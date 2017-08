แคนาดารับมือผู้ลี้ภัยชาวเฮติ-หลังเดินทางข้ามพรมแดนจากฝั่งสหรัฐฯ หลายร้อย

Published on Sat, 2017-08-12 02:12

ชาวเฮติหลายร้อยคนเดินทางเข้าที่แถบพรมแดนประเทศแคนาดาเพื่อขอลี้ภัยเพราะกลัวว่าจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศสหรัฐฯ ภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นอกจากนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของปียังมีผู้ลี้ภัยจากสหรัฐฯ เข้าแคนาดามากถึงหลายพันคน

ที่มาของภาพประกอบ: communityfoundations.ca

สื่อคอมมอนดรีมส์รายงานว่า ทางการแคนาดาจัดตั้งเต็นท์ให้ความอบอุ่นแก่กลุ่มผู้ขอลี้ภัยที่ข้ามประเทศมาจากรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อขอลี้ภัยในรัฐควิเบกของแคนาดา ซึ่งที่พักพิงชั่วคราวนี้รองรับผู้ลี้ภัยได้ราว 500 คน อย่างไรก็ตามจำนวนของผู้ลี้ภัยก้มีมากกว่านั้น ขณะที่สื่อรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (9 ส.ค.) ว่ามีผู้ขอลี้ภัยราว 250 คนเดินทางสู่มอนทรีออลในรัฐควิเบกได้แล้ว แต่โฆษกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาก็เปิดเผยต่อวิทยุว่ายังคงมีผู้ลี้ภัยอีก 700 รายที่ต้องรอการอนุญาตลี้ภัยอีก 2-3 วัน แต่พวกเขาก็ไม่มีที่นอน

ทางการแคนาดาสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารราว 100 นาย จากเทศบาลเมืองแซงแบร์นาร์เดอลาโคลล์ติดกับพรมแดนรัฐนิวยอร์ก ข้ามพรมแดนมาที่เมืองแชมเพลนรัฐนิวยอร์กเพื่อติดตั้งเต็นท์และสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวให้กับผู้เดินทางมายื่นขอลี้ภัย

คอมมอนดรีมส์ระบุอีกว่าหน่วยงานตำรวจของแคนาดาต้องทำการรองรับผู้ขอลี้ภัยราว 3,350 รายแล้วตลอดช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พวกเขาเดินทางข้ามพรมแดนเข้าควีเบกผ่านเส้นทางกันดาร ซึ่งถูกมองว่าน่าจะต้องการหลีกเลี่ยงข้อบัญญัติของข้อตกลงประเทศปลอดภัยประเทศที่สามระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดา ที่ระบุให้ผู้ขอลี้ภัยต้องขอการคุ้มครองความเป็นผู้ลี้ภัยจากประเทศปลอดภัยแรกสุดที่พวกเขาเข้าไป

ทางการแคนาดายังพยายามแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจากสหรัฐฯ จำนวนมากด้วยการเปิดใช้โรงพยาบาลเก่าที่ปิดตัวลง 2 ปีที่แล้วเป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้ลี้ภัยซึ่งจุได้ราว 320 คน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมอนทรีออลก็จัดให้สนามกีฬาโอลิมปิคเก่าเป็นศูนย์ต้อนรับชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องการขอลี้ภัย โดยที่คอมมอนดรีมส์ระบุว่าผู้ขอลี้ภัยร้อยละ 70 เป็นชาวเฮติที่กลัวว่าจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศภายใต้รัฐบาลทรัมป์ที่มีนโยบายเชิงกีดกันคนที่ไม่ใช่คนขาวและกีดกันผู้อพยพ

เดิมชาวเฮติราว 59,000 รายต้องอพยพเข้าสู่สหรัฐฯ หลังจากได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนที่สร้างความเสียหายอย่างมากในปี 2553 แต่ทว่าเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา พล.อ. จอห์น เคลลี รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประกาศจะขยายสถานะการคุ้มครองชาวเฮติในสหรัฐฯ เป็นเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้นจากเดิมที่เวลาขยายสถานะการคุ้มครองจะขยายทีละ 18 เดือน ทำให้พวกเขาเสี่ยงที่จะถูกส่งตัวออกนอกประเทศภายในปีหน้า เมื่อบวกกับการใช้โวหารเชิงต่อต้านผู้อพยพของทรัมป์แล้วทำให้พวกเขาข้ามแดนไปยังแคนาดา

ฟรองซิเนอ ดูปุยส์ จากโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปรับตัวใช้ชีวิตในแคนาดา PRAIDA ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลแคนาดากล่าวว่าชาวเฮติที่ลี้ภัยมาแคนาดาเหล่านี้กลัวว่าทรัมป์จะส่งตัวพวกเขากลับเฮติและพวกเขาก็ไม่อยากจะเสี่ยงให้เกิดเรื่องแบบนั้น

อย่างไรก็ตามสื่อบีบีซีระบุว่าในแคนาดาไม่มีการคุ้มครองผู้ลี้ภัยในลักษณะที่ชาวเฮติต้องการมีแต่การพิจารณาประเมินเป็นรายเคสไปเท่านั้น

เรียบเรียงจาก

Canada Builds Border Camp for Asylum Seekers Fleeing US, Common Dreams, 09-08-2017

Canada military builds refugee camp for refugees from US, BBC, 09-08-2017