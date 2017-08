ชายขวาจัดขับรถพุ่งชนหญิงผู้ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติเสียชีวิตในเวอร์จิเนีย

Published on Mon, 2017-08-14 08:31

ที่เวอร์จิเนียเกิดเหตุรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิ ตหลังการปะทะกันระหว่างกลุ่ มชาตินิยมผิวขาวขวาจัดกับผู้ ประท้วงต่อต้านการเดินขบวนของฝ่ ายขวา ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ 32 ปีนักกิจกรรมเพื่อสิทธิพลเมื องในสหรัฐฯ ถูกผู้นิยมนาซีอดีตทหารขับรถพุ่ งชน

14 ส.ค. 2560 ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่ านมากลุ่มขวาจัดซึ่งประกอบด้ วยกลุ่มขวาทางเลือก นีโอนาซี ชาตินิยมคนขาว ออกมาประท้วงเรื่องที่จะมี การนำรูปปั้นอนุสาวรีย์โรเบิร์ต เอ็ดเวิร์ด ลี ออกจากอิแมนซิเปชันปาร์ค พวกเขาไม่ยอมให้นำรูปปั้นของอดี ตนายพลฝ่ายสมาพันธรั ฐในสงครามกลางเมืองสหรัฐฯ ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนให้มี การใช้ทาสคนผิวสีออกจากพื้นที่ สาธารณะ

อย่างไรก็ตามมีผู้รวมตัวเพื่ อประท้วงโต้ตอบกลุ่มขวาจัดเหล่ านี้ในช่วงเที่ยงของวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ในวันนั้นก็มีเหตุปะทะกันทั้ งการทุบตี การขว้างปาขวดน้ำ และการใช้สเปรย์สารเคมีฉีดใส่กั นจนมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 19 ราย จนกระทั่งถึมีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ าชนจนทำให้เฮเธอร์ ไฮเยอร์ หญิงอายุ 32 ปีเสียชีวิตและมีผู้ได้รั บบาดเจ็บอีก 19 ราย

เดอะการ์เดียน ระบุถึงผู้เสี ยชีวิตว่าเธอมีอาชีพเป็นผู้ให้ คำปรึกษาทางกฎหมายในเวอร์จิเนี ยและเป็นคนที่เรียกร้องในประเด็ นสิทธิพลเมืองทางโซเชียลมีเดี ยมาโดยตลอด ในบริษัทกฎหมายที่เธอทำงานอยู่ เธอมั กจะแสดงความสนใจกรณีที่ตำรวจปฏิ บัติหน้าที่มิ ชอบและกระทำแบบเหยียดเชื้อชาติ

หลังจากที่ไฮเยอร์เสียชีวิต เพื่ อนสมัยเด็กของเธอ เฟลิเซีย คอร์เรียก็เปิดเพจระดมทุนเพื่อช่วยเหลื อครอบครัวของไฮเยอร์โดยมีผู้ร่ วมบริจาคเกือบ 3,000 ราย ภายในเวลา 11 ชั่วโมง และเกินยอดบริจาค 50,000 ดอลลาร์ไปแล้ว

เดอะการ์เดียนระบุว่าไฮเยอร์จบมาจากโรงเรียนที่มีพันธกิจไม่ แบ่งแยกกีดกันผู้คนจากเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ เพศ ความพิการ หรืออายุ เธอยังเคยโพสต์ในโซเชียลมีเดี ยขอให้คนที่กลัวชาวมุสลิมลองเป็นเพื่อนกับชาวมุสลิมสักคนหนึ่ง มีผู้คนจำนวนมากแสดงการชื่ นชมเธอและแสดงความเสียใจต่ อครอบครัว ขณะที่มีอีกส่วนน้อยที่ แสดงความไม่พอใจและต่อว่าที่ เธอไปอยู่ในที่ชุมนุม

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า การก่ อเหตุขับรถพุ่งชนในครั้งนี้เป็ นการก่อเหตุอย่างมีเจตนา และภาพจากกล้องโดรนมุมสูงขของช่ างภาพก็แสดงให้เห็นภาพของรถพุ่ งชนผู้คน ขณะที่มีผู้คนจำนวนหนึ่ งวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัว ผู้ก่อเหตุคือ เจมส์ อเล็ก ฟิลด์ จูเนียร์ อายุ 20 ปี จากโอไฮโอ เขาถูกจับกุมและตั้งข้ อหาฆาตกรรมแบบไม่ได้เตรี ยมการไว้ล่วงหน้า วอชิงตันโพสต์ระบุว่า ฟิลด์ เป็นคนที่เคยมีประวัติเข้าข้ างแนวคิดนาซีและชื่นชมในตั วอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ มาก่อน เคยเข้ารับราชการทหารในกองทั พสหรัฐฯ เมื่อปี 2558 และเพิ่งออกจากการประจำการเมื่ อไม่ถึง 4 เดือนที่ผ่านมา

เรียบเรียงจาก

Woman killed at Charlottesville far-right rally was civil rights activist, The Guardian, 13-08-2017

https://www.theguardian.com/ us-news/2017/aug/13/woman- killed-at-white-supremacist- rally-in-charlottesville-named

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก