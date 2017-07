เมื่อปัญญาประดิษฐ์เฟซบุ๊กสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาสื่อสารกันเองโดยที่มนุษย์ยากจะเข้าใจ

Sat, 2017-07-29 08:14

จะเป็นอย่างไรถ้าจู่ ๆ คุณเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้ว พบว่าโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่คุ ณทิ้งไว้ให้มันคิ ดและทำงานเองโดยอัตโนมัติ ในระบบของคุณเกิดสื่อสารกั นเองด้วยคำเรียงกันแปลก ๆ ดูเผิน ๆ เหมือนจะไม่มีความหมาย แต่จริง ๆ แล้วกลุ่มคำเหล่านี้เป็ นภาษาใหม่ที่พวกระบบปัญญาประดิ ษฐ์คิดค้นขึ้นเองเพื่อสื่อสารกั นเองโดยที่มนุษย์ไม่เข้าใจ

เรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกั บระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พั ฒนาโดยเฟซบุ๊ก เมื่อกลุ่มนักวิจัยที่คอยจั บตามองปัญญาประดิษฐ์พวกนี้ พบว่าพวกมันคุยกันด้วยภาษาของตั วเองก็ทำการปิดระบบปัญญาประดิ ษฐ์เหล่านี้ทันที

เฟซบุ๊กกำลังพยายามพัฒนาระบบปั ญญาประดิษฐ์สองตัวที่มีชื่อว่า "บ็อบ" กับ "อลิซ" แต่ต่อมาปัญญาประดิษฐ์สองตัวนี้ ก็เริ่มสื่อสารกันด้ วยประโยคแปลกๆ อย่างบ็อบที่บอกว่า "ฉันสามารถสามารถฉันทุกอย่างอย่ างอื่น" อลิซตอบกลับว่า "บอลมีศูนย์ที่ฉันที่ฉันที่ฉั นที่ฉันที่ฉันที่ฉันที่ฉันที่ฉั นที่" กลุ่มคำเหล่านี้จริงๆ แล้วเป็นวิธีการที่ระบบปั ญญาประดิษฐ์เรียนรู้และสื่ อสารเข้าใจกันอย่างรวดเร็วมากขึ้ นและมีลักษณะเป็นความลับเล็ก ๆ น้อย ๆ

ระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวมี ความสามารถในการเจรจาต่อรองกั บปัญญาประดิษฐ์ตัวอื่นๆ เพื่อหาผลสรุปว่าควรจะดำเนิ นการต่อไปอย่างไร นักวิจัยวิเคราะห์ว่าการใช้คำซ้ำ ๆ ในประโยคเดิมเป็นการที่ปั ญญาประดิษฐ์พยายามสื่อสารว่ าพวกเขาควรจะนำวัตถุออกไปเท่าใด และบอกอีกว่าเมื่อนำมาตีความเช่ นนี้มันจะฟังดูเป็นเหตุเป็ นผลมากกว่าการใช้ภาษาอังกฤษทั่ วไป

แล้วเหตุใดระบบปัญญาประดิษฐ์ พวกนี้ถึงเลิกพูดภาษาอั งกฤษแบบทั่วไปตามหลักไวยากรณ์ แล้วหันมาใช้ภาษาสื่อสารอี กแบบหนึ่งแทน ธรูว บาตรา หนึ่งในนักวิจัยของเฟซบุ๊กกล่ าวว่าเพราะระบบปัญญาประดิษฐ์สมั ยใหม่ทำงานภายใต้หลักการได้รับ "รางวัล" หรือ "ประโยชน์" เมื่อปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ มองว่าการใช้ภาษาแบบทั่วไปไม่ ได้ทำให้พวกมันได้รับประโยชน์ ใดๆ ก็จึงพยายามหาวิธีสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพกว่านี้ในความคิ ดของพวกมันเอง เช่น ใช้ "เดอะ" 5 ครั้งแทนจำนวนของ 5 รายการ ซึ่งไม่ต่างจากวิธีการที่มนุษย์ ในหลายชุมชนใช้กับการจดชวเลข

อย่างไรก็ตามการที่ระบบปั ญญาประดิษฐ์ใช้ภาษาของตัวเองนั้ นไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในศูนย์ปฏิบัติการระบบปั ญญาประดิษฐ์ OpenAI ของ อิลอน มัสก์ เคยมีการทดลองให้ปัญญาประดิษฐ์ สามารถเรียนรู้ภาษาของตัวเองได้ สำเร็จมาก่อน

ทั้งนี้กูเกิลยังเคยพยายามพั ฒนาโปรแกรมช่วยแปลภาษากูเกิ ลทรานสเลทด้วยการเพิ่มโครงข่ ายคอมพิวเตอร์ที่ทำงานคล้ ายใยประสาทของมนุษย์ (neural network) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการแปลภาษาสองภาษาที่ยังไม่ มีการสอนแปลข้ามภาษาอย่างจริงจั ง โดยระบบปัญญาประดิษฐ์จะใช้วิธี แอบสร้างภาษาของตัวเองขึ้นมาเพื่ อให้ช่วยแปลภาษาได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตามมีเรื่องที่ชวนให้ คิดว่าถ้าหากปัญญาประดิษฐ์พากั นคิดภาษาขึ้นมาเองเป็นวงกว้ างจำนวนมากจะเกิดปัญหาในการพั ฒนาโครงข่ายหรือไม่ หรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นภัยต่ อมนุษย์หรือไม่ อย่างไรก็ตามดูเหมือนมนุษย์จะยั งไม่สามารถทำความเข้ าใจตรรกะธรรมชาติของภาษาระบบปั ญญาประดิษฐ์เหล่านี้

เรียบเรียงจาก

Researchers shut down AI that invented its own language, Digital Journal, 21-07-2017

AI Is Inventing Languages Humans Can’t Understand. Should We Stop It?, Fast Co Design, 14-07-2017