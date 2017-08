ผู้ประท้วงในเมืองเดอร์แฮม สหรัฐฯ-โค่นอนุสาวรีย์ทหารฝ่ายสมาพันธรัฐ

Published on Wed, 2017-08-16 17:04

"ไม่เอาพวกคูคลักซ์แคลน ไม่เอาสหรัฐอเมริกาที่เป็นฟาสซิสต์" คือเสียงตะโกนของเหล่าผู้ประท้วงในเมืองเดอร์แฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ขณะที่พวกเขากำลังดึงเชือกเพื่อลากอนุสาวรีย์ทหารฝ่ายสมาพันธรัฐลง จนเป็นแค่กองเหล็กที่หักพัง

เหตุรื้อถอนอนุสาวรีย์ทหารฝ่ายสมาพันธรัฐ ที่เดอร์แฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนา (ที่มา: CNN)

16 ส.ค. 2560 ขณะที่ในหลายรัฐของสหรัฐฯ กำลังพิจารณาว่าจะรื้อถอนรูปปั้นผู้นำสมัยสมาพันธรัฐที่เป็นตัวแทนของการใช้ทาสและการเหยียดผิวออกหรือไม่จนกระทั่งมีกลุ่มฝ่ายขวาออกมาต่อต้าน จนเกิดเหตุความรุนแรงเช่นกรณีชาร์ล็อตต์สวิลล์ แต่ที่เมืองเดอร์แฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนา ฝ่ายต่อต้านการเหยียดผิวออกมาโค่นรูปปั้นที่พวกเขาไม่ชอบด้วยมือตัวเอง

นิวยอร์กไทม์รายงานว่าในช่วงเย็นของวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมาประชาชนมากกว่า 100 คน จากหลายกลุ่มที่ต่อต้านฟาสต์ซิสต์ ตั้งแต่ กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตยแห่งอเมริกา พรรคแรงงานโลก และกลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมโลก โค่นล้มอนุสาวรีย์ทหารในเดอร์แฮมสำเร็จ ซึ่งในฝูงชนมีทั้งคนขาวและคนดำ ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวพากันส่งเสียงเชียร์หลังจากที่รูปปั้นนี้พังลงกับพื้น มีบางคนเข้าไปเตะรูปปั้นนั้นด้วย

กรมตำรวจของเดอร์แฮมแถลงว่าพวกเขาไม่ได้จับกุมผู้ชุมนุมที่ทำลายรูปปั้นเพราะมันนับเป็นสมบัติของเทศมณฑลซึ่งอยู่ภายใต้การพิจารณาของสำนักงานนายอำเภอประจำเทศมณฑลเดอร์แฮมมากกว่า โดยที่ไมค์ แอนดรูวส์ นายอำเภอแห่งเดอร์แฮมแถลงเมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมาว่าเขาเตรียมตั้งข้อหากับเหล่าผู้ชุมนุมเนื่องจากเป็นการทำลายทรัพย์สินของรัฐ

อนุสาวรีย์ดังกล่าวมีความสูง 15 ฟุต เป็นอนุสาวรีย์ทหารสมาพันธรัฐในชุดยูนิฟอร์มกำลังถืออาวุธ ถูกตั้งขึ้นเมื่อปี 2467 การโค่นรูปปั้นนี้ทำให้มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงชื่นชม มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งชื่อ แคโรลีน โอ ระบุว่า "การโค่นอนุสาวรีย์สมาพันธรัฐไม่ถือเป็นการลบประวัติศาสตร์ แต่เป็นการประกาศว่าประวัติศาสตร์บางส่วนก็ควรจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ไม่ควรถูกยกไว้บนแท่น"

ผู้โค่นรูปปั้นลงในครั้งนี้ยังทำไปเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับประชาชนที่ออกมาต่อต้านการชุมนุมของกลุ่มเหยียดเชื้อชาติในชาร์ล็อตต์สวิลล์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย โดยที่ในการชุมนุมที่ชาร์ล็อตต์สวิลล์มีการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่าย ณะเดียวกันฝ่ายขวาจัดก็มีคนขับรถพุ่งชนผู้ต่อต้านพวกเขาจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

รอย คูเปอร์ นายกเทศมนตรีพรรคเดโมแครตระบุถึงเรื่องนี้ทางทวิตเตอร์ว่า "การเหยียดเชื้อชาติสีผิวและความรุนแรงถึงชีวิตในชาร์ล็อตตส์วิลล์เป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ก็จริง แต่มันก็มีวิธีที่ดีกว่าที่จะนำอนุสาวรีย์นี้ออกไป"

มีรายงานใน The Atlantic ระบุด้วยว่า หลังเกิดเหตุมีผู้ถูกจับ 1 ราย จากเหตุโค่นอนุสาวรีย์ด้วย

ทางการของหลายรัฐกำลังพิจารณาเรื่องนำอนุสาวรีย์สมาพันธรัฐออกจากพื้นที่สาธารณะต่างๆ เนื่องจากมันเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับการใช้ทาสหรือการเหยียดผิวในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ โดยมีขั้นตอนการหารือกับสภาเมือง แต่เรื่องนี้ก็ทำให้ฝ่ายขวาและกลุ่มชาตินิยมคนขาวในสหรัฐฯ ไม่พอใจพยายามประท้วงต่อต้านการรื้อถอนรูปปั้นเหล่านี้

