(คลิป) 'สุภิญญา' ย้ำยุคดิจิทัลต้องมีพื้นที่แลกเปลี่ยน 'ประชาธิปไตย' เติบโตเมื่อรับฟังกัน

Thu, 2017-07-20 16:17

วงสัมมนาชู การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สร้างการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนสังคมไทย นักวิจัยระบุ ยุคสมัยแห่งการเท่าทันสื่อ อำนาจการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือประชาชน เสริมพลังให้เสียงที่ถูกละเลย

20 ก.ค. 2560 รายงานข่าวระบุว่า ที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ในงานสัมมนา “การรู้ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล MIDL: อำนาจในมื อพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ( Conference on Media, Information and Digital Literacy for Social Justice: Empowering Citizens to Create Change) จัดโดย สถาบันสื่อเด็ กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับศูนย์ ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่ อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย (Thai Civic Education Center)

เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวว่า จากข้อมูลของ Internet World Stats ปี 2560 พบว่า มีผู้ใช้อินเตอร์เนตทั่วโลก ประ มาน 3 พันล้านคน โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในทวี ปเอเชีย ขณะที่ประเทศไทย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ได้เปิดเผยผลสํ ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 Thailand Internet User Profile 2016 ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวั ด พบว่า ในภาพรวมทั้งผ่านอุ ปกรณ์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 45 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์ หรือประมาณ 6.4 ชั่ วโมงต่อวัน โดยเพศที่สามและ Gen Y เป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์ เน็ตโดยเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ที่ 48.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 53. 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

“ทั้งนี้ กิจกรรมยอดนิยม5อันดั บแรกที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิ ยมทําผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ แก่ การพูดคุยผ่าน Social Network ร้อยละ 86.8 รองลงมาเป็นการดูวิดีโอผ่าน You Tube ร้อยละ 66.6 การอ่านหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 55.7 การค้ นหาข้อมูลร้อยละ 54.7 ในส่วนของสื่ อสังคมออนไลน์ยอดนิยม 3 อันดับ พบ ว่า อันดับแรก ได้แก่ YouTube มี ผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 97. 3 รองลงมาคือ Facebook และ Line มี ผู้ใช้งานคิดเป็นร้อยละ 94. 8 และ 94.6 ตามลําดับ” เข็ มพร กล่าว

ผู้จัดการ สสย. ระบุว่า ผลสํารวจดังกล่าวสะท้ อนให้เห็นว่า ผู้คนยุคปัจจุบั นใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจํานวนมาก ผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ ว ขณะเดียวกันปัญหาภาพรวมจาก Soci al Media อาทิ ใช้สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสมก่ อให้เกิดความรุนแรงหรือสร้างความเกลียดชัง ซึ่งผู้ใช้สื่อเองอาจยั งขาดความเข้าใจและทักษะในยุ คเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึ งจําเป็นอย่างยิ่งที่คนยุคใหม่ ในยุคดิจิทัลควรมีทักษะที่จํ าเป็นสําหรับการเข้าถึงข้อมู ลความรู้ อันจะนําไปสู่การสร้ างแรงขับเคลื่อนและเป็นเครื่ องมือและทักษะสําคัญของพลเมื องในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งในเชิงสร้างสรรค์ที่ สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อขั บเคลื่อนสังคมประชาธิปไตย และสร้ างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยให้ เกิดขึ้นทุกระดับในสังคมโดยยึ ดความยุติธรรมทางสังคมเป็นหลั กการสำคัญ

Pam Steager นักวิจัยและนักเขี ยนอาวุโสของ Media Education Lab

ขณะที่ Pam Steager นักวิจัยและนักเขี ยนอาวุโสของ Media Education Lab ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของคณะการสื่อสารและสื่อ (the Harrington School of Communication and Media) มหาวิทยาลัยแห่งโรดไอส์ แลนด์ กล่าวว่า ไม่มีเวลาใดที่จะสำคั ญไปกว่านี้อีกแล้ว ในการที่ประชาชนจะพัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อ เมื่อประชาชนมีสมรรถนะการรู้เท่ าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยพวกเขาจะรู้จักรับและใช้สื่ อ รวมทั้งยังได้รับการเสริมพลังที่จะส่งเสียงแทนบรรดาเสียงที่ หายไปและมุมมองที่ถูกละเลยในชุ มชนของเรา

"การที่ประชาชนเห็ นปัญหาและพยายามแก้ไขปัญหา แสดงว่าพวกเขาใช้เสียงอันทรงพลั งและสิทธิตามกฎหมายของตนเพื่ อเปลี่ยนโลกรอบตัวเขาให้ดีขึ้น ในยุคที่ความเป็นดิจิทัลเพิ่ มขึ้นเรื่อยๆ ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์สารจากแหล่งข้อมู ลต่างๆ เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการรู้ เท่าทันในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การประชุม ‘MIDL อำนาจในมื อพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง’ จึงเป็ นช่วงเวลาอันเหมาะเจาะที่ เราจะได้สำรวจทักษะ สมรรถนะ และแนวปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ ดีเหล่านี้" Pam ระบุ

สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ด้าน สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แสดงความคิดเห็นถึง MIDL: อำนาจของพลเมืองดิจิทัลสร้ างสังคมประชาธิปไตย ว่า การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทั ลมาเร็วและแรงมาก โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ทำให้เราต้องปรับตัวให้ทัน ด้วยการทำให้พลเมืองมีสิทธิเสรี ภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ รอบด้าน วิเคราะห์ได้ด้วยข้อมูลและเหตุ ผล แสดงออกด้วยการเคารพสิทธิมนุ ษยชนซึ่งกันและกัน เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ โดยการมีโอกาสที่จะตั้งคำถาม ถกเถียง และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิ สระ ปราศจากความกลัวที่ไม่สมเหตุผล แต่มีมิตรไมตรีซึ่งกันและกันมากขึ้น คนรุ่นเก่าที่เพิ่งเข้าสู่ยุคดิ จิทัล (Digital Immigrant) และคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับยุ คดิจิทัล (Digital Native) จำเป็นต้องมีพื้นที่ ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เพื่อลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ ประชาธิปไตยจะเติบโตได้เมื่ อเรายอมรับฟังกันและกันด้วยเหตุ ผล

อดีต กรรมการ กสทช. ระบุด้วยว่า การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล ควรจะเสริมในการสร้างพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพลเมื องอย่างมีอารยะ มากกว่าที่จะลดทอนคุณค่ าของการสื่อสารนั้น สังคมจะเข้มแข็งได้เมื่อพลเมื องมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่จะคิด ตั้งคำถาม ตรวจสอบความจริง และยอมรับความแตกต่างกันได้ เทคโนโลยีก็ควรจะเป็นเครื่องมื อสู่ความเข้มแข็งของพลเมือง ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของรัฐที่ จะควบคุมสั่งการ หรือทุนที่จะครอบงำ ตักตวงประโยชน์อย่างเดียว