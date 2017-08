อิสราเอลคัดเลือกแรงงานก่อสร้างจีนไปทำงาน 6,000 คน

ผู้ประกอบการและรัฐบาลอิสราเอลเยือนจีนเพื่อคัดเลือกแรงงานก่อสร้างไปทำงาน 6,000 คน เนื่องจากแรงงานในประเทศขาดแคลน หลังเคยมีกรณีแรงงานชาวจีนต้องผ่านนายหน้าถูกขูดรีดเอาเปรียบจนเป็นหนี้ก้อนโต ที่มาภาพ: กระทรวงการคลังอิสราเอล

เว็บไซต์ jewishpress.com รายงานเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของอิสราเอลได้เดินทางถึงจีน เพื่อที่จะคัดเลือกแรงงานก่อสร้างที่สมัครเข้าโครงการไปทำงานที่อิสราเอล ซึ่งมีแรงงานจีนกว่า 20,000 คนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมผู้รับเหมาของจีน (Association of Chinese Contractors) จะถูกคัดเลือกรอบแรก 7,200 คน เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรอง พวกเขาจะได้รับการตรวจทางการแพทย์หลังจากนั้นจะมีการจับสลากอีกครั้งให้เหลือ 6,000 คน ก่อนที่แรงงานเหล่านี้จะเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

กระทรวงการคลังของอิสราเอลระบุว่าแรงงานงานก่อสร้างจากประเทศจีนจะเพิ่มกำลังแรงงานในภาคการก่อสร้างของอิสราเอล ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มปริมาณที่อยู่อาศัยและลดค่าครองชีพให้แก่คนอิสราเอล

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2558 รัฐบาลอิสราเอลได้ออกมาระบุว่ามีแผนการว่าจะนำเข้าแรงงานภาคก่อสร้างจากจีน 20,000 คน เพื่อช่วยในการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยประชาชนหลายโครงการในประเทศ โดยแผนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะทำให้ราคาค่าที่พักอาศัยถูกลง แต่องค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์กรสหภาพแรงงานที่ประกอบไปด้วย Association for Civil Rights in Israel (ACRI), สหภาพแรงงาน WAC MAAN, องค์กรคาฟลาโอเวด (Kav La'Oved) และสหภาพแรงงาน Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) ได้จัด กิจกรรมล่ารายชื่อออนไลน์คัดค้านนโยบายของอิสราเอลที่จะนำเข้าแรงงานจากจีนผ่านบริษัทเอกชน มาทำงานภาคก่อสร้างในประเทศ โดยองค์กรสิทธิมนุษยชนและสหภาพแรงงานระบุว่าโครงการนี้จะทำให้แรงงานชาวจีนที่หวังจะมาทำงานยังอิสราเอลต้องผ่านทางหน่วยงานจัดหางานเอกชนซึ่งเสี่ยงกับการถูกเอารัดเอาเปรียบและการเป็นหนี้ก้อนโต เนื่องจากคนงานจีนต้องจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นในอัตราที่สูงก่อนที่จะได้เข้ามาทำงานที่อิสราเอล