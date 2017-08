บทความ CNN 12 ข้อ ที่ควรรู้เกี่ยววิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือในยุค 'ทรัมป์' กับ 'คิมจองอึน'

Published on Sun, 2017-08-13 01:18

นักวิเคราะห์ผู้เคยทำงานให้ สภาความมั่นคงและกระทรวงต่ างประเทศของสหรัฐฯ เสนอ 12 ข้อควรรู้สำหรับกรณีเกาหลีเหนื อที่เพิ่งขู่ยิงขีปนาวุธท่ ามกลางความพยายามปลดอาวุธนิ วเคลียร์จากนานาชาติ ซึ่งเขามองว่าการกดดันจากจี นจะเป็นตัวแปรสำคัญ แต่ผู้นำสหรัฐฯ เองก็ต้องทำตัวเรียกความน่าเชื่ อถือจากจีนได้ด้วย

การซ้อมยิงขีปนาวุธของกองทัพเกาหลีเหนือ ภาพเผยแพร่ในเว็บไซต์ Uriminzokkiri ของเกาหลีเหนือเมื่อ 12 มีนาคม 2017 (ที่มาของภาพ: แฟ้มภาพ/Uriminzokkiri)

12 ส.ค. 2560 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นจากสหรัฐฯ นำเสนอบทความเสนอแนะประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ถึงสิ่งที่เขาควรจะรู้เกี่ยวกั บเกาหลีเหนือ 12 ประการ หลังจากที่ทรัมป์และผู้นำเกาหลี เหนือคิมจองอึน โต้ตอบด้วยวาจาและขู่กั นไปมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ทางการเกาหลีเหนื อแสดงท่าทีไม่พอใจเมื่ อสหประชาชาติมีมติเพิ่มการคว่ำ บาตรเกาหลีเหนือหนักขึ้น ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่ านมาพวกเขาขู่ว่าจะยิงขีปนาวุ ธใส่เกาะกวมซึ่งเป็นเกาะในพื้ นที่ปกครองของสหรัฐฯ ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ก็สวนกลับไปด้วยการขู่เช่ นกันว่าถ้าหากเกาหลีเหนื อแสดงการคุกคามอีกจะต้อง "เผชิญกับเปลวเพลิ งและความโกรธเกรี้ยวแบบที่ โลกไม่เคยเห็นมาก่อน"

เจมี เมตซ์ นักวิจัยอาวุโสจากสภาแอตแลนติ คผู้ที่เคยทำงานในสภาความมั่ นคงสหรัฐฯ และกระทรวงการต่างประเทศมาก่ อนระบุว่าเป็นการปะทะกั นทางวาจาระหว่างผู้นำที่ "เอาแน่เอานอนไม่ได้" ทั้งสองคน และขณะเดียวกันเขาก็ประเมินว่ านอกจากทรัมป์จะทำให้ประเด็ นคาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นวิ กฤตแล้วรัฐบาลทรัมป์เองก็ไม่มี ยุทธวิธีใดๆ ในการแก้ไขปัญหานี้ ทำให้เมตซ์แนะนำทรัมป์ถึงสิ่งที่ ควรรู้เกี่ยวกับเกาหลีเหนือ 12 ข้อ ผ่านบทความของซีเอ็นเอ็นดังนี้

ข้อ 1. เมตซ์ระบุถึงสาเหตุที่เกาหลี เหนือพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลี ยร์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่ามันเป็ นสิ่งที่ราคาถูกที่สุดที่ จะทำให้พวกเขาอยู่รอดได้โดยไม่ ถูกกดดันจากประเทศอื่น และทางการเกาหลีเหนือเชื่อว่ าอาวุธนิวเคลียร์จะเป็นหลั กประกันไม่ให้พวกเขาถู กแทรกแซงด้วยกำลังทหารแบบลิเบี ยหรือยูเครนหลังจากยกเลิกอาวุ ธนิวเคลียร์แล้ว การพยายามสร้างการคานอำนาจด้ วยวิธีทางการทหารแบบดั้งเดิมมี ราคาที่สูงเกินไปสำหรับประเทศที่ แร้นแค้นอย่างเกาหลีเหนือ

ข้อ 2. อุดมการณ์ทางการเมืองของผู้ นำเผด็จการเกาหลีเหนือต้องขึ้ นอยู่กับการต้องทำให้คนระแวงอย่างหนักว่าอยู่ ในภาวะสงครามตลอดเวลาจนทำให้ เกาหลีเหนือรู้สึกปลอดภัยมากกว่ าถ้าจะมีอาวุธนิวเคลียร์ เมตซ์ระบุว่า เมื่อพิจารณาร่วมกั บประวัติศาสตร์การไม่ยอมทำตามข้ อตกลงการลดอาวุธที่พวกเขาร่ วมลงนามแล้ว การโน้มน้าวหรือดำเนินการร่วมมื อใดๆ ก็ตามดูจะไม่ทำให้เกาหลีเหนื อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ได้ง่ายๆ เมตซ์เสนอว่าวิธีที่จะทำให้ เกาหลีเหนือยกเลิกอาวุธนิวเคลี ยร์ได้คือการที่ต้องทำให้ผู้ นำเกาหลีเหนือเชื่อว่าราคาที่ต้ องจ่ายให้กับการคงไว้ซึ่งอาวุ ธนิวเคลียร์มีสูงกว่าราคาที่ต้ องจ่ายให้กับการยกเลิกอาวุธนิ วเคลียร์

ข้อ 3. เมตซ์มองว่าวิธีการที่จะให้เกิ ดผลลัพธ์แบบข้อ 2 นั้น เป็นเรื่องยากที่จะรอให้เปลี่ ยนแปลงผู้นำหรือถึงขั้นใช้วิธี โจมตีทางทหารจากสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลเสียมากกว่า วิธีที่เมตซ์เสนอคือการเพิ่ มการคว่ำบาตรให้หนักขึ้นเท่านั้ นหรือไม่ก็ต้องใช้วิธีการบีบเค้ นด้วยมาตรการอื่นๆ นอกจากการทหารไปจนกระทั่งบ่ อนทำลายการยึดกุ มอำนาจของพวกเขาได้ ถ้าหากพวกเขายังไม่ยอมยกเลิ กอาวุธนิวเคลียร์

ข้อ 4. อย่างไรก็ตามเมตซ์มองว่าเพิ่ มมาตรการคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมายังไม่มากพอที่จะชักจู งให้เกาหลีเหนือออกจากเส้นทางนิ วเคลียร์ได้ การเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรในครั้ งนี้อาจจะเป็นการหยิกให้เจ็บนิ ดๆ หน่อยๆ แต่ผู้นำที่อำมหิตของเกาหลีเหนื อคงยอมให้ประชาชนนั บแสนอดตายแทนที่ พวกเขาจะยอมทำตามข้อตกลงที่ดี ในเชิงยุทธศาสตร์

เมตซ์ประเมินว่าวิธีการคว่ำ บาตรที่จะได้ผลกับเกาหลีเหนือคื อการให้จีนร่วมมือในการปิดกั้ นการค้าและเชื้อเพลิงกับเกาหลี เหนือจนกว่าเกาหลีเหนื อจะยอมยกเลิกพัฒนานิวเคลียร์ แต่นี่ก็เป็นเรื่องจีนคงไม่ ยอมทำง่ายๆ ด้วยเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ของจี นเอง

ข้อ 5. เมตซ์ชี้ว่าตัวเกาหลีเหนื อเองเป็นเสมือนกันชนระหว่างจี นกับเกาหลีใต้ที่เป็นพันธมิตรกั บสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกั นไม่ให้เกิดการรวมชาติเกาหลี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งทรั พยากรธรรมชาติและแหล่ งแรงงานราคาถูกสำหรับจีน จีนแลกเปลี่ยนกับเกาหลีเหนือด้ วยการส่งน้ำมันดิบและอาหารเป็ นส่วนใหญ่ให้กับกองทัพเกาหลี เหนือ มีสถาบันทางการเงินจีนส่งเงิ นให้เกาหลีเหนือเพื่อทำให้ เศรษฐกิจเกาหลีเหนือยังคงอยู่ ได้รวมถึงทำให้เกาหลีเหนือเข้ าถึงตลาดในจีนได้ด้วย ถ้าหากปราศจากการสนับสนุ นและการปกป้องการคว่ำบาตรโดยยู เอ็นจากจีนแล้วก็เป็นไปได้ที่ เกาหลีเหนือจะล่มสลายลง

ข้อ 6. แต่กระนั้นการที่จีนสนับสนุ นเกาหลีเหนือต่อไปก็มีราคาที่ต้ องจ่ายสำหรับจีนเอง เพราะเกาหลีเหนือก็ทำท่าเป็นปฏิ ปักษ์ต่อจีนมากขึ้น การทีเกาหลีเหนือดำเนิ นโครงการนิวเคลียร์ต่อไปก็บ่ อนทำลายสนธิสัญญาไม่แพร่ ขยายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจีนให้ การสนับสนุนอยู่ จึงมีความเป็นไปได้ว่าถ้าหากจี นยังสนับสนุนเกาหลีเหนือก็ อาจจะทำให้จีนตกเป็นผู้สมรู้ร่ วมคิดใน "อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ" ที่เกาหลีเหนืออาจจะเป็นผู้ก่ อได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ ความไม่มีเสถียรภาพและความไม่ คงเส้นคงวาของเทคโนโลยีเกาหลี เหนืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ นิวเคลียร์สำหรับเกาหลีเหนือได้ นั่นอาจจะส่งผลทำให้เกิ ดการปนเปื้อนไปสู่ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือของจีนได้ด้วย

ท่าทีกระหายสงครามของเกาหลีเหนื อยังเป็นผลเสียต่อจีนในแง่ที่มั นทำให้สหรัฐฯ อ้างความชอบธรรมในการวางกำลั งในเกาหลีใต้ได้และพัฒนาอาวุธป้ องกันขีปนาวุธให้เกาหลีใต้และญี่ ปุ่นได้มากขึ้น นอกจากนี้การที่ญี่ปุ่นแก้ไขรั ฐธรรมนูญมาตรา 9 ที่ทำให้ พวกเขาหาความชอบธรรมในการใช้ กองกำลังป้องกันตนเองในการจั ดการข้อพิพาทนอกอาณาเขตได้ง่ ายขึ้น มีโอกาสทำให้เกิดการพยายามสั่ งสมอาวุะนิวเคลียร์ในหมู่ ประเทศเอเชียซึ่งส่งผลเสียต่ อผลประโยชน์ของจีนเองมากกว่ าประเทศอื่นๆ

ข้อ 7. ถึงแม้จีนจะต้องการให้เกาหลี เหนือปฏิรูปตนเองจากภายในแบบที่ จีนเคยทำแต่ผู้นำเกาหลีเหนือก็ ไม่ปฏิรูปตัวเองจากภายในถึงแม้ ว่าเศรษฐกิจจะพังแค่ไหนก็ตาม พวกเขาทำไม่ได้เพราะการปฏิรู ปทางเศรษฐกิจโดยไม่ปฏิรู ปทางการเมืองในการลดโครงสร้ างเผด็จการเบ็ดเสร็ จของพวกเขาไปด้วยนั้นเป็นไปไม่ ได้ การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ สำคัญจะต้องอาศัยตลาดข้อมู ลในระดับหนึ่งรวมถึงต้องมี การเสริมกำลังให้กับคนงาน แต่การสร้างการเติบโตเช่นนี้เข้ ากันไม่ได้กับระบบควบคุมอย่างโหดเหี้ ยมของเกาหลีเหนือ

ข้อที่ 8. เมตซ์ระบุว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทำให้จีนมีทางเลือกอยู่ สองทางเท่านั้น ทางแรกคือถ้าหากจีนเชื่อว่ าควรจะมีเกาหลีเหนือจอมปฏิปักษ์ และติดอาวุธนิวเคลียร์อยู่ใกล้ ตัว ก็จะกระทำอะไรแบบเดิมต่อไปคื อการแสดงความไม่พอใจและสนับสนุ นการคว่ำบาตรบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ กดดันเกาหลีเหนืออย่างจริงจัง ทางที่สองคือถ้าหากพวกเขาไม่ ทนต่อการมีเกาหลีเหนือที่ติ ดอาวุธและเป็นปฏิปักษ์ก็ จะพยายามบีบให้เกาหลีเหนื อยอมยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ไม่ เช่นกันรัฐบาลเกาหลีเหนือจะต้ องเผชิญกับการถูกทำลายเสถี ยรภาพและอาจจะล่มสลายไปได้

ข้อที่ 9. อย่างไรก็ตามเมตซ์ประเมินว่าถ้ าจีนยังคงไม่กดดันเกาหลีเหนื อเพิ่มเติมก็อาจจะทำให้เกาหลี เหนือเริ่มมีอะไรเอาไว้แข็งข้ อกับจีนมากขึ้น เรียกร้องให้จีนต้องสนับสนุนส่ งเสริมพวกเขามากขึ้นไม่ว่ าเกาหลีเหนือจะส่งผลเสี ยหายทางยุทธศาสตร์ต่อจีนมากเพี ยงใดก็ตาม ถ้าจีนยังปล่อยเกาหลีเหนือไว้ก็ อาจจะยิ่งทำให้สหรัฐฯ เกาหลีใต้และญี่ปุ่นหันมาบีบจี นแทนเพื่อให้ส่งผลต่อเกาหลีเหนื อ

ข้อที่ 10. ในทางตรงกันข้ามถ้าจีนตั้งเงื่ อนไขกับเกาหลีเหนือว่าต้ องปลดอาวุธนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้ นจะตัดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็ จะสร้างความเสี่ยงใหญ่ๆ ให้จีนเช่นกัน แต่ก็อาจจะส่งผลดีอย่างมากต่อจี นไปด้วย

ข้อที่ 11. ในบทความของเมตซ์ยังประเมินอี กว่า ถ้าหากจีนสามารถทำให้เกาหลี เหนือสามารถเลิกพัฒนาอาวุธนิ วเคลียร์ได้ จีนจะกลายเป็นมหาอำนาจผู้ดูมี ความรับผิดชอบในภูมิ ภาคและทำลายความพยายามของสหรัฐฯ และพันธมิตรในการโต้ตอบภัยนิ วเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้

ในกรณีที่จีนกดดั นเกาหลีเหนือแล้วแต่เกาหลีเหนื อก็ยังไม่ยอมยกเลิกอาวุธนิวเคลี ยร์จนทำให้จีนกดดันหนักขึ้นเรื่ อยๆ จนทำให้การยึดกุมอำนาจของเกาหลี เหนือเสื่อมลง เรื่องนี้จะทำให้จีนเข้าไปมีอิ ทธิพลมากขึ้นในการรวมชาติเกาหลี ได้ทำให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ ของประเทศตัวเองในกระบวนการนี้ ไปในตัวด้วย โดยอาจจะทำให้จีนสามารถออกมติห้ ามสหรัฐฯ ส่งกองทัพเข้าไปในเกาหลีเหนื อและจีนวางกองทัพตัวเองได้ นอกจากนี้ยังอาจจะทำให้จีนได้รั บประโยชน์ทางการค้ากับชาติ เกาหลีมากขึ้นจากการเปิดเชื่ อมตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ ไฮเทคกับตอนใต้ของเกาหลีไปพร้ อมๆ กับการยับยั้งภัยการสั่งสมอาวุ ธนิวเคลียร์ไปในตัว อีกทั้งยังลดอิทธิพลของสหรัฐฯ ต่อเกาหลีได้ด้วย

ข้อ 12. อย่างไรก็ตามเมตซ์ยังกล่าวถึ งการที่สหรัฐฯ ควรจะช่วยปลดล็อกจีนในการดำเนิ นการเช่นนี้ เพราะแต่เดิมแล้วจีนมองเกาหลี เหนือว่าเป็นปฏิปักษ์ในเชิงยุ ทธศาสตร์กับสหรัฐฯ สหรัฐฯ จึงต้องดำเนินการเพื่อสร้ างความเชื่อใจทางยุทธศาสตร์กั บจีนถึงจะทำให้จีนยอมกดดั นเกาหลีเหนือ แต่เมตซ์ก็วิจารณ์ผู้นำสหรัฐฯ ว่ามีพฤติกรรมเอาแน่เอานอนไม่ ได้ การดำเนินยุทธศาสตร์แบบไม่ สอดคล้องกัน และคณะรัฐบาลที่พึ่งพาลำบาก การจะทำให้เกิดความเชื่อใจกับจี นได้ก็เป็นเรื่องยาก

สรุปคือแม้ว่าจะมีการคว่ำ บาตรจากสหประชาชาติเรื่อยๆ แต่ถ้าหากจีนไม่ได้ร่วมมือกดดั นด้วยก็เป็นไปได้ยากที่จะเปลี่ ยนแปลงออกจากสภาพเดิม การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ถ้ าหากจีนเปลี่ยนนโยบายหรือเกาหลี เหนือพังทลายลงด้วยตัวเองซึ่งต้ องใช้เวลานานหลายปี

เมตซ์ประเมินว่าการเปลี่ ยนแปลงของเกาหลีเหนืออาจจะไม่ เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ นี้ สหรัฐฯ คงกลับไปสู่สภาพแบบพยายามควบคุ มอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือคล้ ายสมัยสหภาพโซเวียต แต่โดยรวมๆ แล้วคาดว่าในภูมิภาคจะค่อนข้างมี เสถียรภาพเพราะเกาหลีเหนือคงไม่ เสี่ยงยิงอาวุธนิวเคลียร์ซึ่ งจะเป็นการทำลายตัวเองง่ายๆ กระนั้นก็ตามผู้นำสหรัฐฯ เองก็ไม่ควรจะไปเล่นโต้ ตอบทางวาจากับผู้นำเกาหลีเหนื อซึ่งมีโอกาสจะเสี่ยงต่อเรื่ องเสถียรภาพมากกว่าหรื ออาจจะทำให้เกิดภั ยจากการคำนวณผิดพลาดได้

เรียบเรียงจาก

12 things Trump should know about North Korea, CNN, August 9, 2017