิวเสี่ยวโปทำให้หลายคนแสดงความโศกเศร้าเสียใจและความโกรธแค้น เทียนจื่อ มาร์ติน-เหลียว เพื่อนของหลิวเสี่ยวโปที่เป็นนักเขียนและนักกิจกรรมบอกว่ามันยากลำบากสำหรับเขามากอีกทั้งยังบอกว่าเขาเกลียดชังรัฐบาลจีนและไม่เพียงแค่รู้สึกเศร้าแต่รู้สึกโกรธจัดด้วยจากการที่รัฐบาลปฏิบัติต่อหลิวเสี่ยวโปเช่นนี้

นอกจากนี้ยังมีหลายคนที่ประณามจีนว่าโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และน่ารังเกียจมากจากการที่ไม่ยอมส่งตัวหลิวเสี่ยวโปไปเข้ารับการรักษาก่อนหน้าที่เขาจะอาการทรุดหนัก อีวา พิลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจีนและสิทธิมนุษยชนจากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจบอกว่าเรื่องนี้เป็นการที่ทางการจีนปล่อยให้คนตายในการดูแลของตัวเอง

หลิวเสี่ยวโปเกิดในมณฑลจี๋หลินเมื่อปี 2498 เขาเป็นนักศึกษารุ่นแรกสุดที่ได้เข้ามหาวิทยาลัยหลังช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาเจ๋อตุง หลิวเสี่ยวโปศึกษาวรรณกรรมจีนและกลายเป็นนักเขียน-ปัญญาชน ที่ได้รับการยอมรับ

ในช่วงที่มีการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี 2532 หลิวเสี่ยวโปกำลังสอนหนังสืออยู่ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แต่ตัดสินใจเดินทางกลับไปที่กรุงปักกิ่งแม้ว่าจะสนใจการเมืองน้อยมากและกลายเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการชุมนุมรวมถึงการอดอาหารประท้วงเขาถูกจับขังเป็นเวลาเกือบ 2 ปี จากการปราบปรามในครั้งนั้น ประสบการณ์ในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขากลายเป็นนักกิจกรรมที่อุทิศตัวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในจีน

