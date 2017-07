ไม่ล่าแต่ท้าชน 'ชิโอริ' หญิงญี่ปุ่นผู้ยืนหยัดต่อสู้คดีข่มขืนจนสะเทือนถึงรัฐสภา

Mon, 2017-07-17 02:10

นักข่าวอิสระผู้ พยายามดำเนินคดีกับนักข่าวที่มี ความใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีโต้คลื่นสังคมที่ยังมองเรื่ องคนถูกข่มขืนในแง่ไม่ดี โดยการเปิดหน้าสู้ทั้งฟ้องร้อง จัดแถลงข่าว และยังจะสู้ต่อไปแม้ว่าจะมีเสี ยงก่นด่าจากคนที่ซุ่มซ่อนตั วเองในอินเทอร์เน็ต จนกระทั่งเรื่องนี้ถูกตั้งกระทู้ ในสภาล่างของญี่ปุ่น

17 ก.ค. 2560 สื่อญี่ปุ่นนำเสนอเรื่องของชิ โอริ ผู้สื่อข่าวที่ออกมาเปิดโปงเรื่ องที่เธอถูกข่มขืนโดยโนริยูกิ ยามางุจิ นักข่าวช่องโทรทัศน์ทีบีเอสที่ มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายกรั ฐมนตรีชินโซ อาเบะ หลังจากที่เธอเปิดแถลงข่าวในเรื่ องนี้เมื่อปลายเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาก็มีทั้งเสียงให้กำลั งใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เธอตามมาในหลายรูปแบบ รวมถึงที่มีลักษณะแบบกล่ าวโทษเหยื่อ (victim blaming) ด้วย

ชิโอริเคยแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ ล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดไว้ว่า เมื่อช่วงเดือน เม.ย. 2558 ยามางุจินัดเธอดื่มด้วยกันโดยอ้ างว่าเพื่อคุยเรื่องงาน แต่หลังจากที่เธอร่วมดื่มกั บเขาเธอก็ไม่สติอีกเลยจนกระทั่ งรู้ตัวอีกทีก็ตื่นมาในร่างเปลื อยเปล่าในโรงแรมพร้อมกับยามางุ จิที่อยู่บนตัวเธอ ทำให้เธอตัดสินใจแจ้งความในเรื่ องที่ยามางุจิมีเพศสัมพันธ์ ในขณะที่อีกฝ่ายไม่ได้สติซึ่งถื อเป็นการ "ข่มขืนกึ่งหนึ่ง" ในข้อกฎหมายของญี่ปุ่น

สื่อไมนิจิของญี่ปุ่นรายงานว่ าทางตำรวจได้ออกหมายจับยามางุจิ ในเรื่องนี้ไว้แต่ก็ไม่ได้ดำเนิ นการใดๆ แม้ว่าจะมีการส่งเอกสารกล่ าวหาเขาให้พนักงานอัยการแต่ก็มี การถอนฟ้องเมื่อเดือน มิ.ย. 2559 เรื่องนี้ทำให้ชิโอริไม่พอใจกั บผลจึงยื่นขอให้มีการสื บสวนโดยคณะกรรมาธิการสืบสวนพิ จารณาคดีของอัยการซึ่งเป็นฝ่ ายตุลาการบุคคลที่สามที่ สามารถตัดสินว่าคดีควรฟ้องร้ องได้หรือไม่

หลังจากนั้นเธอจึงจัดแถลงข่ าวในวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา ชิโอริบอกว่า "ฉันรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องสื่ อออกมาให้คนอื่นรู้ว่าการถูกข่ มขืนมันย่ำแย่แค่ไหน และสร้างบาดแผลต่อชีวิตของเหยื่ อร้ายแรงเพียงใด"

