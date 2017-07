LGBT กว่า 8 หมื่นแห่ร่วมขบวน Gay Pride ใหญ่สุดในเกาหลีใต้

Fri, 2017-07-21 17:17

แม้ทุกปีจะถูกขัดขวางจากกลุ่มศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ที่มีอิทธิพลอย่างมากในเกาหลีใต้ บาทหลวงชี้ LGBT เป็นความผิดบาปต่อศาสนาคริสต์และไม่ควรเปิดเผยตัวในที่สาธารณะ นักวิเคราะห์เผย กลุ่มศาสนาลุกขึ้นมาต้านขบวนเกย์เพื่อรักษาอิทธิพลการเมืองหลังมีข่าวลือเรื่องคอร์รัปชัน สิทธิรักร่วมเพศในแดนโสมขาวยังไม่เป็นที่ยอมรับแม้ไม่ผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2560 ประชาชนหลายหมื่นคนได้เข้าร่วมร่วมเดินขบวนพาเหรดในกรุงโซล เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนสิทธิเกย์ในเกาหลีใต้ ถึงแม้ในวันดังกล่าวจะมีฝนตก แต่ก็มีการประมาณว่ามีประชาชนเข้าร่วมถึงประมาณ 85,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีประมาณ 50,000 คน และนับเป็น Gay Pride ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้

ทว่าก็ยังมีชาวคริสเตียนอนุรักษ์นิยมหลายคนที่ออกมาเรียกร้องให้พวกเขาสำนึกในความผิดบาปที่ไปสนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ผู้เคร่งศาสนาในเกาหลีใต้เป็นตัวตั้งตัวตีในการขัดขวางขบวนพาเหรดนี้ทุกปี โดยใช้วิธีการจัดการชุมนุมต่อต้านการรักเพศเดียวกันขึ้นพร้อมๆ กัน การปรากฏตัวของพวกเขามีเจตนาเพื่อต่อต้านชนกลุ่มน้อยในเรื่องเพศ ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลครอบงำประชาชน ทำให้ LGBT หลายคนต้องอยู่กับความกลัวว่าจะสักวันจะถูกแบ่งแยกและต้องอยู่กับความโดดเดี่ยว

ถึงแม้ว่าการรักเพศเดียวกันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ แต่สิทธิของเกย์ เลสเบี้ยน และหญิงข้ามเพศ กลับไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะในเชิงการเมือง แม้แต่ประธานาธิบดีที่ได้ชื่อว่าอยู่ฝ่ายซ้ายอย่าง มุน แจอิน ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นนักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ยังเคยกล่าวว่าตนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในระหว่างการโต้วาทีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นักกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิเกย์ในเกาหลีใต้กล่าวว่า มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ โดยผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความอดทนของคนต่อ LGBT ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่อายุน้อย และจำนวนคนเข้าร่วมขบวนพาเหรดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่มีการจัดครั้งแรกเมื่อปี 2543 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้เข้าร่วมเพียง 50 คนเท่านั้น

ทว่า การเติบโตขึ้นของปรากฏการณ์นี้ได้ทำให้กลุ่มนักบวชโปรเตสแตนท์ในเกาหลีใต้ไม่พอใจ พวกเขามีผู้ติดตามและนับถืออยู่หลายล้านคน อีกทั้งยังมีพลังในการล็อบบี้ทางการเมือง พวกเขามองว่าการรักเพศเดียวกันเป็นความผิดปรกติทางด้านจิตใจที่ต้องได้รับการรักษา

ในทุกๆ ปี พวกเขายื่นคำร้องต่อผู้มีอำนาจเพื่อไม่ให้อนุญาต LGBT ใช้สถานที่ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ รวมทั้งยังจัดให้มีการสวดมนต์เสียงดังผ่านลำโพงขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการดึงความสนใจจากขบวนพาเหรดของ LGBT ด้วย พวกเขากล่าวหากลุ่มคนรักเพศเดียวกันเป็นผู้ชอบกระทำชำเราเด็กและสมสู่กับสัตว์ อีกทั้งยังเปลี่ยนกรุงโซลให้เป็น “โซดอม และ กอมเมอร์ราห์” (นครแห่งบาปตามคัมภีร์ไบเบิล)

