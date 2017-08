เมื่อ 'ขวาจัด' ออกเรือขวางช่วยเหลือผู้ลี้ภัย แต่ขัดข้องต้องขอความช่วยเหลือเอง

Published on Mon, 2017-08-14 23:00

14 ส.ค. 2560 เดอะ คานารี รายงานว่าเรื อของกลุ่มขวาจัด "ปกป้องยุโรป" (Defend Europe) พยายามขัดขวางกลุ่มเอ็นจีโอไม่ ให้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในแถบเมดิ เตอร์เรเนียน แต่เมื่อออกจากจิบูตีเพียงแค่ ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ เผชิญกับปัญหาหลายอย่าง ทำให้เกิดเรื่องย้อนแย้งอย่ างการที่กลุ่มเอ็นจีโอที่ช่ วยเหลือผู้ลี้ภัยต้องหันมาช่ วยเรือของฝ่ายขวากลุ่มนี้ด้วย

เรือที่ชื่อ "ซีสตาร์" (C-Star) ของกลุ่มขวาจัดพยายามขอจอดที่ท่ าเรือในประเทศตุรกีแต่กัปตันเรื อก็ถูกจับกุมในข้ อหาครอบครองเอกสารเท็จ อีกทั้งยั งพบว่าบนเรือมีชาวศรีลังกาอยู่ จำนวนหนึ่งที่พยายามขอสถานะผู้ ลี้ภัยแต่ก็ถูกปฏิเสธและส่งตั วกลับไป อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาก็มี การปล่อยตัวกัปตันเรือและมี การหาสมาชิกลูกเรือใหม่

ซีสตาร์เจออุปสรรคอีกครั้ งขณะพยายามจอดเรือที่ท่าเรือเมื องคาตาเนีย แคว้นซิซิลี ประเทศอิตาลี แต่ก็ถูกปฏิเสธไม่ให้จอด พวกเขาพยายามขอจอดอีกครั้งที่ เมืองเอียราเพตราของกรีซ แต่ก็ถู กปฏิเสธ เพราะมีกลุ่ มอนาธิปไตยในกรีซต่อต้านพวกเขา จนกระทั่งถึงวันที่ 7 ส.ค. พวกเขาก็พยายามจอดเรือที่ท่าเรื อซาร์ซีสที่ตูนีเซีย แต่ก็ถูกกลุ่ มชาวประมงขับไล่

หลังจากที่ไม่สามารถไปจอดที่ ใดได้เลยพวกเขาก็ปล่อยเรือให้ค้ างเติ่งอยู่ที่จุดเดียว ห่างจากชายฝั่งลิเบียไปเพียงไม่ กี่ไมล์จนกระทั่งเห็นได้ชัดว่ าเรือของพวกเขาเชื้อเพลิงหมดแล้ วหรือไม่เช่นนั้นก็เกิดปั ญหาเครื่องยนต์ จนกระทั่งในวันที่ 11 ส.ค. พวกเขารายงานว่ามีความเสี ยหายเกิดกับเครื่องยนต์เรือจริง ทำให้กองกำลังทางน้ำของสหภาพยุ โรปในนาม "ปฏิบัติการโซเฟีย" ติดต่อกับเรือที่อยู่ละแวกนั้ นให้ช่วยเหลือพวกเขา

เรือที่มาช่วยเหลือพวกเขาคือเรื อชื่อ "ซีอาย" (Sea-Eye) ที่เป็นเอ็นจีโอให้การช่วยเหลื อผู้ลี้ภัยนั่นเอง ประธานของซีอายออกแถลงการณ์ว่า พวกเขามีหน้าที่ช่วยเหลือเรื อใดๆ ก็ตามที่ประสบปัญหาบนท้ องทะเล ไม่ว่าเรือนั้นจะมีที่ มาเช่นใด มีเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อแบบใด

กลุ่มขวาจัด "ปกป้องยุโรป" อ้างว่าการช่วยเหลือผู้ลี้ภั ยที่ประสบภัยในทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ "บุกรุก" ที่สร้างอันตรายให้ทวีปยุโรป

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 ขององค์กรเพื่อผู้อพยพสากลระบุ ว่ามีผู้อพยพที่เสียชีวิ ตโดยจมลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนรวมแล้ว 2,385 รายในปีนี้ มีผู้อพยพที่สามารถขึ้นฝั่งยุ โรปได้ 114,287 ราย ร้อยละ 85 ขึ้นฝั่งที่อิตาลี

เรียบเรียงจาก

Anti-migrant ship Defend Europe rescued by NGO in Mediterranean, The Telegraph, 11-08-2017

http://www.telegraph.co.uk/ news/2017/08/11/anti- immigrant-defend-europe- vessel-has-rescued- mediterranean/