นอกจากนี้เธอยังพูดถึ งกระบวนการที่สังคมปฏิบัติต่ อเหยื่อที่ถูกข่มขืนย่ำแย่ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่รั กษาเธอแบบขอไปทีด้วยการแค่ให้ ยาคุมกำเนิดโดยไม่ซักประวัติ และไล่ไปกินนอกโรงพยาบาล หรือแม้แต่คำรวจก็พยายามขอให้ เธอเจรจายอมความเป็นส่วนตั วนอกศาล มีตำรวจสองคนขอให้เธอเล่าเรื่ องเดียวกันซ้ำ มีแผนการจับกุมตัวผู้ต้องหาแต่ ก็มีการยกเลิกโดยอ้างว่า "มีคำสั่งเบื้องบนของหน่ วยงานตำรวจ" สั่งมา

ปัจจุบันชิโอริมีอายุได้ 28 ปี เธอทำงานเป็นนักข่าวอิสระ กรณีการออกมาเปิดโปงเรื่องการข่ มขืนของเธอถือเป็นเรื่องสั่ นสะเทือนสำหรับญี่ปุ่ นมากเพราะน้อยครั้งจะมีคนที่เปิ ดเผยตัวเองออกมาพูดเรื่องที่ ตนถูกข่มขืนต่อสาธารณะและกล้าสู้ หน้ากล้อง โดยที่เธอยังปกปิดนามสกุ ลเพราะคำขอร้องของครอบครัว

เมื่อไม่นานมานี้ชิโอริยังให้สั มภาษณ์ต่อเจแปนไทม์ว่าเหยื่อที่ ถูกก่ออาชญากรรมทางเพศมักจะต้ องซ่อนจากสังคมเพราะถูกมองว่ าเป็นอะไรที่มีมลทิน เสียงของพวกเขาก็ไม่มีใครรับฟัง ทำให้เธอต้องการท้าชนด้ วยการแสดงตัวตนออกมาในฐานะเหยื่ อถูกกระทำทางเพศให้สังคมได้เห็ นว่าเธอก็เป็นมนุษย์ที่มีหน้าตา นอกจากนี้เธอยังต้ องการแสดงออกโต้ตอบความคิดที่ว่ าเหยื่อถูกข่มขืนต้องดูเศร้า ดูอ่อนแอ และต้องอับอายจากสถานการณ์ เธอคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเช่ นนั้น

กำลังใจและคำด่าทอจากโลกออนไลน์

อย่างไรก็ตาม เจแปนไทม์ รายงานว่ าหลังจากที่ชิโอริแถลงข่าวในเรื่ องนี้เธอก็ถูกรุมว่ากล่าวโจมตี จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เปิ ดเผยใบหน้าจำนวนมากที่ แสดงความคิดเห็นในเชิงทำร้ายจิ ตใจเธอ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาว่ าเธอเป็น "โสเภณี" เป็น "พวกเรียกร้องความสนใจ" หรือเป็น "คนที่กระทำการล่อลวงเพื่อผลประโยชน์ตั วเอง" รวมไปถึงมีการใช้วาจาแบบโทษเหยื่ อ (victim blaming) แม้กระทั่งตอนเธอแถลงข่าวก็หาว่ าเธอ "สวมชุดสั้นเกินไป"

แต่ถึงแม้ว่าจะมีเสียงก่นด่า แต่เธอก็ได้รับคำแสดงความชื่ นชมจำนวนมากด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมความกล้ าหาญของเธอ หรือบ้างก็ส่งคำแสดงการให้กำลั งใจเธอ

ชิโอริยังเคยกล่าววิจารณ์ การพยายามออกกฎหมายใหม่ของรั ฐสภาญี่ปุ่นที่ถูกเรียกว่า "กฎหมายต่อต้านการสมคมคิด" เธอวิจารณ์ว่าสภาล่างของญี่ปุ่ นดูจะมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องนี้ มากแทนที่จะเอาเวลาไปปรับปรุ งกฎหมายอาญาในเรื่ องอาชญากรรมทางเพศ

สะเทือนถึงสภา

เรื่องการให้กำลั งใจและการด่าชิโอริกลายเป็ นการแบ่งฝ่ายทางการเมืองไปเสี ย เมื่อมีผู้ต่อต้านฝ่ายซ้ายอ้ างว่าชิโอริเป็นคนที่ถูก ส.ส.ฝ่ายซ้ายส่งตัวมาเล่ นละครเพื่อผลักดันวาระของตนเอง ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามชี้ให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถู กกล่าวหาข่มขืนคือยามางุจิกั บอาเบะ ในเรื่องที่เขาเคยเขียนหนังสื อเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีและมี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดทำให้มีคนตั้ งสมมุติฐานว่านี้อาจจะเป็ นสาเหตุที่ทำให้ยามางุจิหลุ ดรอดจากการถูกจับได้

เรื่องกรณีของชิโอริส่งผลสะเทื อนไปถึงสภาของญี่ปุ่นเช่นกัน เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมาในการประชุมสภาล่าง โยเซย์ อิเดะ จากพรรคเดโมเครติคของญี่ปุ่นตั้ งกระทู้ถามจุน มัทสึโมโตะ ประธานกรรมการความมั่ นคงของประชาชนว่าการไต่สวนดีนี้ โดยตำรวจช่วงก่อนหน้านี้เป็ นไปอย่างไม่เหมาะสมใช่หรือไม่ จากกรณีที่ตัดสินไม่ทำตามหมายจั บยามางุจิ ซึ่งมัทสึโมโตะตอบว่ามัน "เป็นเรื่องปกติ" สำหรับหน่วยงานตำรวจประจำจังหวั ดจะสั่งการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ นให้ทำตามความเหมาะสม

สื่อเจแปนไทม์สัมภาษณ์ยามางุจิ ในเรื่องนี้เช่นกัน แต่เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมพูดอย่างชั ดเจนว่าเขาได้มีเพศสัมพันธ์กั บชิโอริหรือไม่ โดยอ้างว่าเขา "ไม่ได้ทำอะไรที่ละเมิดกฎหมาย" และไม่แสดงความคิดเห็นเพราะต้ องการเน้ นกระบวนการของคณะกรรมาธิการสื บสวนพิจารณาคดีของอัยการ อย่างไรก็ตามยามางุจิก็วิพากษ์ วิจารณ์สื่อในเรื่องการนำเสนอข่ าวของชิโอริว่าราวกับเรื่องที่ เธอถูกกระทำอาชญากรรมทางเพศเป็ นเรื่องจริงไปแล้วและตั วเขาเองถูกมองว่าเป็นอาชญากร

ฝ่ายชิโอริเองก็แสดงความไม่ ชอบใจต่อเรื่องที่มีคนข่มเหงรั งแกเธอผ่านข้อความทางอินเทอร์ เน็ตเช่นกัน นอกจากคำวิจารณ์แล้ว เธอยังถู กขอให้เผยนามสกุลแม้ว่าเธอต้ องการจะปิดไว้เป็นเรื่องส่วนตัว ถูกบีบให้ปิดอินสตาแกรมของเธอที่ โพสต์แต่ภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน แต่ก็มีไซเบอร์สตอล์คเกอร์ หรือผู้ สะกดรอยทางอินเทอร์เน็ตไปค้ นหารูปส่วนตัวของเธอแล้วแพร่ กระจายต่อไปเรื่อยๆ

เรื่องนี้ทำให้เธอบอกว่าเธอได้ เรียนรู้ถึงความน่ากลัวของอิ นเทอร์เน็ต คนที่ไม่เคยรู้จักเธอมาก่อน ไม่เคยพูดคุยกับเธอแต่ พยายามทำร้ายจิตใจเธอและทำร้ ายรวมไปถึงครอบครัวและเพื่ อนของเธอด้วย แต่นั่นก็ไม่ทำให้เธอย่อท้อต่ อการสู้คดีนี้ต่อไป โดยเธอมีแผนการฟ้องร้องทางแพ่ งกับยามางุจิด้วย

"พวกเราต้องทำลายข้อห้ามนี้ พวกเราต้องสามารถพูดถึงมันได้ ... นี่อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกั บลูกสาวคุณ ภรรยาคุณ แฟนสาวของคุณ ลูกชายคุณ กับทุกๆ คน แม้ทั่งกับแฟนหนุ่มของคุณหรือกั บตัวคุณเองด้วย ฉันแค่อยากให้คนได้คิดถึงมันด้ วยตัวเอง" ชิโอริกล่าว

