ไทยเบฟจ่าย 1.13 หมื่นล้าน ซื้อกิจการเคเอฟซี 240 สาขาในไทย

Published on Wed, 2017-08-09 01:30

หลังจากต้นปีนี้มีการประกาศขายสาขา KFC ในไทย ล่าสุด "ไทยเบฟ" แจ้งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ว่าบรรลุข้อตกลงซื้อขายกิจการของบริษัทยัม เรสเตอรองท์ เจ้าของ KFC ในประเทศไทย 240 สาขา มูลค่าเบื้องต้น 1.13 หมื่นล้านบาท โดยการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม ด้านไทยเบฟระบุการซื้อกิจการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทขยายไปสู่ธุรกิจอาหารและจับไลฟ์สไตล์ของตลาดอาหารจานด่วน

ที่มาของภาพประกอบ: stickpng.com

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. นี้ "ไทยเบฟ" หรือ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ว่าบริษัทสาขาคือ The QSR of Asia หรือ QSA ได้บรรลุข้อตกลงที่จะซื้อขายกิจการของบริษัท "ยัม เรสเตอรองท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)" ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน "KFC" ในประเทศไทย 240 สาขา โดยปริมาณการซื้อขายเบื้องต้นอยู่ที่ 1.13 หมื่นล้านบาท โดยการซื้อขายกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคมปีนี้

ในใบแถลงข่าวของไทยเบฟระบุด้วยว่าการซื้อขายดังกล่าว จะทำให้ไทยเบฟสามารถขยายกิจการไปสู่ธุรกิจด้านอาหารและจับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดอาหารบริการด่วน (QSR)

ใบแถลงข่าวการซื้อกิจการของ "ยัม เรสเตอรองท์" โดยไทยเบฟ

โดยนงนุช บูรณะเศรษฐกุล รองประธานอาวุโส สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่า

"การเข้าซื้อกิจการเคเอฟซี ไม่เพียงแค่เป็นการสร้างโอกาสการขยายธุรกิจอาหารของไทยเบฟเท่านั้น แต่จะทำให้ไทยเบฟเข้าถึงผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มทั่วประเทศ ช่วยให้เข้าใจเทรนด์และอยู่แถวหน้าของอุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งนี้จำเป็นสำหรับการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

เรายังเล็งเห็นศักยภาพเครือข่ายสาขาเคเอฟซีในประเทศไทย ที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศ เพื่อทำให้เราได้เห็นเทรนด์ตลาด และเข้าใจความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะทำให้กลุ่มไทยเบฟยืนอยู่แถวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และที่สำคัญจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัทลูกคือ QSA ทางไทยเบฟก็จะเร่งขยายกิจการของ KFC ในประเทศไทยต่อไป โดยมุ่งเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทยัม เรสเตอร์รองท์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ และจะไม่โฟกัสแต่การการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วย

ทั้งนี้ KFC เปิดตลาดในประเทศไทยมาตั้งแต่ 30 ปีก่อนแล้ว และเป็นร้านอาหารประเภทบริการด่วน ที่มีสาขามากเป็นอันดับ 1 ในประเทศ โดยปัจจุบันมีสาขา 500 สาขา แบ่งเป็นของบริษัทยัม เรสเตอรองท์ 240 สาขา, อยู่ในเครือเซ็นทรัล 200 สาขา และแฟรนไชส์ที่ซื้อจากบริษัทยัม เรสเตอรองท์ 130 สาขา

ขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัทยัม เรสเตอร์รองท์ เคยประกาศแผนขายสาขา KFC ที่ดำเนินงานเองทั้งหมดออกไป และประกาศหาผู้สนใจเข้ามาซื้อกิจการต่อ โดยในอนาคตจะทำธุรกิจเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อ่านข่าวก่อนหน้านี้)

ข้อมูลจากรายงานประจำปีของไทยเบฟ ในปี 2559 ไทยเบฟมีรายได้รวม 1.43 แสนล้านบาท เฉพาะรายได้จากการขายอยู่ที่ 1.39 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 3.3 หมื่นล้านบาท สัดส่วนรายได้จากการขายปี 2559 ร้อยละ 55 เป็นธุรกิจสุรา ร้อยละ 32 เป็นธุรกิจเบียร์ ร้อยละ 4 เป็นธุรกิจอาหาร ร้อยละ 9 เป็นธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทมีกำไรสุทธิ 1.9 หมื่นล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 1.87 แสนล้านบาท

แปลและเรียบเรียงจาก

Asset Acquisitions and Disposals :: Entering into Asset Sale and Purchase Agreement with Yum Restaurants International (Thailand), Thaibev, Aug 8, 2017