บาทหลวงฮงโฮซู เลขานุการของคณะกรรมการตอบโต้กลุ่มคนรักเพศเดียวกันเพื่อคริสตจักรเกาหลีใต้ (General of the Homosexuality Countermeasure Council for Korean Churches) กล่าวว่า “เราไม่ต้องการให้พวกเขาแสดงความเป็นคนรักเพศเดียวกันในที่สาธารณะ เพราะจะทำให้จิตใจของเด็กที่พบเห็นเสื่อมทรามตามไปด้วย” เขายังมีความเชื่อว่าเกย์เป็นผู้แพร่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอดส์ และยังพยายามเผยแพร่ “วัฒนธรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่เสื่อมโทรมที่ขัดต่อหลักคำสอนในคัมภีร์ไบเบิล”

เจ้าหน้าที่ตำรวจประเมินว่ามีผู้คนเข้าร่วมการชุมนุมจากทั้งสองฝ่ายประมาณ 10,000 คน และได้มีการสร้างรั้วโลหะล้อมรอบขบวนพาเหรดไว้เพื่อป้องกันการปะทะกัน

อย่างไรก็ตาม บาทหลวงฮงได้แสดงจุดยืนว่าตนไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงต่อผู้เข้าร่วมการชุมนุมดังกล่าว และยืนยันว่าการออกมารณรงค์ของตนจะไม่มีการใช้ Hate Speech ทว่าผู้เข้าร่วมในขบวนพาเหรดฝั่ง LGBT กลับไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวอ้างนี้

“เขาเอาแต่พูดว่า จงซ่อนตัวอยู่ในเงามืด เพราะสิ่งที่คุณเป็นมันอันตรายและน่าอาย” คือคำโต้แย้งของคังมยองจิน ผู้จัดตั้ง Korea Queer Culture Festival ขึ้น เขายังเสริมว่า ขบวนพาเหรดที่ผ่านๆ มาได้รับความเสียหายจากการทำร้ายทางกายและทางวาจา บางคนขว้างขวดพลาสติกเข้ามา บางคนขว้างอาหาร สาดน้ำ หรือแม้แต่กรวยจราจร ใส่ผู้ที่เข้าร่วมขบวนพาเหรด ในขณะที่หลายคนก็ก่นด่าสาปแช่ง หรือแม้กระทั่งมีการนอนขวางบนถนนเพื่อขัดขวางการเดินขบวน

มีการเดินขบวนพาเหรดในลักษณะนี้อยู่หลายประเทศทั่วเอเชีย และมีหลายที่ที่มีการต่อต้าน แต่ของเกาหลีใต้กลับโดดเด่นที่สุดในเรื่องความรุนแรง เพราะเป็นความรุนแรงจากผู้นำทางศาสนาเอง

คิมจินโฮ หัวหน้านักวิจัยของ Christian Institute for the 3rd Era แหล่งวิจัยเกี่ยวกับศาสนาในกรุงโซล ให้ความเห็นว่า การที่ผู้นำศาสนาสามารถออกมารณรงค์อะไรแบบนี้ได้แสดงว่าพวกเขามีอำนาจล็อบบี้ทางการเมือง “แต่ในปัจจุบันชื่อเสียงของพวกเขาเริ่มสั่นคลอนจากประเด็นคอร์รัปชั่น การรณรงค์ต่อต้านเกย์จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถดำรงไว้ซึ่งอำนาจทางการเมือง”

ถึงแม้จะมีการต่อต้านจากผู้นำศาสนา แต่การเข้าร่วมขบวนพาเหรดกลับเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปีนี้องค์กรเกี่ยวกับสิทธิในเกาหลีอย่าง The National Human Rights Commission of Korea และองค์กรศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดคือ The Jogye Order of Korean Buddhism ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งแรก

“นิกายของเรามีส่วนใกล้ชิดกับเรื่องชนกลุ่มน้อยทางเพศมานาน และพวกเราอยากจะมีส่วนร่วมในการแสดงความสามัคคีของพวกเราออกมา” กล่าวโดย คิมฮันนา เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของ Jogye Order “เราสนับสนุนสิ่งต่างๆ ในโลกโดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ ทั้งสิ้น”

