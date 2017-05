รมว.กต. ขอตรวจสอบรางวัลกวางจูมอบให้ 'ไผ่ ดาวดิน' คาดเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน

Wed, 2017-05-10 03:54

ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เผยขอตรวจสอบก่อนว่ารางวัลกวางจูที่จะมอบให้ 'ไผ่ ดาวดิน' คืออะไร ชี้เท่าที่เห็นจากข่าว พอจะประเมินได้ว่าเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมลักษณะคล้ายกัน

แฟ้มภาพ กระทรวงการต่างประเทศ

9 พ.ค.2560 กรณีเมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา บิดา จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน จำเลยคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ คดีหมายเลขดำที่ 301/2560 จากการแชร์บทความ “พระราชประวัติกษัตริย์พระองค์ใหม่ของไทย” โดยสำนักข่าวบีบีซีไทย ยื่นขอประกันตัว ไผ่ ดาวดิน เพื่อขอให้ปล่อยตัวไผ่ไปรับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 โดยมูลนิธิ 18 พฤษภารำลึก (May 18 Memorial Foundation) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค. 2560 แต่ศาลไม่อนุญาต นั้น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ล่าสุด สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า คงต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าองค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรเกี่ยวข้องกับอะไร และวัตถุประสงค์ของการมอบรางวัลคืออะไร เกี่ยวข้องกับจตุภัทร์ อย่างไร

โดยมติชนออนไลน์และ Voice TV รายงานตรงกันว่า ดอน กล่าวด้วยว่า องค์กรที่มองรางวัลเป็นเครือข่ายเดียวกันกับกลุ่มของไผ่ ดาวดิน หรือไม่ เท่าที่เห็นจากข่าว พอจะประเมินได้ว่าเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมลักษณะคล้ายกัน

สำหรับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นโดยเหยื่อจากการปราบปรามการเรียกร้องประชาธิปไตยที่เมืองกวางจู โดยมูลนิธิ 18 พฤษภารำลึก (May 18 Memorial Foundation) มีกิจกรรมมอบรางวัลให้นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของเอเชียทุกปี ในปีนี้ ไผ่ ดาวดิน ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัล คนไทยคนแรกที่เคยได้รับรางวัลนี้ คือ อังคณา นีละไพจิตร ภรรยาของสมชาย นีละไพจิตร ทนายความที่ถูกบังคับให้สูญหาย โดยได้รับรางวัลในปี 2549

ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรม มองรางวัล 2017 Gwangju Prize for Human Rights จากว็บไซต์ The May 18 Memorial Foundation

ดอน กล่าวถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่จะมีขึ้นในวันนี้ ว่า กระทรวงการต่างประเทศของไทยประเมินผลกระทบต่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี เนื่องจากผู้สมัครชิงตำแหน่งมีความแตกต่างกัน อย่าง นายมูน แจ อิน จากพรรคฝ่ายค้าน หรือ พรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี มีนโยบายที่ชัดเจนในการเจรจากับทางการเกาหลีเหนือ หากผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายมูน เป็นฝ่ายชนะก็เห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีมากขึ้น