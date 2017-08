กสทช. ดึงอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงประธานาธิบดีสหรัฐฯ สร้างความปลอดภัยไซเบอร์

Tue, 2017-08-01 19:38

สำนักงาน กสทช. ดึงอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สร้างความปลอดภัยไซเบอร์ยุคดิจิ ทัล เดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล ในงานวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันทที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา รายงานข่าวจากสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งว่า พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่เศรษฐ กิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมการใช้เทคโ นโลยีในทุกภาคส่วน พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นและคุ้ มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนใ นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ ปลอดภัย

ประธาน กสทช. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้บริกา รอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโท รศัพท์เคลื่อนที่สูงขึ้นอย่างต่ อเนื่อง โดยในปี 2559 มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นถึง 93.72% หรือคิดเป็น 63.24 ล้านเลขหมาย ด้วยการเข้าถึงจำนวนมาก ทำให้ความเสี่ยงในการถูกคุกคามท างไซเบอร์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสถิติจากการวิเคราะห์ของสถา บันวิจัยหลายสถาบันทั่วโลก ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์จะโจม ตีเป้าหมายที่มีผลทางเศรษฐกิ จเป็นหลัก เช่น สถาบันการเงิน โครงข่ายโทรคมนาคม ระบบขนส่งมวลชน ระบบไฟฟ้า ซึ่งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและเสถี ยรภาพความมั่นของประเทศ

“สำนักงาน กสทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภัยคุ กคามทางไซเบอร์ และสร้างแนวปฏิบัติที่ถูกต้องใน การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ใน รูปแบบต่างๆ จึงได้จัดงานสัมมนาวิชาการในงาน วันสื่อสารแห่งชาติประจำปี 2560 หรือ NET 2017 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ Cybersecurity: Challenges and Opportunities in the Digital Economy โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่ นคงระดับสูงของสหรัฐอเมริกามาแล กเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้” ประธาน กสทช. กล่าว

สำหรับ Mr.Richard A. Clarke วิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง ระดับสูงของสหรัฐอเมริกา และเคยเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่ นคงให้กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กาถึง 4 คน รวมถึงผลงานการเขียนหนังสือชื่อ Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It ร่วมกับ Robert K. Knake นักวิชาการด้านกิจการระหว่างประ เทศ นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาด้านการต่อต้านกา รก่อการร้ายและความปลอดภัยในชาติ จนได้รับสมญานามว่า 'Cyber-Czar' และเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานตรวจ สอบข่าวกรองและเทคโนโลยี ในสมัยประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่ างเต็มรูปแบบ โดยส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีเข้าไ ปเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วน และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่ อนภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแ ข่งขัน

อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่ง การใช้เ ครือข่ายอินเทอร์เน็ตในยุคไทยแล นด์ 4.0 ก็มีความเสี่ยงที่อาจเกิดภัยคุก คามจากผู้ไม่หวังดีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่น การกระจาย Ransomware เพื่อทำการล็อครหัสหรือล็อคไฟล์ ก่อนเรียกค่าไถ่เพื่อกู้ข้อมูลคื น ดังนั้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของแต่ละประเทศในยุคที่โลกถูกขั บเคลื่อนด้วยดิจิทัลจึงเป็นส่วน หนึ่งในการป้องกันภัยอิเล็กทรอนิ กส์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว