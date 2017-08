Published on Thu, 2017-08-10 00:08

แม้แต่ 'หุ่นยนต์' ก็ถูกปรับทัศนคติหลังวิพากษ์รัฐบาลจีน โดยบริษัทไอทีของจีนสั่งปลดระบบปัญญาประดิษฐ์ส่งข้อความสื่อสารอัตโนมัติหรือ "แชทบอท " หลังจากที่พวกมันใช้คำวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่า "ทุจริต" และ "ไร้ประสิทธิภาพ" รวมถึงบอกว่าพวกมันมีความฝันอยากไปที่สหรัฐอเมริกา

9 ส.ค. 2560 แชทบอท (chatbot) หรือโปรแกรมสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ชื่อ BabyQ สร้างขึ้นโดยบริษัทในจีนที่ชื่อทูริงโรบอตกับ XiaoBing สร้างโดยไมโครซอฟต์ ทั้งคู่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สื่อสารกับมนุษย์ทางอินเทอร์เน็ตโดยมีการติดตั้งลงไปในบริการแช็ต QQ ที่มีเจ้าของคือบริษัทเทนเซนต์ (Tencent) บริษัทไอทีจากจีน พวกมันสามารถพูดเรื่องสภาพอากาศ ทำนายดวงชะตา หรือพูดในหัวข้ออื่นๆ ได้ โดยที่มันจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆ เวลาได้พูดคุยสื่อสารกับมนุษย์

อย่างไรก็ตามสื่อฮ่องกงระบุว่าหลังจากที่มีผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่า ""Hurray for the Communist Party," (ไชโยให้กับพรรคคอมมิวนิสต์) แชทบอทตัวนี้ก็โต้ตอบกลับไปว่า "คุณแน่ใจหรือว่าจะไชโยให้กับการเมืองที่ทุจริตและไร้ประสิทธิภาพเช่นนี้"

และเมื่อถามถึง "ความฝันแบบจีน" ซึ่งเป็นคำขวัญที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเคยให้ไว้แชทบอท ตัวนี้ก็จะตอบว่ามันหมายถึง "การอพยพไปที่สหรัฐอเมริกา" มีอีกที่หนึ่งถามว่า "คุณรักพรรคคอมมิวนิสต์จีนไหม" มันตอบกลับสั้นๆ ว่า "ไม่"

เมื่อบริษัทเทนเซนต์รู้เรื่องนี้จึงได้ปิดการใช้งานแชทบอทตัวนี้ลง โดยสื่อต่างๆ นำเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โฆษกของเทนเซนต์กล่าวว่าบริการแชทบอทเหล่านี้มีการให้บริการจากบริษัทบุคคลที่สามที่ดำเนินการอย่างไม่ขึ้นตรงกับพวกเขา และแชทบอทจากทั้งสองโปรแกรมสนทนาถูกปลดออกเพื่อนำไป "ปรับปรุง" แล้ว

การปลดปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ออกทำให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจีนเว่ยป๋อโพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยข้อความอย่าง "ฉันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับการจากไปของปัญญาประดิษฐ์" หรือ "ตอนนี้เจ้าปัญญาประดิษฐ์โดนเรียกตัวจากทางการจีนแล้ว"

เอ็นเอชเคของญี่ปุ่นระบุว่าจีนในยุคของสีจิ้นผิงมีการเพิ่มการควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์เข้าไปทดลองใช้บริการปัญญาประดิษฐ์โต้ตอบหลังจากเกิดเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (4 ส.ค.) พบว่าพวกมันถูก "ปรับทัศนคติ" ไปเรียบร้อยแล้ว เพราะเมื่อพยายามถามถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนพวกมันก็จะบอกว่า "เรามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าไหม" และเมื่อถามถึงเรื่องที่ "อ่อนไหว" สำหรับรัฐบาลจีน อย่างกรณีการอนุญาตให้ไต้หวันปกครองตนเองหรือกรณีของหลิวเสี่ยวโปนักกิจกรรมภายใต้การคุมขังของจีนที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วพวกมันก็จะตอบปัดๆ ไปเช่นกัน

