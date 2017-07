ประชาชนเนเธอร์แลนด์ลากรัฐบาลมาขึ้นศาลได้ กรณีขุดเจาะก๊าซใต้ผืนดินทำแผ่นดินไหว

Sat, 2017-07-15 11:48

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560 ประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์สามารถทำให้รัฐบาลขึ้นศาลสูงสุดของประเทศได้โดยมีการกล่าวหาว่าการขุดเจาะก๊าซใต้ผืนโลกในแหล่งก๊าซโกรนิงเงินทำให้เกิดแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายในพื้นที่มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

ประชาชนทางตอนเหนือของจังหวัดโกรนิงเงิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมต่างก็เรียกร้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตัดสินให้ปิดการขุดเจาะก๊าซในแหล่งก๊าซโกรนิงเงินทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันเป็นแหล่งที่ขุดเจาะก๊าซได้ 21,600 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนเธอร์แลนด์ลดปริมาณการผลิตก๊าซลงอย่างมากจากเดิมที่ผลิตราว 42,500 ล้านลูกบาสก์เมตรในปี 2558 เมื่อไม่นานมานี้ เฮงค์ กอมป์ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ประกาศเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาว่าจะมีการปรับลดจาก 24,000 ลบ.ม. ต่อปีจนเหลือราว 21,600 ลบ.ม. ต่อปี โดยที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศปรับเปลี่ยนหลายครั้งมาก

ชาวเมืองทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ฟ้องร้องต่อศาลหลังจากที่พวกเขาต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายครั้งจากการถล่มของโพรงใต้พื้นดิน แผ่นดินไหวเล็กๆ เหล่านี้สร้างความหวาดผวาให้กับผู้อยู่อาศัยและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน ไร่นา และอาคารสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ถึงแม้ว่าแผ่นดินไหวจะยังคงเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กอยู่แต่ก็เข้าใกล้พื้นผิวโลกมากขึ้นเรื่อยๆ

เวนดี ฟอน เดอ สลาอิส โฆษกของศาลในเมืองเฮกผู้พิพากษาสามนายในศาลพร้อมกับตัวแทนจากบริษัทพลังงานเอ็นเอเอ็ม (NAM) ที่มีส่วนรับผิดชอบในการขุดเจาะก๊าซร่วมรับฟังทนายความพูดถึงสาเหตุที่ควรมีการปิดการขุดเจาะก๊าซในแหล่งก๊าซโกรนิงเงิน

เอ็นเอเอ็นเป็นบริษัทที่มีบรรษัทเชลล์และเอ็กซอนโมบิลร่วมเป็นเจ้าของอยู่ครึ่งหนึ่งพวกเขาทำการขุดเจาะก๊าซจากแหล่งก๊าซโกรนิงเงินมาตั้งแต่ปี 2506 แล้ว ซึ่งทางตัวแทนเอ็นเอเอ้มเรียกร้องให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องการปรับระดับความต้องการขุดเจาะก๊าซที่ปรับเปลี่ยนไปมา ซึ่งเจอราล์ด โชตมาน ผู้อำนวยการของเอ็นเอเอ็มกล่าวว่าพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลย

อย่างไรก็ตามนักการเมืองพรรคสังคมนิยม เอลโก อีคนาร์ ก็กล่าวให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าผู้อยู่อาศัยในโกรนิงเงินกล่าวหาว่าเอ็นเอเอ็มมองเรื่องกำไรมาก่อนความปลอดภัยของพวกเขา

คดีดังกล่าวนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีการตัดสิน โดยที่ก่อนหน้านี้ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาศาลอีกแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์สั่งให้อัยการภาครัฐสืบสวนว่าบริษัทเอ็นเอเอ็มมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดแผ่นดินไหวจริงหรือไม่

ในหน้าข้อมูลบริษัทของเว็บไซต์เอ็นเอเอ็มระบุว่าแหล่งก๊าซโกรนิงเงินเป็นแหล่งพลังงานสำหรับประชากรชาวเนเธอร์แลนด์ถึงร้อยละ 98 อย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของพวกเขาก็ยังระบุในเชิงข้อมูลว่าการผลิตก๊าซในโกรนิงเงินก่อให้เกิดแผ่นดินไหวและกระทบต่อชีวิตของผู้คนในชุมชนจริง โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์วันที่ 16 ส.ค. 2555 ใกล้กับเมืองไฮซิงงะ ที่มีแผ่นดินไหววัดความแรงได้ 3.6 จากมาตรริกเตอร์สเกล และประชากรในพื้นที่ก็รู้สึกถึงแผ่นดินไหวแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

