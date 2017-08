กสทช. หนุนปลอดภัยไซเบอร์ ดึงอดีตที่ปรึกษาปธน.สหรัฐฯ สัมมนาวันสื่อสารแห่งชาติ

Sat, 2017-08-05 01:15

กสทช. หนุนสร้างความปลอดภัยไซเบอร์ เชิญอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นค งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ก้าวสู่ยุค ดิจิทัลในงานวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2560

4 ส.ค. 2560 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งว่า เมื่อวันนี้ (4 ส.ค.60) สำนักงาน กสทช. จัดงานสัมมนาวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “Cyber Security : Challenges and Opportunities in the Digital Economy” ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนผู้สนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมสัมมนาจำนวนก ว่า 400 คน

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ Cyber Security รัฐ-เอกชนร่วมใจก้าวสู่ยุคไทยแล นด์ 4.0”ว่า ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยใ นโลกไซเบอร์ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาเ ศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบา ล โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดอันดับดัชนีความปลอดภัยในโลก ไซเบอร์ (GCI) ประจำปี 2560 ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาด้า น Cybersecurity อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้มีกา รพัฒนาทุกภาคส่วนไปในระดับหนึ่ง แล้ว แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องพัฒน าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัย ในโลกไซเบอร์ ซึ่งนั่นหมายถึงความร่วมมือของทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งประเทศ

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโย บายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของป ระเทศ อีกทั้งการระบาดของมัลแวร์เรียก ค่าไถ่ “Ransomware” ที่สร้างความตื่นตระหนกทั่วโลก ทำให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนเกิดค วามตื่นตัวในการรักษาความปลอดภั ยบนโลกออนไลน์ และในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติปร ะจำปีนี้ สำนักงาน กสทช. ในฐานะผู้สนับสนุนการขับเคลื่อน ประเทศสู่ความเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้เห็นความสำคัญและเลือกประเด็ นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบ อร์ มาเป็นหัวข้อหลักในการสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก ริชาร์ด เอ. คลาร์ค (Richard A. Clake) อดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐ อเมริกาสี่สมัย และผู้พัฒนายุทธศาสตร์การรักษาค วามมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กลยุทธ์ แรกให้กับสหรัฐอเมริกา และเป็นเจ้าของงานเขียนที่สร้าง ปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการไซเบอ ร์โดยใช้ชื่อหนังสือ “Cyber War” และ “Warning” มาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “Cyber Security: Challenges and Opportunities in the Digital Economy”

พล.อ.อ.ธเรศ กล่าวว่า โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงติ ดต่อกันทั่วโลกทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อทำให้มวลมนุษย์สามารถสื่อส ารติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วและไ ร้พรมแดน การจะเฝ้าระวังผู้ไม่ประสงค์ดีที่ จะมาโจมตีโครงข่ายในทุกระดับ จึงจำเป็นต้องดำเนินการเป็นองค์ รวมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไม่สามารถแยกเด็ดขาดออกจากกันเป็ นส่วน ๆ ได้ ภาครัฐจึงมีความพยายามที่จะหาหน ทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะไม่ ก้าวล่วงความเป็นส่วนตั วของประชาชน และจัดทำยุทธศาสตร์การรักษาความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการป้องกั นหรือลดผลกระทบที่เกิดจากภัยคุก คามในรูปแบบใหม่ให้เป็นไปในทิศท างเดียวกันต่อไป แต่ทั้งนี้ ไม่อยากให้ผู้ประกอบการมองว่าเรื่ องนี้จะเป็นวิกฤต หรือเป็นต้นทุนในการเตรียมการป้ องกัน อยากให้ถือเป็นโอกาสที่จะเริ่มกิ จการหรือธุรกิจความปลอดภัยทางด้ านไซเบอร์ ซึ่งยังขาดแคลนบริการและบุคลากร ด้านนี้อีกมาก