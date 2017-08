ยูนิเซฟชี้ขาดลงทุนเพื่อส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส่งผลกระทบต่อแม่และเด็กทั่วโลก

Thu, 2017-08-03 01:14

ผลการวิเคราะห์ชิ้นใหม่บ่งชี้ว่ าการลงทุน 4.70 เหรียญสหรัฐต่อเด็กแรกเกิดหนึ่ งคนก่อให้เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าถึง 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568

2 ส.ค. 2560 รายงานข่าวจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยแจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา รายงานชิ้นใหม่จากความร่วมมื อของยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก (WHO) และกลุ่มผู้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั่วโลก (Global Breastfeeding Collective – โครงการใหม่ที่ริเริ่มขึ้นเพื่ อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ทั่วโลก) ระบุว่าไม่มีประเทศใดเลยที่มีอั ตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึ งเกณฑ์มาตรฐาน

การวัดผลด้านการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ทั่วโลก (Global Breastfeeding Scorecard) ซึ่งมีการจัดทำใน 194 ประเทศพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนเพียงร้อยละ 40 เท่านั้นที่ได้รับนมแม่อย่างเดี ยวในช่วงหกเดือนแรก และประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงลู กด้วยนมแม่อย่างเดียวเกินร้อยละ 60 มีเพียงร้อยละ 23 เท่านั้น (สำหรับประเทศไทย ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่ งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ พบว่ามีเด็กเพียงร้อยละ 23 ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่ วงหกเดือนแรก)

งานวิจัยและการศึกษาทั่ วโลกแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงลู กด้วยนมแม่มีประโยชน์ทางด้านสุ ขภาพและสติปัญญาต่อทั้ งทารกและผู้เป็นแม่โดยเฉพาะในช่ วง 6 เดือนแรกของชีวิต โดยจะช่วยป้องกันโรคท้องร่ วงและปอดบวมซึ่งเป็นสองสาเหตุ หลักของการเสียชีวิตของทารก นอกจากนี้ แม่ที่ให้ลูกกินนมจะมีความเสี่ ยงน้อยลงต่อการเป็นมะเร็งเต้ านมและมะเร็งรังไข่ อันเป็นสองสาเหตุหลักของการเสี ยชีวิตของสตรี

ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่ าวว่า “การให้ลูกกินนมแม่เป็นการเริ่ มต้นที่ดีที่สุดในชีวิตของทารก นมแม่เปรียบเสมือนวัคซีนแรกที่ จะช่วยป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับทารก ทั้งยังให้สารอาหารครบถ้วนที่ ทารกต้องการในการรอดชีวิตและเติ บโต”

การวัดผลดังกล่าวถูกเผยแพร่ในช่ วงต้นสัปดาห์นมแม่โลก (World Breastfeeding Week) ซึ่งตรงกับวันที่ 1-7 สิงหาคม พร้อมกับผลการวิเคราะห์ชิ้นใหม่ ที่ระบุว่า การลงทุนเพียง 4.70 เหรียญสหรัฐต่อปีต่อเด็กแรกเกิ ดหนึ่งคน จะช่วยเพิ่มอัตราการให้นมแม่อย่ างเดียวแก่เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนทั่วโลกได้ถึงร้อยละ 50 ในปี 2568

บทความเรื่อง ดูแลสุขภาพและความมั่งคั่ งของชาติ: ความจำเป็นของการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ (Nurturing the Health and Wealth of Nations: The Investment Case for Breastfeeding) ชี้ว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่ าวจะสามารถช่วยชีวิตเด็กอายุต่ำ กว่า 5 ปีได้ 520,000 คน และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมู ลค่าถึง 3 แสนล้านเหรียญสหรั ฐในระยะเวลากว่า 10 ปี โดยเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายด้ านการดูแลสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็ บที่ลดลงและผลิตผลที่เพิ่มขึ้น

แอนโทนี่ เลค ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ กล่าวว่า “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของเด็ กที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่ สุดวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นการลงทุนเพื่ ออนาคตทางเศรษฐกิจและสังคม หากเราไม่ลงทุนด้านการเลี้ยงลู กด้วยนมแม่ ก็เท่ากับเราทอดทิ้งแม่และเด็ก ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียเป็นสองเท่ า คือทั้งในแง่การเสียชีวิ ตและการเสียโอกาส”

ในกลุ่มประเทศที่มีการเติ บโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดของโลก 5 ประเทศได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก และไนจีเรียนั้น การขาดการลงทุนเพื่อส่งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิต 236,000 คนต่อปีโดยประมาณ และมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 1.19 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

การลงทุนเพื่อส่งเสริมการเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ทั่วโลกยังมีอั ตราต่ำเกินไป รัฐบาลในกลุ่มประเทศรายได้น้ อยถึงปานกลางมีการใช้จ่ ายในโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี พร้อมด้วยเงินบริจาคเพิ่มเติมอี กเพียง 85 ล้านเหรียญสหรัฐ

กลุ่มผู้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั่ วโลกได้เรียกร้องให้ นานาประเทศดำเนินการดังต่อไปนี้

ระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอั ตราการกินนมแม่ของเด็กตั้งแต่ แรกเกิดถึง 2 ปี

ดำเนินการที่สอดคล้องกับหลั กเกณฑ์สากลว่าด้ วยการตลาดอาหารเสริ มและอาหารทดแทนนมแม่ (International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes) รวมทั้งมติที่เกี่ยวข้ องจากการประชุมสมัชชาสุขภาพโลก (World Health Assembly) ผ่านการบังคับใช้ มาตรการทางกฎหมาย อย่างจริงจัง โดยมีองค์กรที่เป็นอิ สระจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใดๆ เป็นผู้ตรวจสอบ

ออกนโยบายต่างๆ รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการให้ นมลูกในสถานที่ทำงานและการลากิ จแบบจ่ายเงิน ตามแนวทางการคุ้มครองความเป็ นมารดาขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO) และข้อกำหนดต่างๆ ของแรงงานนอกระบบ

นำ 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลู กด้วยนมแม่ไปปฏิบัติใช้ในสถานที่ ดูแลแม่และเด็ก รวมทั้งการให้นมแม่แก่เด็ กแรกเกิดที่ป่วยและอ่อนแอ

ปรับปรุงเรื่องการเข้าถึงคำปรึ กษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ และนำเข้าเป็นส่วนหนึ่ งของนโยบายและโครงการด้านการเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ที่ครอบคลุ มภายในสถานดูแลสุขภาพต่างๆ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างสถานดูแลสุขภาพและชุมชนให้แข็ งแกร่ง ตลอดจนสนับสนุนเครือข่ายชุมชนที่ คุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่

พัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อติ ดตามความก้าวหน้าของนโยบาย โครงการ และเงินทุนเพื่อให้สำเร็จตามเป้ าหมายของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก