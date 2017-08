‘วินธัย’ รับแค่ “ขอความร่วมมือ” ไม่ให้มาคดียิ่งลักษณ์ หลัง นปช. โวยโดนบล็อคทุกทาง

Published on Mon, 2017-08-14 20:14

14 ส.ค.2560 พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระบุว่าแกนนำ นปช.ต่างจังหวัดถูกเจ้าหน้าที่สกัดทุกช่องทาง เพื่อไม่ให้สามารถไปให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในวันพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าว วันที่ 25 ส.ค.นี้ ว่า ขอชี้แจงว่าเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือ เพราะในกิจกรรมบางลักษณะอาจทำให้สังคมมองออกไปได้ในหลายแง่มุม ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศโดยทั่วไปให้มีความเรียบร้อยมากที่สุด การจะดำเนินกิจกรรมอะไรต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงไปเกี่ยวโยงทางการเมือง

พ.อ.วินธัย กล่าวต่อว่า ส่วนการที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ไปสกัดมวลชนนั้นก็จำเป็นต้องเข้มงวดต่อการเดินทางในบางลักษณะ บางกลุ่ม และบางกรณี เพื่อไม่ต้องการให้บางบุคคลอาศัยสถานการณ์หยิบไปใช้ให้มีผลในมุมทางการเมืองได้ โดยเฉพาะข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีการขนการเกณฑ์คนไปทำกิจกรรมใดๆ ดังนั้นขอให้เชื่อเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจอย่างมีเหตุมีผล พร้อมยืนยันว่า เราก็ไม่ได้ห้ามการให้กำลังใจแต่อย่างใด แต่ไม่อยากให้มีการขยับหรือเคลื่อนไหวอะไรผิดไปจากความเป็นธรรมชาติที่ควรเป็นมากกว่า

เมื่อวานนี้ (13 ส.ค.) นางธิดากล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลสั่งตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยื่นให้ตรวจสอบว่าบางพื้นที่อาจใช้งบนำประชาชนมาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ในวันพิพากษาคดีจำนำข้าวว่า คิดว่าเป็นข้อสังเกตจาก สตง.มากกว่า เพราะก่อนหน้านี้ สตง.ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่อาจผิดวัตถุประสงค์ เช่น การขนคนไปเชียร์ฟุตบอล เป็นต้น

"ขณะนี้รัฐบาลได้บล็อกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ รถบัส รถรับจ้างต่างถูกควบคุมหมด ขณะที่แกนนำ นปช.ในพื้นที่เองก็ถูกบล็อกเช่นกัน ใครจะไปให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทางที่ดีคงต้องซื้อตั๋วโดยสารเอง ต่างคนต่างไป เพราะขณะนี้เหมือนว่าได้มีการบล็อกการสนับสนุน ทั้งจากอดีต ส.ส.และอดีตแกนนำ แม้จะใช้เงินของตัวเองก็ตาม" นางธิดา กล่าว

นางธิดา กล่าวอีกว่า เท่าที่พูดคุยกับมวลชนที่สนับสนุน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต่างระบุว่า เมื่อมีการสกัดกั้นมากขนาดนี้ เห็นทีจะต้องนั่งรถโดยสารหรือรถทัวร์ไปกันเอง อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายความมั่นคงบอกว่าสามารถเหมารถไปได้ แต่ต้องทำสัญญารับจ้างเป็นกิจจะลักษณะ มวลชนก็พร้อมปฏิบัติตาม ยืนยันว่าการไปให้กำลังใจเป็นสิทธิของประชาชน และถามว่าการขัดขวางนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ขอให้ทุกคนทำสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าจะไม่เสียใจภายหลัง การแสดงออกของผู้รักประชาธิปไตยจะต้องหลุดพ้นจากการกลัวตัวเองเดือดร้อน เพื่อสนับสนุนผู้ที่เห็นว่าไม่ได้มีความผิดแต่จะถูกจำคุก และประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ก็ต้อง "Let it be"

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า